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|В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
15:09 16.06.2022
Среди основных изменений – прием будет осуществляться два раза в год, при этом экзаменов не будет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.
Согласно новым правилам, прием в магистратуру государственных вузов будет осуществляться на основе среднего показателя балла диплома бакалавра и балла сертификата по иностранному языку со строгим соблюдением последовательности баллов без проведения дополнительного экзамена.
Прием в магистратуру организуется два раза в год – в августе и январе. При этом прием осуществляется:
в августе – в соответствии с утвержденными на очередной учебный год параметрами приема на основе государственного гранта и платного контракта
в январе – на незаполненные места по результатам первого приема, а также в соответствии с параметрами приема на основе суперконтракта
Сумма суперконтракта определяется высшими образовательными учреждениями самостоятельно исходя из фактических затрат из расчета на одного студента.
Еще одна важная вещь – сумма платного контракта за 2022/2023 учебный год для женщин, принятых в 2021/2022 учебном году и обучающихся в магистратуре государственных высших образовательных учреждений на платно-контрактной основе, будет полностью покрываться за счет бюджета.