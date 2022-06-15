Италия шагает вправо. На муниципальных выборах победу одержала партия, которую открыто называют "профашистской"

14:50 16.06.2022 Владимир Малышев

15.06.2022



Выборы прошли в минувшее воскресенье в более чем в 800 городах и населенных пунктах Италии. По данным МВД, из почти 9 млн итальянцев с правом голоса на них пришли чуть менее 55%, что в СМИ называют антирекордом явки.



Голосование ознаменовалось бурным скандалом в Палермо, где многие участки не смогли открыться в связи с неявкой председателей избирательных комиссий. Как считают, это было вызвано саботажем со стороны мафии, поскольку накануне были арестованы некоторые кандидаты от "Братьев Италии" по обвинению в связях с преступным синдикатом. А проводившийся одновременно с этими выборами общенациональный референдум по реформе судебной системы вообще провалился, так как в нем приняли участие лишь немногим более 20% избирателей.



Через две недели состоится второй тур голосования, и только тогда будут подведены окончательные итоги выборов, однако уже сейчас все особо отмечают успех "Братьев Италии", кандидатам которой удалось опередить представителей партии "Лига" даже на севере страны, где та обычно доминировала.



Эти две партии вместе с партией Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" образуют сейчас оппозиционную коалицию, которая на парламентских выборах 2023 года имеет все шансы прийти к власти. Однако выборы показали, что прежде признанный лидер этого объединения – харизматичный глава "Лиги" Маттео Сальвини начинает все заметнее уступать в популярности Джорджии Мелони.



Нынешние выборы в Италии – частичные, однако их рассматривают, как важную пробу сил накануне предстоящих в будущем году парламентских выборов. В этой связи английская газета Guardian, внимательно следящая за событиями в Италии, обращает внимание на быстрый рост популярности на Апеннинах "Братьев Италии", партии, которую сама эта газета без обиняков называет "фашистской".



"Всего пять лет назад, – пишет Guardian, – "Братья Италии", партия неофашистского происхождения, едва набрала 4% голосов. Сейчас она лидирует в опросах общественного мнения, а разжигающие протесты ее лидера Джорджии Мелони заполнили площади по всей Италии перед местными выборами".



И как показало нынешнее голосование, партия Мелони уже опередила "Лигу" Сальвини в популярности. А потому ее политические амбиции растут. Недавно на одном из митингов Джорджия Мелони прямо заявила: "Через год я въеду в палаццо Киджи", публично обнародовав свои амбиции стать премьер-министром Италии.



При этом приходится признать, что обвинения в фашизме на этот раз не обычная "страшилка", какими обычно в Европе пытаются запугать обывателя с целью дискредитации политиков, неугодных правящему истеблишменту взглядов, как это делали, например, во Франции, где превратили в пугало лидера правых Марин Ле Пен. В итальянском варианте американской Википедии, например, прямо так и написано: "Джорджиа Мелони. Итальянский журналист, фашист и политик, лидер партии "Братья Италии", национальной консервативной партии Италии, и президент Европейской партии консерваторов и реформистов".



Новая политическая звезда Италии Джорджиа Мелони выросла в бедном римском квартале Гарбатела. Отец рано оставил семью, и дочку воспитывала мать. Благодаря своим способностям, она сумела окончить институт им. Америго Веспучии, но почти сразу занялась политикой. Свою политическую карьеру юная Джорджия начала в качестве главы молодежного крыла "Национального альянса", партии, которая возникла из MSI – Movimento sociale italiano (Итальянское социальное движение), неофашистской партии Джорджо Альмиранте.



Прекрасный оратор, в 2006 году Мелони стала депутатом парламента. А уже в 2008 году, в возрасте 31 года, она была назначена министром по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым членом кабинета в истории Итальянской республики. В 2012 году Мелони вместе Ла Русса и Крозетто основала партию "Братья Италии", название которой взято из слов итальянского гимна. А в 2014-м стала ее главой.



Мелони выступает против однополых браков и за сохранение традиционной семьи. Осуждает "исламизацию" Европы, призывает закрыть порты, чтобы не допустить высадки мигрантов с судов на берега Италии, и предлагает увеличить количество центров мониторинга и депортаций. В области внешней политики не требует выхода Италии из ЕС, но выступает за суверенитет европейских государств.



