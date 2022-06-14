 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:18 16.06.2022

США приготовились к уступкам Путину
Но только не к своим, а к украинским

Государственный секретарь США Тони Блинкен снова заявил, что Вашингтон с уважением отнесется к решению официального Киева, если тот решит пойти на территориальные уступки России. В Америке видят, что, несмотря на все бравурные заявления Зеленского, дела у подконтрольных ему вооруженных формирований идут не самым лучшим образом? Как следует и из риторики Блинкена, и из риторики самого Зеленского, это явно имеет место.

Госсекретарь США: "На линиях фронта происходят колоссальные страдания... Украинцы ощущают это... Мы глубоко обеспокоены этим". Президент Украины: "К сожалению, есть потери, и они болезненны".

Но если кто-то в Москве считает заявления Блинкена прелюдией к скорому крушению режима Зеленского, то этот кто-то пока выдает желаемое за действительное. Наученные горьким опытом поражений во Вьетнаме и в Афганистане, американцы ведут гораздо более тонкую и сложную игру. А вот смысл этой сложной игры на удивление прост: любой успех официального Киева будет одновременно и успехом Байдена. А вот любое поражение Зеленского будет чисто его обломом, не имеющим никакого отношения к янки.

Есть такой старый анекдот. Объявляется набор летчиков, способных совершить в небе смертельно опасный акробатический трюк. Немец выражает готовность сделать это за две тысячи долларов, француз за три, а русский гордо требует пять тысяч.

У обладателя самых больших аппетитов осторожно интересуются: почему он затребовал себе именно такой гонорар? "Как почему! - изумляется он. - Три тысячи мне и две тысячи тому немцу, который будет делать мертвую петлю!"

Политика США по отношению к Украине построена на очень схожих принципах. "Пробуя на зуб" русского медведя, официальный Киев таскает для США каштаны из огня. А Вашингтон, пусть даже неся благодаря своей помощи Украине финансовые потери (или не неся: освобождение складов с вооружениями означает очень внушительный портфель новых заказов для американского ВПК и соответствующий разгон экономического роста), рубит на этом геополитические дивиденды. Цинично? Зато - с американской стороны - очень даже продуманно и практично.

Начиная с 60-х годов прошлого века, США наряду со впечатляющими победами накопили внушительный опыт поражений в конфликтах в зарубежных странах: Вьетнам, Ирак, Афганистан. Из этого опыта были извлечены очень важные уроки.

Вот как выглядит один из самых главных: ни при каких обстоятельствах Америка не должна превращаться в "заложника" своих иностранных партнеров. Даже активно инвестируя в этих партнеров, США должны держаться от них немного в стороне, не принимая на себя ответственность за их потенциальный крах.

В этом смысле украинский конфликт является для Америки абсолютным "антивьетнамом". Зеленский на 100% зависим от США. США не зависят от него никоим образом - ни фактически, ни символически, ни морально. "Благородно" предоставляя Киеву полную свободу рук - мол, договаривайтесь с Москвой как хотите! мы заранее со всем согласны! - Байден на самом деле обеспечивает абсолютную свободу маневра для самого себя. А еще он де-факто умывает руки - сбрасывает с себя любую ответственность за злоключения, которые уже постигли и еще постигнут Украину в будущем.

Красивая (если полностью абстрагироваться от соображений морали) комбинация? Подождите восхищаться (или, наоборот, негодовать). Я пока успел описать только часть американской стратегии.

Обрушившись на днях с критикой на Россию, папа римский Франциск одновременно выдал очень интересный рассказ о своей встрече с неким "очень мудрым" главой государства за два месяца до начала российской специальной операции на Украине. По словам папы, его собеседник поделился с ним своей обеспокоенностью тем, как "продвигается НАТО". "Я спросил его почему, и он ответил: "Они лают у ворот России. И не понимают, что русские - имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы".

"Лаять у ворот России" официальный Киев начал после государственного переворота 2014 года, в результате которого полный контроль над Украиной де-факто оказался у США. Именно восемь с лишним лет назад соседняя с Россией страна "на полном ходу влетела в национальную катастрофу": сначала она потеряла Крым, потом Донбасс. Теперь речь идет о потере еще как минимум нескольких регионов.

Пребывание "под американским зонтиком" оказалось для Украины, мягко выражаясь, не очень комфортным. И ответственность за такое положение дел лежит прежде всего на США: полностью понимая, насколько высоки ставки, Вашингтон, вместо того чтобы вести дело к улаживанию конфликта на основе компромисса, всячески поощрял сначала Порошенко, а потом Зеленского в их стремлении еще немного (или даже не немного) "полаять у ворот России".

Но вот призовет ли кто-то на Украине США к ответственности за такие "союзнические отношения"? Нет, не призовет. Америка поставила все так, что в ее адрес со стороны киевской политической элиты звучат лишь почтительные просьбы и униженные слова благодарности. Вот поэтому-то Тони Блинкен и устраивает периодически "аттракцион невиданного великодушия". Когда тебе это ничего не стоит, великодушным быть не просто легко, а очень легко.

Наемники из США попали в плен на Украине: жизнь Александра Дрюке и Энди Хьюна

Михаил Ростовский

Источник - МК
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