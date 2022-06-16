 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.06.2022
15:09  В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
15:06  Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики
14:57  Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов
14:50  Италия шагает вправо. На муниципальных выборах победу одержала партия, которую открыто называют "профашистской"
12:50  ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан, - Модест Колеров
11:32  Улытауская область станет самым привлекательным регионом Казахстана – Токаев
11:22  Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

11:18  США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:17  Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:15  Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
09:24  Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих
09:17  В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47
09:09  Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии
07:58  Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия
07:53  Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян
07:47  США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:37  Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:08  "Украинизация" Казахстана идет семимильными нацистскими шагами , - Айнур Курманов
06:41  Токаев об "январистах": Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит
00:14  Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
15:24  Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным
15:04  Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:03  Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина
14:28  Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана
14:24  Чжоу Ибо: Отсчеет до краха США уже включен...
14:22  Украина: Афган ничему не научил АмерВласти, - Wall Street Journal
13:31  Российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции, - Хироко Табути
13:24  Информационная война и "большой телевизор", - В.Днепров
12:23  Обнародован состав Национального курултая Казахстана
12:07  В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет, - Д.Седов
11:50  Фонд Исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами - очаровательным балбалом и...
10:42  Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой))
10:28  SIPRI: Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние годы
09:28  Китай ставит заслон горным агрессорам, - "СП"
08:25  Шотландия меняет свои законы в попытке уйти от Лондона
08:13  Поучительный урок украинской истории, - Захар Прилепин
07:46  Как России "перепрошить" массовое сознание украинцев, - Рафаэль Фахрутдинов
07:39  В Кыргызстане за перевозку наркотиков задержан сотрудник МВД Таджикистана
07:24  КазАтлеты Денис Полубояринов, Ерасыл Саулебеков и Едиге Емберды стали ЧМ по штанге
00:12  Израиль пообещал разбомбить дворец Асада
00:06  Глава шиитского блока Муктада Садр устроил в Ираке "политический театр", - Р.Мустафин
Вторник, 14.06.2022
21:55  Грядет рекордный скачок цен: из-за санкций ситуация с нефтью в мире критическая
21:30  Канцелярию президента Казахстана возглавил Бакыт Сариев
21:20  В Казахстане упразднена должность Госсекретаря. Карин стал - Госсоветником
21:03  Еврозаглушка на русский газ – глухой номер, - Вл.Михеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов
14:57 16.06.2022

Валентин КАТАСОНОВ | 16.06.2022
Необходимо срочно остановить процесс дальнейшего вывода капитала и валюты из страны

Я уже писал, что на фоне роста чистой валютной выручки от внешней торговли (положительное сальдо торгового баланса) наблюдается нарастающий отток капитала из страны. После введения в начале санкционной войны жестких валютных ограничений происходит постепенное их ослабление (под предлогом того, что, мол, надо сдерживать чрезмерное укрепление рубля).

Валютная выручка не возвращается в Россию, оседая на счетах иностранных банков. А та валюта, которая была размещена в российской банковской системе, утекает из страны. Коллективный Запад рано или поздно наложит свою лапу и на эти валютные активы российского происхождения (сначала заморозка, потом конфискация), но те, кто аккумулирует валютные активы за рубежом, об этом не думают. Или рассчитывают откупиться, приобретя на Западе "индульгенции": сделав пожертвования на дело борьбы с "империей зла" – Россией.

Сказано в Евангелии: "…где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Мф. 6:21). Владельцы капитала хотят воссоединиться с капиталом. Есть много признаков того, что выезд богатых из России набирает темпы. Британская консалтинговая и аналитическая компания Henley & Partners в начале текущей недели обнародовала доклад, содержащий прогноз масштабов международной миграции граждан разных стран, имеющих статус миллионеров (имеющих состояние от одного миллиона долларов США). 14 июня британская The Guardian опубликовала основные положения доклада.

Первое место в рейтинге стран по показателю ожидаемого в 2022 году количества покинувших родину миллионеров заняла Российская Федерация (ожидаемый отток – 15 тысяч человек). Причинами массового исхода авторы называют начавшуюся в феврале специальную военную операцию ВС РФ на Украине и последовавшие за этим санкции коллективного Запада. И, естественно, антисанкционные меры Москвы, особенно связанные с валютно-финансовыми ограничениями. "Россия истекает кровью миллионеров", – как выразился Эндрю Амойлс (Andrew Amoils), глава исследовательского отдела New World Wealth, который собирал данные для Henley & Partners.

Материковый Китай, население которого превышает численность населения России на порядок, занимает второе место с ожидаемым чистым оттоком в 10 тысяч миллионеров. Причиной исхода из КНР называют то, что Пекин принял жесткие меры в отношении технологических компаний и криптовалют. Строгие карантинные меры, введенные в связи с COVID, также ударили по китайским акциям. А если учесть и Гонконг, исход из Китая составит 13 тысяч миллионеров.

