ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан

12:50 16.06.2022

Колеров: ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан



МОСКВА, 15 июня 2022, 20:24 - REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не должна нарушать санкции, введенные Западом против России, но работа с Россией продолжается без их нарушения. "Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", сказал он.



Это заявление прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:



"ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан. Ибо санкции Запада против России, под которыми подписался и братский "союзник" Казахстан, будут вечными. И они - не совместимы с союзничеством в рамках ЕАЭС и ОДКБ.



Теперь наблюдаем, как долго бюрократия ЕАЭС и ОДКБ будет изображать жизнь.



Для чего? Ровно для того же, для чего ЕАЭС и ОДКБ создавались, - для эксплуатации ресурсов России. Даже двустороннее донорство России в рамках этих организаций будет не более чем двусторонним донорством, пока Запад не потребует от реципиентов его прекращения. Но замены не даст. И отказники и отщепенцы от России в пользу Запада будут наказаны самим Западом.



Что же остается России от всего этого добра на пространстве бывшего СССР? Только развивать формат Союзного государства - со всеми его лицемериями и ограничениями. Но современное евразийство в любом случае - труп".



ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Евразийский экономический союз – международная организация, ставящая цель обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики государств-членов союза.



Союз был создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане и вступил в силу с 1 января 2015 года.



Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств ЕАЭС. Совет собирается не реже, чем раз в год. Не реже двух раз в год собирается Межправительственный совет, в состав которого входят председатели правительств стран-членов. Постоянно действующим органом является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Для решения спорных вопросов существует суд Союза.



Председательство в ЕАЭС переходит каждый год к следующей по алфавиту стране. Бюджет ЕАЭС формируется из взносов государств-членов в российских рублях.



В 2015 году в ЕАЭС вступили Армения и Киргизия. Молдавия с 2018 года имеет статус наблюдателя. Китай, Иран, Вьетнам и Куба подписали с ЕАЭС соглашения о Зоне свободной торговли. Всего о своем желании тем или иным образом сотрудничать с ЕАЭС заявили около 50 стран.