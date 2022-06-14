Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики

15:06 16.06.2022

Абдулазиз Камилов назначен на должность специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



Камилов 27 апреля этого года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности. До этого он в течение более чем 10 лет работал на посту министра иностранных дел (с 13 января 2012 года).



В конце марта этого года МИД сообщил, что Абдулазиз Камилов находится на лечении за рубежом. Речь шла о неназванном "хроническом заболевании".



"По заключению врачебного консилиума, ввиду необходимости проведения более глубокого обследования здоровья, министр продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии", – отмечали в министерстве.



При этом 10 июня в посольстве России в Узбекистане прошел прием, на котором был замечен Абдулазиз Камилов.