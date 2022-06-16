 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.06.2022
21:18  Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко
21:15  Токаев уже в Питере на форуме у Путина
21:12  Старый нацик поэт, писатель, графоман Шаханов стал "Героем труда" Казахстана
18:52  Балхашская АЭС, спрятанная в "зеленой повестке"
15:09  В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
15:06  Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики
14:57  Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов

14:50  Италия шагает вправо. На муниципальных выборах победу одержала партия, которую открыто называют "профашистской"
12:50  ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан, - Модест Колеров
11:32  Улытауская область станет самым привлекательным регионом Казахстана – Токаев
11:22  Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России
11:18  США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:17  Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:15  Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
09:24  Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих
09:17  В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47
09:09  Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии
07:58  Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия
07:53  Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян
07:47  США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:37  Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:08  "Украинизация" Казахстана идет семимильными нацистскими шагами , - Айнур Курманов
06:41  Токаев об "январистах": Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит
00:14  Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
15:24  Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным
15:04  Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:03  Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина
14:28  Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана
14:24  Чжоу Ибо: Отсчеет до краха США уже включен...
14:22  Украина: Афган ничему не научил АмерВласти, - Wall Street Journal
13:31  Российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции, - Хироко Табути
13:24  Информационная война и "большой телевизор", - В.Днепров
12:23  Обнародован состав Национального курултая Казахстана
12:07  В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет, - Д.Седов
11:50  Фонд Исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами - очаровательным балбалом и...
10:42  Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой))
10:28  SIPRI: Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние годы
09:28  Китай ставит заслон горным агрессорам, - "СП"
08:25  Шотландия меняет свои законы в попытке уйти от Лондона
08:13  Поучительный урок украинской истории, - Захар Прилепин
07:46  Как России "перепрошить" массовое сознание украинцев, - Рафаэль Фахрутдинов
07:39  В Кыргызстане за перевозку наркотиков задержан сотрудник МВД Таджикистана
07:24  КазАтлеты Денис Полубояринов, Ерасыл Саулебеков и Едиге Емберды стали ЧМ по штанге
00:12  Израиль пообещал разбомбить дворец Асада
00:06  Глава шиитского блока Муктада Садр устроил в Ираке "политический театр", - Р.Мустафин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко
21:18 16.06.2022

16.06.2022

Американцы возвращаются в Афганистан

Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

По словам Тома Уэста, США дали время администрации талибов в Кабуле показать способность руководить Афганистаном, однако талибы этот шанс не использовали. Кадр из видео с канала United States Institute of Peace на YouTube
Соединенные Штаты готовят новый ход в афганской политической игре. По сообщениям источников в различных группах афганской политической эмиграции, до конца лета возможно проведение в Вашингтоне "большой конференции" с участием некоторых лидеров "Талибана" (организация запрещена в РФ) и наиболее влиятельных представителей антиталибского сопротивления. Целью форума должно стать примирение враждующих политических групп с перспективой создания нового инклюзивного правительства Афганистана.

О том, что Вашингтон готовит важную встречу с лидерами антиталибского сопротивления, впервые стало известно в первых числах июня. Как сообщают источники, намеки на планируемый межафганский форум в столице США прозвучали в ходе встречи спецпредставителя президента США по Афганистану Тома Уэста с представителями Высшего совета сопротивления Афганистана (ВССА) в Анкаре. В ходе этой встречи, прошедшей в самом конце мая, американский дипломат озвучил несколько важных тезисов.

Во-первых, по словам Тома Уэста, США дали время администрации талибов в Кабуле проявить себя, показать способность руководить Афганистаном. Однако талибы этот шанс не использовали, продемонстрировав отрицательный результат. Администрация "Талибана" не способна в ее нынешнем виде решать задачи управления и развития страны, обеспечивать гарантии безопасности для региона и мира.

