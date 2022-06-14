Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах

11:17 16.06.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На днях в соцсетях распространилось видео со свадьбы в Узбекистане, где молодожены участвовали в конкурсе. Молодая невеста обыграла новоиспеченного мужа, что сильно ему не понравилось, и парень незамедлительно отвесил возлюбленной оплеуху.



Никто из мужчин, присутствовавших в зале, не заступился за девушку, а друг жениха откровенно посмеивался. Лишь одна женщина подошла и вывела шокированную невесту из-за "праздничного" стола.



Это видео вызвало огромный ажиотаж, его активно обсуждали не только у нас в стране, но и за рубежом, активно транслировали по телеканалам. В поддержку девушки выступили многие известные персоны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Что известно о видео



По данным пользователей, этот случай произошел на свадьбе в Сурхандарьинской области два года назад. После произошедшего родители невесты забрали девушку прямо с торжества и отменили свадьбу. Сейчас у обоих героев ролика уже новые семьи.



UPD - Генпрокуратура вечером 15 июня сообщила, что данное видео было снято на свадьбе, прошедшей в Узунском районе Сурхандарьинской области 6 июня этого года. В ходе свадьбы жених и невеста сыграли в конкурс "Сюрприз", где надо было на скорость открывать конфеты. В результате победила невеста, что разозлило ее супруга, который ударил девушку по голове.



В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности, документы переданы в суд для вынесения решения.



Кроме того, была проведена профилактическая беседа с женихом и невестой, а также их родителями.



