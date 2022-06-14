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Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
11:15 16.06.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

"Говорить могут все, но наша роль – определять, чьи слова можно слушать"

Всемирно известный американский философ и лингвист Ноам Хомски заявил в интервью, что американская цензура в отношении российских официальных лиц достигла безумия.



"Почему я вынужден искать заявления министра иностранных дел России на сайте Al Jazeera? – говорит Хомски. – Министр высказывает предложения по преодолению зернового кризиса, но американские власти скрывают его слова от своих граждан. Если вы вдруг поднимите эту тему, вас тут же заклеймят сторонником Путина и коммунистической крысой... Просто удивительная ситуация…" Сергей Лавров, как известно, заявил, что Запад пытается использовать "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя. Министр гарантировал беспрепятственный вывоз украинского зерна морем.

"Любому, кто скажет нечто неугодное… грозит увольнение, травля, разного рода запреты и даже уголовное обвинение. На сегодняшний день цензура определяет общественный дискурс Соединенных Штатов, – утверждает обозреватель Fox News Такер Карлсон. – …Почему они боятся свободы слова, ведь так было не всегда?"

Самый популярный телеведущий Америки не совсем прав. Цензура в США существовала всегда. Она пришла в Британскую Америку вместе с парусником "Мейфлауэр", который в 1620 году привез в Новый Свет из Англии первых переселенцев. Один из них, Томас Мортон, был отправлен в тюрьму за то, что написал книгу, в которой осудил геноцид коренного населения.

В 1734 году газетный издатель Джон Питер Зенгер раскритиковал губернатора Нью-Йорка Уильяма Косби и его упрятали за решетку без суда.

Через двадцать с небольшим лет после войны за независимость Конгресс США принял закон о подрывной деятельности (Sedition act of 1798), запрещавший "писать, печатать, говорить или публиковать… любое ложное, скандальное или злобное" сочинение о правительстве, президенте и конгрессе с наказанием за нарушение до двух лет тюрьмы.

В 1873 году был принят федеральный закон, запрещающий пересылку непристойных материалов по почте (Comstock law). В различное время под определение "непристойной литературы", запрещенной к пересылке, попадали "Молль Фландерс" Даниэля Дефо, "Улисс" Джеймса Джойса, "Кандид" Вольтера, "Декамерон" Боккаччо, "Тысяча и одна ночь" и многие другие книги.

В 1918 году был принят закон о подстрекательстве, согласно которому всякого за критику правительства могли приговорить к лишению свободы на срок до 20 лет.

В эпоху маккартизма сотни людей были осуждены на длительные сроки тюремного заключения за инакомыслие.

При президенте Эйзенхауэре Джон У. Пауэлл, журналист, сообщивший, что США вели бактериологическую войну в Корейской войне, был обвинен в подстрекательстве к мятежу и получил пожизненный запрет заниматься журналистикой.

Сожжение в 1956 году книг бежавшего в Америку от нацистов немецкого ученого Вильгельма Райха называли наихудшим примером цензуры в Соединенных Штатах.

Цензура всегда сопутствовала жизни в Америке, но наибольший размах она приобрела в последние годы.

В июле 2014 года 38 журналистских организаций подписали открытое письмо президенту США Бараку Обаме, критикуя его попытки "задушить или заблокировать" неугодные СМИ. В письме говорилось, что Обама использовал закон о шпионаже, чтобы поместить в тюрьму рекордное количество источников, к которым прибегали журналисты.

В последний год президентства Трампа демократы устроили ему информационную блокаду, что помогло Байдену выиграть президентскую гонку. С приходом Байдена в Белый дом либеральные СМИ всеми силами стали ограничивать влияние изданий, поддерживающих республиканцев (Breitbart News, Washington Times, Western Journal, Epoch Times).

24 февраля 2021 года в комитете по энергетике и торговле Конгресса США начались слушания "Раздувание пламени: дезинформация и экстремизм в СМИ" (Fanning the Flames: Disinformation and Extremism in the Media). Комитет сделал вывод: "Все более широкое использование некоторых вещательных и кабельных сетей для распространения теорий заговора и вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации вызывает вопросы об их приверженности" (выражение "теория заговора" – ярлык, который навешивается несогласным с "хозяевами дискурса").

Перед слушаниями в конгрессе два члена комитета, демократы Анна Эшу и Джерри МакНерни, направили ряду провайдеров письмо с требованием ответить, что они делают для борьбы с "распространением дезинформации". Бдительные законодатели-демократы задали вопрос: "Какие шаги вы предприняли до, во время и после выборов 3 ноября 2020 г. и атак 6 января 2021 г., чтобы отслеживать и сокращать распространение дезинформации?.. Планируете ли вы продолжить сотрудничество с Fox News, OANN и Newsmax на своей платформе как сейчас, так и после продления контрактов? Если да, то почему?" Каналы Fox, Newsmax и OANN рассматривались авторами письма как распространители дезинформации.

Компания Newsmax назвала письмо демократов "атакой на свободу слова", и в последнее время такие атаки повторяются регулярно.

Выступая недавно в Копенгагене, Барак Обама потребовал ликвидировать независимые СМИ до президентских выборов 2024 года. Он призвал к всемирному запрету на контент, который является (в глазах Обамы) "дезинформацией" или относится к "теории заговора". "Мы должны предпринять шаги по дезинтоксикации нашего дискурса", – заявил Обама.

Призыв был услышан Джорджем Соросом, который начал скупать испаноязычные радиостанции по всей Америке в преддверии предстоящих осенью промежуточных выборов, рассчитывая обеспечить демократам поддержку иммигрантов-латинос. Группа испаноязычных инвесторов, финансируемых Соросом, приобрела 18 радиостанций в 10 городах за $60 млн., объединив их в латиноамериканскую медиасеть Latino Media Network (LMN), которую возглавили Стефани Валенсия и Джесс Моралес Рокетто, работавшие ранее на Обаму и Хиллари Клинтон. Приобретенные Соросом AM и FM радиостанции расположены на 10 крупнейших латиноамериканских рынках страны, включая Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Сан-Франциско, Хьюстон, Лас-Вегас.

А новый генеральный директор запрещенного в РФ Twitter провозгласил курс на полное устранение из сферы общественного дискурса инакомыслящих: "Говорить могут все, но наша роль… определять, чьи слова можно слушать".

"Мы находимся в Америке, которую не узнало бы предыдущее поколение… Если наш упадок не будет решительно и скоро остановлен, мы вскоре начнем сжигать книги. Мы уже символически сжигаем любого, кто осмелится выразить мнение, расходящееся с мнением демократических СМИ", – пишет американский интернет-портал Issues & Insights.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655367300


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