Казахский поэт Олжас Сулейменов стал офицером ордена Почетного легиона Франции

00:18 17.06.2022

Олжасу Сулейменову вручили орден Почетного легиона

Известного казахстанского поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова наградили Орденом Почетного легиона Франции в офицерском звании, сообщает Zakon.kz.

Награждение состоялось в Центре сближения культур Алматы.



Вручил орден Чрезвычайный и полномочный посол Дидье Канесс. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о награждении еще 7 марта 2022 года.



Позвольте мне в нескольких словах отметить ваши выдающиеся заслуги. Вы, несомненно, уважаемый Олжас-ага, являетесь выдающейся личностью в мире культуры сегодняшнего Казахстана. Знаменитый поэт и писатель, вы также известны своей неизменной приверженностью к сохранению мира, продвижению гуманистических ценностей и защите окружающей среды.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Казахстан Дидье Канесс

Посол также напомнил, что многие произведения поэта регулярно публиковались во Франции.



Олжас Сулейменов ответно поблагодарил французскую сторону и упомянул экс-президента Франции Франсуа Миттерана, который в 1993 году сделал в Алматы получасовую остановку, чтобы также вручить поэту Орден Почетного легиона, но немного другого статуса.



Мои друзья знают, что я никогда не ношу на груди ордена, у меня их штук десять, но не таких, конечно, великих, как Орден Почетного легиона.

Олжас Сулейменов