|Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:17 16.06.2022
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На днях в соцсетях распространилось видео со свадьбы в Узбекистане, где молодожены участвовали в конкурсе. Молодая невеста обыграла новоиспеченного мужа, что сильно ему не понравилось, и парень незамедлительно отвесил возлюбленной оплеуху.
Никто из мужчин, присутствовавших в зале, не заступился за девушку, а друг жениха откровенно посмеивался. Лишь одна женщина подошла и вывела шокированную невесту из-за "праздничного" стола.
Это видео вызвало огромный ажиотаж, его активно обсуждали не только у нас в стране, но и за рубежом, активно транслировали по телеканалам. В поддержку девушки выступили многие известные персоны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Что известно о видео
По данным пользователей, этот случай произошел на свадьбе в Сурхандарьинской области два года назад. После произошедшего родители невесты забрали девушку прямо с торжества и отменили свадьбу. Сейчас у обоих героев ролика уже новые семьи.
UPD - Генпрокуратура вечером 15 июня сообщила, что данное видео было снято на свадьбе, прошедшей в Узунском районе Сурхандарьинской области 6 июня этого года. В ходе свадьбы жених и невеста сыграли в конкурс "Сюрприз", где надо было на скорость открывать конфеты. В результате победила невеста, что разозлило ее супруга, который ударил девушку по голове.
В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности, документы переданы в суд для вынесения решения.
Кроме того, была проведена профилактическая беседа с женихом и невестой, а также их родителями.
Мнение общественности
"В Узбекистане жених ударил по голове невесту за то, что она обыграла его в свадебном конкурсе. Вот это у нее семейная жизнь начинается", – отметила Ксения Собчак.
Ксения Бородина не смогла сдержать чувств, когда увидела этот ролик. Больше всего 39-летнюю телеведущую возмутило, что никто не заступился за несчастную.
"Какой адский ад, я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим "женихам", которые так себя ведут?! Кошмар", – написала она.
Не осталась в стороне от скандала и Екатерина Волкова. Актриса предположила, что наедине с женой ударивший ведет себя куда хуже.
"Свадьба в Узбекистане. Да не важно, где. Важно, что, если мужчина не боится полного зала гостей, что же происходит за закрытыми дверями? Он ударил невесту за то, что та обыграла его в конкурсе. Это нормально вообще? Как же я зла, что такое происходит! Что никто не защитил девушку. Что никто не объяснил этому подонку в детстве, что драться нехорошо", – заметила она.
Известный блогер и продюсер Мария Погребняк заявила, что "садиста нужно наказать".
"А что будет дальше? Во-первых, это будет домашнее насилие, во-вторых, не дай бог, он ее убьет. И если общественность сейчас не обратит на это внимание, мы станем свидетелями большого несчастья", - считает она.
Более того отсутствие внимания к инциденту правительства и правоохранителей, по мнению Погребняк, может стать "призывом для других мужчин вести себя также".
Взгляд со стороны
Известное немецкое издание Bild назвало происходящее на видео "брачным адом", отметив, что насилие над женщинами в Узбекистане такое же нормальное явление, как покупка хлеба.
Этот ролик также активно транслировался на телеканалах в других странах, в том числе на одном из самых популярных каналов Южной Кореи - JTBC. Интересно, что думали зрители о нашей стране, когда видели подобное дикое поведение? Приедут ли они сюда в качестве туристов или будут ли инвестировать деньги в развитие бизнеса? Ответ на эти вопросы очевиден.