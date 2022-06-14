Балхашская АЭС, спрятанная в "зеленой повестке"

18:52 16.06.2022

На прошлой неделе президент #Казахстан"а Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета иностранных инвесторов, заявил, что в стране определено место для строительства АЭС. По предварительным данным, станцию планируется построить в районе озера Балхаш. Однако ряд критиков АЭС считают, что использование атомной энергетики вступает в противоречие с внедрением в государстве так называемой "зеленой повестки". За чем будущее экологии и энергетики Казахстана – разбирался Петр Своик.



Под председательством главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошло 34-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов с участием глав крупных транснациональных компаний, руководителей государственных органов и представителей международных организаций. Повестка – вопросы декарбонизации экономики и внедрения низко-углеродных технологий.



Как будто острый энергетический кризис на родине самой идеи "озеленения" экономики – в США и Европе, особенно после начала СВО и ответной санкционной войны, не поставил под вопрос саму эту тему…



Ну что же, способность солидного бизнеса и государственных деятелей смотреть поверх текущих катаклизмов – точка опоры в нашем меняющемся мире, тем более что в выступлении президента Токаева есть, на что обратить внимание.



Пожалуй, наиболее яркий момент – сообщение о том, что в прошлом году в Казахстане высажено 138 миллионов деревьев, а в этом – 280 миллионов штук. Итого уже без малого 420 миллионов, всего же к 2026 году Казахстан намерен посадить два миллиарда деревьев. Заданные темпы президент назвал недостаточными, и призвал членов Совета иностранных инвесторов внести свой весомый вклад в это дело.



Здесь небольшое отвлечение. Давненько уже автору довелось лететь из Алматы в Москву, погода была хорошая и на подлете к Волге глаз вдруг уткнулся в строгую геометрию: все видимое с высоты 10 км пространство пересекали прочерченные как по линейке лесополосы. И в голову вдруг пришли строчки из забытого учебника про великий Сталинский план преобразования природы и про степные суховеи, которым навек преградили путь рукотворные леса.



И вот наш собственный план превращения Казахстана в великую лесную державу с двумя миллиардами колышимых степным ветром крон. Впервые это прозвучало в Послании президента Токаева народу, потом было повторено с трибуны Генассамблеи ООН и включено в предвыборную Программу правящей партии на тот момент "Нур Отан". С указанием даже увеличения площади лесов – 500 тысяч га.



Зачем вдруг в отнюдь не лесном Казахстане потребовалось ровно два миллиарда деревьев? Еще и втиснутых в 500 тысяч га, то есть с просветом между ними чуть больше полутора метров.



Если, допустим, превратить в непроходимую лесную чащу все расстояние от Семипалатинска на крайнем востоке и до крайне западного Актау на побережье Каспия, с заходом в Нур-Султан и в Жезказган, то такую перечеркивающую весь Казахстан лесополосу надо будет делать шириной не менее полутора км.



А ведь потребуются еще какие-то технологические проезды между рядами хотя бы для того, чтобы заменять не прижившиеся саженцы. Что говорить о подготовке почвы, на которой и степная трава растет далеко не везде. В местных условиях чудом будет, если не засохнет хотя бы каждый второй росток, поэтому два миллиарда придется, как минимум, удваивать, а потом еще и еще. Для полива, опять-таки, потребуется переброска северных рек и такой штат поливальщиков, который поглотит без остатка все три с половиной миллиона казахстанских "самозанятых".



Если серьезно, то остается вопрос – кому и зачем потребовались эти лесные фантазии?



Разбирающиеся в вопросе знают ответ, это все та же "зеленая" экономика – наиболее лояльные Грете Тунберг государства соревнуются не только в сокращении карбоновых выбросов, но и в создании лесных массивов, поглощающих СО2 и выделяющих кислород.



Деревья, способные на такое, должны бы быть не маленькие, между шумящими в вышине кронами надо делать метра по четыре, значит, потребуется облесить порядка 13 миллионов га, – тут даже прибалхашских пустынных просторов может не хватить…



Вспомним, что с 2026 года еще и вводится пограничный углеродный налог, который казахстанским поставщикам металлов и другой продукции, вырабатываемой с использованием не "озелененной" электроэнергии, придется выплачивать в бюджет Евросоюза. Забудем про Европу, срочно переводящую на ископаемое топливо собственную энергетику и про то, что в поставках казахстанских металлов и другого сырья нуждаются и другие страны и континенты. В конце концов, продемонстрированный на заседании Совета иностранных инвесторов ритуальный политес в отношении "зеленой" повестки есть тоже необходимая часть нашей "многовекторности", тем более что в ключевом выступлении президента Казахстана многое было, что называется, по делу.



И здесь мы переходим к совсем небольшому абзацу из речи казахстанского лидера: "в условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации "мирный" атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации".



Что правда, то правда, каждое слово – в точку. Факт состоит в том, что именно электроэнергетика, первая из всей унаследованной от СССР инфраструктуры, подошла к исчерпанию запаса и неотложно нуждается в небывалом за все годы суверенитета – новом развитии. Под которое нет не только, понятное дело, финансовых ресурсов, но и даже стратегического плана. Идем по линии возобновляемой энергетики, или по атомной, или забываем про Парижские соглашения и, вслед за европейцами, восстанавливаем и угольную линию?



Если объективно, то дела в Казахстане обстоят так: еще прошлой зимой дефицит уже даже не пиковой, а базовой генерации, покрываемый нами благодаря России, доходил до 500-700 МВт. Причем из-за недостаточности связи Северной энергозоны Казахстана с Южной, в ней наиболее остро не хватает как базовых, так и маневренных мощностей.



По прогнозным балансам Минэнерго Казахстана, в ближайшие годы необходимо ввести, как минимум, три тысячи МВт новой базовой и порядка тысячи МВт маневренной генерации. Попытка решать такую задачу через солнечную-ветровую энергетику надежно и быстро заводит ситуацию в тупик. Как по тарифам, так и по невозможности дублировать-резервировать "альтернативную" выработку в буранные казахстанские зимы.



Единственный и совершенно очевидный в технико-экономическом смысле способ не допустить энергетического коллапса, поставить как раз на Балхаше, посередине Северной и Южной энергозон, базовую электростанцию на две с половиной тысячи МВт – с дальнейшим расширением. Само собой, в варианте АЭС.



Дополнительно к этому, возвести на юге маневренные газовые станции, для чего хорошо бы решить с Россией еще один вопрос: продлить наш газопровод "Сарыарка" до соединения с сетями "Газпрома" и использованием газа по, скажем так, союзническим ценам. На фоне творящегося в Европе это стало бы отличным не только экономическим, но и политическим решением.



Отдадим должное президенту Казахстана: он вполне однозначно определил свою позицию относительно необходимости атомной энергетики в Казахстане и последовательно ее реализует. Упаковывая, в том числе и в "зеленую" повестку.



#Петр Своик