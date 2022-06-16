Папа Римский рвется в Казахстан для встречи с главой РПЦ, - Милена Фаустова

00:21 17.06.2022 Отношение Ватикана к Московскому патриархату вновь потеплело

Милена Фаустова



Об авторе: Милена Геннадиевна Фаустова – обозреватель "НГ-религий".



Власти Великобритании внесли в санкционный список имя патриарха Кирилла. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил сайт британского правительства. В то время как предстоятелю РПЦ за его поддержку специальной военной спецоперации РФ в Украине отныне запрещено посещать Соединенное Королевство, складывается ощущение, что отношение Ватикана к РПЦ вновь улучшилось. Межконфессиональная оттепель совпала с уходом митрополита Илариона (Алфеева) с поста главы церковного дипломатического ведомства. Так, в середине июня зарубежные и российские СМИ запестрели заголовками о том, что папа Римский Франциск выразил желание встретиться с патриархом Кириллом, хотя еще в конце апреля Святой престол отменил готовящееся второе рандеву с главой Московского патриархата. "Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, поговорить о наших делах. Но... по обоюдному согласию мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был неправильно понят. Я надеюсь встретиться с ним на Генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором", – приводит слова понтифика газета Stampa.



Напомним, что решением Синода РПЦ от 7 июня митрополит Иларион (Алфеев) "в связи с изменениями в общественно-политической ситуации" был отправлен из Москвы в Венгрию, где будет возглавлять приходы РПЦ страны. Новым главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) стал 37-летний митрополит Антоний (Севрюк). Последний хорошо знаком с понтификом и несколько лет даже работал в десяти минутах от собора Святого Петра в Риме – управлял приходами Московского патриархата в Италии. Севрюк вместе с Алфеевым присутствовал и на интронизации папы Франциска в марте 2013 года. Однако с митрополитом Иларионом у Святого престола отношения в последнее время были натянутыми.



В конце февраля Франциск резко выступил против специальной военной операции РФ в Украине. 16 марта понтифик инициировал разговор с патриархом Кириллом, который поддержал государственную политику России. Видеосвязь длилась около 40 минут. А в начале мая в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera лидер католиков неожиданно раскритиковал предстоятеля РПЦ и посетовал на то, что не получил ответа от президента РФ на его предложение встретиться в Москве. "Я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу в это время. Но как можно не попытаться остановить такую жестокость? Мы – пастыри одного народа Божьего. Вот почему мы должны искать пути примирения, прекращения огня. Патриарх не может становиться путинским прислужником", – заявил тогда Франциск. Эти слова прозвучали на фоне уже отмененной подготовки ко второй встрече папы Франциска и патриарха Кирилла.



В ОВЦС, возглавляемом тогда митрополитом Иларионом (Алфеевым), на обидные слова понтифика отреагировали моментально. "Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время", – говорилось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте ведомства 4 мая.



Спустя две недели после того, как понтифик встретился в Ватикане с женами бойцов нацбатальона "Азов" (признана в РФ террористической организаций, деятельность которой запрещена; против боевиков в России возбуждено уголовное дело), а также послом Украины при Святом престоле Андреем Юрашом и Петром Верзиловым (признан в РФ СМИ-иноагентом), Алфеев заявил, что папа был не в курсе, с кем встречается. Речь прежде всего шла о Верзилове, который в 2012 году был одним из организаторов перформанса в храме Христа Спасителя. Главный церковный дипломат даже написал письмо папе Бергольо, в котором в красках описал все "кощунственные" деяния Верзилова. "Хотелось бы, чтобы те, кто готовит встречи папы Франциска, более внимательно относились к тому, с кем он может появиться на общей фотографии", – отметил митрополит Иларион.



Отмену встречи предстоятеля РПЦ с понтификом объяснили "событиями на Украине". "Наша встреча в это время может привести к большой путанице", – заявлял Франциск в апреле. Однако сейчас, несмотря на продолжающуюся спецоперацию РФ, тон его посланий резко изменился. В частности, он призвал "не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла". "Мы должны отойти от обычной схемы Красной Шапочки: Красная Шапочка была хорошей, а волк – плохим. Здесь нет метафизических добра и зла в абстрактной форме. Проявляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены", – отметил он во время встречи с редакторами иезуитских журналов еще 19 мая, подробности которой стали известны только сейчас.



Он также подчеркнул, что "причиной обострения кризиса на Украине могли стать действия НАТО у российских границ", и вспомнил, что за два месяца до начала спецоперации РФ принял некоего "очень мудрого" главу государства, который поделился своей обеспокоенностью о том, как "продвигается НАТО". "Я спросил его: "Почему?" – и он ответил: "Они лают у ворот России. И не понимают, что русские – имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы". Он заключил: "Ситуация может привести к войне". Это было его мнение", – сказал папа Бергольо, отметив, что "этот глава государства смог прочитать признаки происходящего".



Любопытно, что за сутки до появления русскоязычной версии последнего папского интервью директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что "Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем". "Все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", – заметил Парамонов. Он подчеркнул, что "Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире".



В Московском патриархате по поводу желания Франциска встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане пока хранят молчание. Известно, что в сентябре в Нур-Султане пройдет VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. Предстоятель РПЦ впервые участвовал в подобном саммите в 2012 году.



В ноябре 2021 года президент страны Касым-Жомарт Токаев лично пригласил патриарха Кирилла участвовать в очередном межрелигиозном собрании. Глава Московского патриархата это приглашение принял. За несколько дней до этого Токаев послал ангажемент и понтифику. Ни одна из сторон пока от поездки в Казахстан не отказывалась. Правда, если патриарх Кирилл в последнее время стал более мобилен и за последний месяц успел посетить не только Санкт-Петербург, но и Республику Беларусь, а сейчас готовится к визиту в Пензу, то папа Римский все чаще отменяет мероприятия со своим участием "по состоянию здоровья".



Так, Бергольо, который в последнее время передвигается на инвалидной коляске, не смог возглавить торжественную мессу и процессию праздника Святейших Тела и Крови Христовых 16 июня и отложил поездку в Африку, которая должна была состояться 2–7 июля. Сможет ли лидер католиков совершить вояж в сентябре – пока большой вопрос. Возможно, миротворческое рвение поможет Франциску преодолеть физический недуг, но будет ли тогда к этому готов патриарх Кирилл?



16.06.2022 Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655414460





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927

- Кадровые перестановки

- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице

- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%

- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность

- О назначениях и отставках в Администрации президента

- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384

- Как улучшить работу маслихатов?