Во-вторых, американский дипломат дал понять представителям афганского антиталибского сопротивления, что до сих пор США ограничивались лишь гуманитарным вмешательством в дела талибского Афганистана, сосредоточившись на оказании оперативной гуманитарной помощи населению этой несчастной страны. Теперь же Америка намерена сменить стратегию и готова играть более активную не только гуманитарную, но и политическую роль в Афганистане.

В-третьих, по словам источников, Том Уэст подчеркнул нежелание США принимать участие в вооруженном противостоянии талибов и оппозиции в Афганистане. Американский дипломат дал понять, что Вашингтон, безусловно, разочарован неэффективностью и слабостью правительства "Талибана", но при этом не считает, что вооруженное свержение этого правительства приведет к позитивным изменениям в Афганистане.

"В результате общения с Уэстом у афганских участников беседы сложилось впечатление, что США заинтересованы в том, чтобы оппозиционные силы оказывали разнообразное давление на талибов, подталкивая их к изменениям и к уступкам в преддверии межафганской встречи в Вашингтоне", – отмечают источники.

Помимо Анкары, Том Уэст встретился с представителями афганской общественности и оппозиционных сил в ОАЭ. Источники, знакомые с темой дубайских консультаций, сообщили, что по итогам этих и ряда иных встреч американских эмиссаров с афганскими политиками "будут отобраны кандидаты для поездки в Вашингтон, где скоро должна состояться крупная конференция, посвященная афганскому урегулированию". По словам источников, "Том Уэст не сказал прямо, что в вашингтонской встрече могут принять участие талибы, однако общий контекст выступлений американского дипломата давал основания с высокой вероятностью предполагать такую возможность".

Можно предположить, что готовящаяся американской стороной встреча афганских (талибских и оппозиционных) представителей в Вашингтоне будет приурочена к первой годовщине вывода сил США и НАТО из Афганистана и захвата власти в этой стране талибами (15 августа). И дело здесь не только в энергетике политического символизма.

Как показывает практика, большинство американских внешнеполитических жестов имеют довольно жесткую привязку к графику внутриполитических событий США. Уже в ноябре пройдут довыборы в сенат Соединенных Штатов, на которых партия президента Джозефа Байдена рискует получить далеко не самый впечатляющий результат. Одной из крупных претензий американского общественного мнения к администрации действующего президента является неудача афганского проекта США, итогом которого стал приход к власти в Кабуле террористической группировки, проводящей политику агрессивной дискриминации женщин и различных меньшинств. Очевидно, в ходе приближающейся предвыборной кампании не только многие избиратели, но и конкуренты из республиканского лагеря не преминут напомнить демократам об афганском провале команды Байдена.

В этой связи быстрый политический успех на афганском направлении приобретает для демократической администрации Белого дома важнейшее значение. Очевидно, с учетом этой задачи и начала действовать "челночная дипломатия" Тома Уэста, а также усилилась активность других американских представителей на афганском направлении. Фактический демонтаж "однопартийной" талибской диктатуры и замена ее на инклюзивное правительство, отражающее интересы всех этнических и религиозных групп афганского общества, а также обеспечивающее права афганских женщин, – это то, что можно будет успешно "продать" американским СМИ и избирателям накануне выборов в Сенат США. Осталось дело за малым – усадить за один стол в Вашингтоне талибов и их противников и убедить их заключить политическую сделку относительно общего инклюзивного правительства.

В случае успеха готовящейся вашингтонской конференции администрация Джозефа Байдена получит не только важные для нее предвыборные козыри. Реальный компромисс между талибами и их оппонентами из различных групп афганского сопротивления, достигнутый в американской столице, вновь превратит США в главного оператора "большой игры" в Афганистане. Что, несомненно, не обрадует Россию, Китай и других участников регионального политического процесса, которые за 10 месяцев, прошедших с момента ухода армии США из Афганистана, так и не смогли предложить эффективный региональный проект афганского урегулирования.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655403480


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  