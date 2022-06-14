В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру

15:09 16.06.2022

Среди основных изменений – прием будет осуществляться два раза в год, при этом экзаменов не будет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.



Согласно новым правилам, прием в магистратуру государственных вузов будет осуществляться на основе среднего показателя балла диплома бакалавра и балла сертификата по иностранному языку со строгим соблюдением последовательности баллов без проведения дополнительного экзамена.



Прием в магистратуру организуется два раза в год – в августе и январе. При этом прием осуществляется:



в августе – в соответствии с утвержденными на очередной учебный год параметрами приема на основе государственного гранта и платного контракта



в январе – на незаполненные места по результатам первого приема, а также в соответствии с параметрами приема на основе суперконтракта



Сумма суперконтракта определяется высшими образовательными учреждениями самостоятельно исходя из фактических затрат из расчета на одного студента.



Еще одна важная вещь – сумма платного контракта за 2022/2023 учебный год для женщин, принятых в 2021/2022 учебном году и обучающихся в магистратуре государственных высших образовательных учреждений на платно-контрактной основе, будет полностью покрываться за счет бюджета.