 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.06.2022
12:50  ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан
11:32  Жезказган - не жопа мира. Улытауская область станет самым привлекательным регионом страны – Токаев
11:22  Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России
11:18  США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:17  Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:15  Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
09:24  Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих

09:17  В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47
09:09  Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии
07:58  Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия
07:53  Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян
07:47  США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:37  Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:08  "Украинизация" Казахстана идет семимильными нацистскими шагами , - Айнур Курманов
06:41  Токаев об "январистах": Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит
00:14  Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
15:24  Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным
15:04  Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:03  Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина
14:28  Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана
14:24  Чжоу Ибо: Отсчеет до краха США уже включен...
14:22  Украина: Афган ничему не научил АмерВласти, - Wall Street Journal
13:31  Российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции, - Хироко Табути
13:24  Информационная война и "большой телевизор", - В.Днепров
12:23  Обнародован состав Национального курултая Казахстана
12:07  В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет, - Д.Седов
11:50  Фонд Исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами - очаровательным балбалом и...
10:42  Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой))
10:28  SIPRI: Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние годы
09:28  Китай ставит заслон горным агрессорам, - "СП"
08:25  Шотландия меняет свои законы в попытке уйти от Лондона
08:13  Поучительный урок украинской истории, - Захар Прилепин
07:46  Как России "перепрошить" массовое сознание украинцев, - Рафаэль Фахрутдинов
07:39  В Кыргызстане за перевозку наркотиков задержан сотрудник МВД Таджикистана
07:24  КазАтлеты Денис Полубояринов, Ерасыл Саулебеков и Едиге Емберды стали ЧМ по штанге
00:12  Израиль пообещал разбомбить дворец Асада
00:06  Глава шиитского блока Муктада Садр устроил в Ираке "политический театр", - Р.Мустафин
Вторник, 14.06.2022
21:55  Грядет рекордный скачок цен: из-за санкций ситуация с нефтью в мире критическая
21:30  Канцелярию президента Казахстана возглавил Бакыт Сариев
21:20  В Казахстане упразднена должность Госсекретаря. Карин стал - Госсоветником
21:03  Еврозаглушка на русский газ – глухой номер, - Вл.Михеев
21:01  В условиях стирания грани между войной и миром, - А.Дудчак
15:42  Водители творят все, что хотят. Мирзиеев о ситуации на дорогах Ташкента
15:40  Узбекистан обсуждает с "Росатомом" вопросы оптимизации стоимости строительства АЭС
15:38  Франция ввязалась в битву за украинский урожай
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан
12:50 16.06.2022

Колеров: ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан

МОСКВА, 15 июня 2022, 20:24 - REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не должна нарушать санкции, введенные Западом против России, но работа с Россией продолжается без их нарушения. "Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", сказал он.

Это заявление прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:

"ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан. Ибо санкции Запада против России, под которыми подписался и братский "союзник" Казахстан, будут вечными. И они - не совместимы с союзничеством в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Теперь наблюдаем, как долго бюрократия ЕАЭС и ОДКБ будет изображать жизнь.

Для чего? Ровно для того же, для чего ЕАЭС и ОДКБ создавались, - для эксплуатации ресурсов России. Даже двустороннее донорство России в рамках этих организаций будет не более чем двусторонним донорством, пока Запад не потребует от реципиентов его прекращения. Но замены не даст. И отказники и отщепенцы от России в пользу Запада будут наказаны самим Западом.

Что же остается России от всего этого добра на пространстве бывшего СССР? Только развивать формат Союзного государства - со всеми его лицемериями и ограничениями. Но современное евразийство в любом случае - труп".

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Евразийский экономический союз – международная организация, ставящая цель обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики государств-членов союза.

Союз был создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане и вступил в силу с 1 января 2015 года.

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств ЕАЭС. Совет собирается не реже, чем раз в год. Не реже двух раз в год собирается Межправительственный совет, в состав которого входят председатели правительств стран-членов. Постоянно действующим органом является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Для решения спорных вопросов существует суд Союза.

Председательство в ЕАЭС переходит каждый год к следующей по алфавиту стране. Бюджет ЕАЭС формируется из взносов государств-членов в российских рублях.

В 2015 году в ЕАЭС вступили Армения и Киргизия. Молдавия с 2018 года имеет статус наблюдателя. Китай, Иран, Вьетнам и Куба подписали с ЕАЭС соглашения о Зоне свободной торговли. Всего о своем желании тем или иным образом сотрудничать с ЕАЭС заявили около 50 стран.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655373000


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  