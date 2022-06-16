Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов

14:57 16.06.2022

Валентин КАТАСОНОВ | 16.06.2022

Необходимо срочно остановить процесс дальнейшего вывода капитала и валюты из страны



Я уже писал, что на фоне роста чистой валютной выручки от внешней торговли (положительное сальдо торгового баланса) наблюдается нарастающий отток капитала из страны. После введения в начале санкционной войны жестких валютных ограничений происходит постепенное их ослабление (под предлогом того, что, мол, надо сдерживать чрезмерное укрепление рубля).



Валютная выручка не возвращается в Россию, оседая на счетах иностранных банков. А та валюта, которая была размещена в российской банковской системе, утекает из страны. Коллективный Запад рано или поздно наложит свою лапу и на эти валютные активы российского происхождения (сначала заморозка, потом конфискация), но те, кто аккумулирует валютные активы за рубежом, об этом не думают. Или рассчитывают откупиться, приобретя на Западе "индульгенции": сделав пожертвования на дело борьбы с "империей зла" – Россией.



Сказано в Евангелии: "…где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Мф. 6:21). Владельцы капитала хотят воссоединиться с капиталом. Есть много признаков того, что выезд богатых из России набирает темпы. Британская консалтинговая и аналитическая компания Henley & Partners в начале текущей недели обнародовала доклад, содержащий прогноз масштабов международной миграции граждан разных стран, имеющих статус миллионеров (имеющих состояние от одного миллиона долларов США). 14 июня британская The Guardian опубликовала основные положения доклада.



Первое место в рейтинге стран по показателю ожидаемого в 2022 году количества покинувших родину миллионеров заняла Российская Федерация (ожидаемый отток – 15 тысяч человек). Причинами массового исхода авторы называют начавшуюся в феврале специальную военную операцию ВС РФ на Украине и последовавшие за этим санкции коллективного Запада. И, естественно, антисанкционные меры Москвы, особенно связанные с валютно-финансовыми ограничениями. "Россия истекает кровью миллионеров", – как выразился Эндрю Амойлс (Andrew Amoils), глава исследовательского отдела New World Wealth, который собирал данные для Henley & Partners.



Материковый Китай, население которого превышает численность населения России на порядок, занимает второе место с ожидаемым чистым оттоком в 10 тысяч миллионеров. Причиной исхода из КНР называют то, что Пекин принял жесткие меры в отношении технологических компаний и криптовалют. Строгие карантинные меры, введенные в связи с COVID, также ударили по китайским акциям. А если учесть и Гонконг, исход из Китая составит 13 тысяч миллионеров.



Далее в рейтинге следуют: Индия – 8 тыс.; Украина – 2,8 тыс.; Бразилия – 2,5 тыс.; Великобритания – 1,5 тыс.



Очень удивительно, что в этот список попала Великобритания, которая всегда была для богатых центром притяжения. Причиной стали "чистки" российских олигархов и прочих богатых граждан российского происхождения, начавшиеся после 24 февраля. Многие из них уже считали себя гражданами Великобритании, но сейчас запущен процесс отъема гражданства и имущества. Статус Лондона как убежища для богатых резко пошатнулся.



На четвертом месте – Украина. Судьба этого государства под большим вопросом. Кстати, оцениваемое количество богатых беглецов с Украины (2,8 тыс.) составляет 42% по отношению к общей численности миллионеров в этой стране. Это самый высокий относительный показатель в мире. По России он оценивается в 15%. В других странах он гораздо скромнее: Индия – 2%, Бразилия – 2%, Великобритания – 0,2%.



Великобританию и США как главные убежища богатых стремительно замещают другие страны. Обозначились эмиграционные настроения и среди американцев. Число заявок на окончательный выезд из США стремительно растет. Занимающаяся вопросами смены гражданства фирма Latitude Residency & Citizenship и Dasein Advisors заявила, что за последние три года она получила больше запросов от американских клиентов, чем за предыдущие 20, вместе взятых. И среди тех, кто отказывается от гражданства США, немало людей, имеющих статус миллионера и меняющих свой американский паспорт на "золотой паспорт" других стран и юрисдикций.



США пока еще сохраняют чистый приток в размере 1500 миллионеров, но это на 86% меньше, чем в 2019 году. Авторы доклада связывают утрату Соединенными Штатами и Великобританией статуса убежища для богатых с ростом налогов в обеих странах, а также последствиями Brexit в Соединенном Королевстве.



В докладе отмечается: "Великобритания потеряла свою корону центра богатства, а США быстро исчезают как магнит для богатых мира, и ожидается, что ОАЭ обгонят их, привлекая самый большой чистый приток миллионеров во всем мире в 2022 году".



Ожидается, что к концу года около 4000 российских миллионеров переедут в ОАЭ. Это примерно в три раза больше, чем в 2019 году. Я уже писал об исходе из России в ОАЭ богатых граждан. Они не только покупают гражданство, но также скупают недвижимость и создают в этой стране свои бизнесы.



А вот другие главные убежища для российских миллионеров: Австралия – 3500, Сингапур – 2800, Израиль – 2500 человек. Также предполагается, что будут привлекательны налоговые гавани "трех М": Мальты, Маврикия и Монако. Они популярны для беглецов и не только из России. Ожидается, что в 2022 году на Мальту переедет около 300 миллионеров из разных стран, на Маврикий – 150. Названные гавани сделали торговлю "золотыми паспортами" важным источником инвестиций и бюджетных доходов. Продажей "золотых паспортов" промышляют также Кипр, Новая Зеландия, Португалия, Австрия.



Иммиграция в такие гавани может оказаться даже не по зубам мелким миллионерам. Взять, например, Мальту. Кандидаты на получение гражданства должны внести более 740 000 долларов США в национальный фонд развития, более 860 000 долларов США в инвестиции в недвижимость, более 12 000 долларов США на благотворительность. Это необходимо, но недостаточно. Надо еще прожить в стране не менее 36 месяцев (что-то наподобие испытательного срока). А как быть, если у богатого "подгорает", ждать невмочь? Как, например, в случае с беглецами из России или Украины. Чтобы ускорить процесс, заявитель должен выложить еще почти миллион долларов в виде дополнительных взносов в национальный фонд развития и инвестиций. В этом случае срок обязательного проживания сокращается до 12 месяцев.



В России уже успели прокомментировать цифры доклада Henley & Partners. Отмечается, что к этому исходу российские миллионеры готовились многие годы. Военные действия на Украине и санкции коллективного Запада лишь ускорили финальную фазу операции. Так, депутат Госдумы Олег Нилов говорит: "Уезжают те, кто, можно прямо сказать, уже уехал, только оставлял для себя здесь какой-то дополнительный или основной источник доходов. А дома, виллы, бизнес, учеба детей, теща и жена уже давно были там. Поэтому я думаю, что эти 15 тыс. миллионеров – никакая не потеря".



Все верно. 15 тысяч миллионеров нельзя назвать потерей. А вот те миллиарды (а точнее – сотни миллиардов долларов), которые они вывозили из страны на протяжении многих лет, все-таки являются потерями. Необходимо срочно остановить процесс дальнейшего накопления таких потерь, установив жесткие запреты на вывод капитала и валюты из страны.