Словом, ее заявленное официально политическое кредо сегодня фактически ничем не отличается от других европейских правых.



Но и ее прошлое никуда не делось. Обозреватели обращают внимание, что от тех идеалов, которые она отстаивала, когда была лидером молодежной организации неофашистов, она на самом деле отказываться не собирается, хотя особо и не афиширует это публично. Так, например, свой последний предвыборный митинг она демонстративно провела в Витербо, чтобы поддержать кандидата в мэры от "Братьев Италии" Лауры Аллегрини.



"Этот средневековый город-крепость, – пишет Guardian, – символичен для партии: именно здесь Джорджо Альмиранте, основатель неофашистской партии "Итальянское социальное движение", завершил в свое время свою предвыборную кампанию, а Мелони именно там была избрана президентом молодежного крыла "Национального альянса", партии, которая возникла из MSI, а потом превратилась в партию "Братья Италии"".



В 2016 году, когда Мелони баллотировалась на пост мэра Рима, она предложила назвать одну из улиц столицы именем Джорджо Альмиранте, который c 1969 по 1987 год был национальным секретарем неофашистской партии "Итальянское социальное движение". Альмиранте, сказала она, "был патриотом, который верил в демократию и честность в политике". Это ее заявление тут же вызвало протест еврейской общины Рима.



Паоло Берицци, журналист газеты Repubblica, который много писал о крайне правых в Италии, обратил внимание также на то, что в Марке 27 октября 2019 года состоялся памятный ужин по случаю годовщины "Марша Муссолини на Рим". На этом ужине присутствовал Франческо Акуароли, ныне президент области Марке, а также множество других мэров из партии "Братья Италии".



"Это дает вам представление о том, как "Братья Италии" имеют дело с ностальгическим правом – они не только не дистанцируются от него, но и празднуют его", – отметил Берицци, добавив, что Марке стал "своего рода лабораторией для правых, которые основали свои корни в фашистской традиции". "Левые были слабы в перехвате правого подъема по всей Италии", – считает Берицци. – И в этом заключается опасность. Страна, которая породила, но и победила фашизм, может оказаться во главе с партией, имеющей связи с этой историей"



Однако записывать Мелони в стан упертых поклонников Муссолини, конечно, нельзя. Ее политические взгляды эволюционируют, и сегодня вполне соответствуют взглядам правых националистов в Европе. Именно поэтому она и смогла включить "Братьев Италии" в коалицию вместе с Сальвини и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.



В уставе ее партии дается определение этой организации как движения, которое "имеет своей целью, на основе принципов народного суверенитета, свободы, демократии, справедливости, социальной солидарности и налогового равенства, вдохновляясь ценностями национальной традиции, участвовать в строительстве Европы народов".



Словом, набор лозунгов, характерных для европейских правых.



Сама Мелони неоднократно отвергала все обвинения в фашизме. Что же касается увлечений ее молодости, то достаточно вспомнить, что у многих нынешних европейских политиков есть даже семейные связи с нацизмом.



Так, например, дедушка нынешнего канцлера ФРГ Фриц фон Шольц в чине группенфюрера СС воевал на Восточном фронте, дед министра здравоохранения Хартман Лаутербахер служил обергруппенфюрером СС, дед нынешнего министра финансов Германии Герхарда Линднера – был бригаденфюрером СС. А в самой Италии депутатом муниципального совета Рима от партии "Братья Италии" стала в прошлом году Ракеле Муссолини, внучка диктатора.



Так что на таком фоне Джорджия Мелони выглядит сегодня вполне по-европейски респектабельно. К тому же так ли далеко ушли от фашизма торжествующая сейчас на Западе пещерная русофобия, тотальная цензура в СМИ, жесткое подавление любого инакомыслия и активная помощь неонацистам Киева? Что это, если не новая форма фашизма?



А потому успех "Братьев Италии" Джорджии Мелони на нынешних муниципальных выборах есть на самом деле не что иное, как следствие разочарования итальянцев в глобализме, протест против навязывания им ложных "европейских ценностей", которые идут вразрез с национальными традициями.



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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