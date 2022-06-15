Старый нацик поэт, писатель, графоман Шаханов стал "Героем труда" Казахстана

21:12 16.06.2022

Токаев присвоил звание "Қазақстанның еңбек ері" писателю Мухтару Шаханову



Поэт и писатель Мухтар Шаханов был награжден высшей степенью отличия - званием "Қазақстанның еңбек ері". Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды, передает Zakon.kz.

За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның еңбек ері" с вручением знака особого отличия – "Золотой звезды" и ордена "Отан" Шаханову Мухтару – писателю, – говорится в сообщении.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.



Ирина Лукичева