Далее в рейтинге следуют: Индия – 8 тыс.; Украина – 2,8 тыс.; Бразилия – 2,5 тыс.; Великобритания – 1,5 тыс.

Очень удивительно, что в этот список попала Великобритания, которая всегда была для богатых центром притяжения. Причиной стали "чистки" российских олигархов и прочих богатых граждан российского происхождения, начавшиеся после 24 февраля. Многие из них уже считали себя гражданами Великобритании, но сейчас запущен процесс отъема гражданства и имущества. Статус Лондона как убежища для богатых резко пошатнулся.

На четвертом месте – Украина. Судьба этого государства под большим вопросом. Кстати, оцениваемое количество богатых беглецов с Украины (2,8 тыс.) составляет 42% по отношению к общей численности миллионеров в этой стране. Это самый высокий относительный показатель в мире. По России он оценивается в 15%. В других странах он гораздо скромнее: Индия – 2%, Бразилия – 2%, Великобритания – 0,2%.

Великобританию и США как главные убежища богатых стремительно замещают другие страны. Обозначились эмиграционные настроения и среди американцев. Число заявок на окончательный выезд из США стремительно растет. Занимающаяся вопросами смены гражданства фирма Latitude Residency & Citizenship и Dasein Advisors заявила, что за последние три года она получила больше запросов от американских клиентов, чем за предыдущие 20, вместе взятых. И среди тех, кто отказывается от гражданства США, немало людей, имеющих статус миллионера и меняющих свой американский паспорт на "золотой паспорт" других стран и юрисдикций.

США пока еще сохраняют чистый приток в размере 1500 миллионеров, но это на 86% меньше, чем в 2019 году. Авторы доклада связывают утрату Соединенными Штатами и Великобританией статуса убежища для богатых с ростом налогов в обеих странах, а также последствиями Brexit в Соединенном Королевстве.

В докладе отмечается: "Великобритания потеряла свою корону центра богатства, а США быстро исчезают как магнит для богатых мира, и ожидается, что ОАЭ обгонят их, привлекая самый большой чистый приток миллионеров во всем мире в 2022 году".

Ожидается, что к концу года около 4000 российских миллионеров переедут в ОАЭ. Это примерно в три раза больше, чем в 2019 году. Я уже писал об исходе из России в ОАЭ богатых граждан. Они не только покупают гражданство, но также скупают недвижимость и создают в этой стране свои бизнесы.

А вот другие главные убежища для российских миллионеров: Австралия – 3500, Сингапур – 2800, Израиль – 2500 человек. Также предполагается, что будут привлекательны налоговые гавани "трех М": Мальты, Маврикия и Монако. Они популярны для беглецов и не только из России. Ожидается, что в 2022 году на Мальту переедет около 300 миллионеров из разных стран, на Маврикий – 150. Названные гавани сделали торговлю "золотыми паспортами" важным источником инвестиций и бюджетных доходов. Продажей "золотых паспортов" промышляют также Кипр, Новая Зеландия, Португалия, Австрия.

Иммиграция в такие гавани может оказаться даже не по зубам мелким миллионерам. Взять, например, Мальту. Кандидаты на получение гражданства должны внести более 740 000 долларов США в национальный фонд развития, более 860 000 долларов США в инвестиции в недвижимость, более 12 000 долларов США на благотворительность. Это необходимо, но недостаточно. Надо еще прожить в стране не менее 36 месяцев (что-то наподобие испытательного срока). А как быть, если у богатого "подгорает", ждать невмочь? Как, например, в случае с беглецами из России или Украины. Чтобы ускорить процесс, заявитель должен выложить еще почти миллион долларов в виде дополнительных взносов в национальный фонд развития и инвестиций. В этом случае срок обязательного проживания сокращается до 12 месяцев.

В России уже успели прокомментировать цифры доклада Henley & Partners. Отмечается, что к этому исходу российские миллионеры готовились многие годы. Военные действия на Украине и санкции коллективного Запада лишь ускорили финальную фазу операции. Так, депутат Госдумы Олег Нилов говорит: "Уезжают те, кто, можно прямо сказать, уже уехал, только оставлял для себя здесь какой-то дополнительный или основной источник доходов. А дома, виллы, бизнес, учеба детей, теща и жена уже давно были там. Поэтому я думаю, что эти 15 тыс. миллионеров – никакая не потеря".

Все верно. 15 тысяч миллионеров нельзя назвать потерей. А вот те миллиарды (а точнее – сотни миллиардов долларов), которые они вывозили из страны на протяжении многих лет, все-таки являются потерями. Необходимо срочно остановить процесс дальнейшего накопления таких потерь, установив жесткие запреты на вывод капитала и валюты из страны.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655380620


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  