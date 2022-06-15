 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
08:07 17.06.2022

16.06.2022 Мир сильно зависит от технологий Тайваня, поэтому вторжение Китая на остров будет иметь более серьезные последствия для планеты, чем война на Украине.

Такое заявление сделал главный торговый переговорщик Тайваня Джон Дэн в интервью Reuters.

Российская спецоперация на Украине в феврале спровоцировала рост цен на сырьевые товары и блокировку экспорта продовольствия, что привело к опасениям по поводу возникновения голода в бедных странах. Джон Дэн сказал, что, если Китай нападет на Тайвань, сбои могут быть еще хуже, так как мир зависит от Тайваня в отношении чипов, используемых в электромобилях и мобильных телефонах.

"Нарушение международных цепочек поставок, нарушение международного экономического порядка и риск роста цен будут намного, намного более значительны, чем сейчас. Во всем мире будет нехватка поставок", - сказал он агентству в кулуарах крупного министерского совещания Всемирной торговой организации в Женеве.
Власти Тайбэя пока не говорили о признаках неминуемой атаки со стороны Китая, но Тайвань повысил уровень своей готовности с начала войны на Украине, опасаясь намерений Пекина.

Китайское правительство заявляет, что хочет "мирного воссоединения", но не исключает "другие варианты" для Тайваня, который оно считает китайской провинцией. Власти Тайбэя решительно оспаривают эту точку зрения.

Тайвань доминирует на мировом рынке производства самых передовых чипов, а его экспорт в прошлом году составил 118 миллиардов долларов.
На днях Китай предупредил США, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну с ним.

Источник - rusvesna.su
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