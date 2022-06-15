Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова

08:10 17.06.2022 Алина ИНСАНОВА | 17.06.2022 Москва или Анкара? "Мы ни Турции, ни кому-либо еще не нужны…"

…Предлагая россиянам привлекательный образ будущего, в котором каждому народу Российской Федерации отведено достойное место



На Северном Кавказе проживают представители пяти тюркских народов, общая численность которых – около 6,7% (примерно миллион человек) от всего населения региона. Наиболее крупным из них являются кумыки, которых полумиллиона. Они расселены главным образом в Дагестане (где по количеству уступают лишь аварцам и даргинцам), Чечне, Северной Осетии и на Ставрополье. Карачаевцев, вторых по численности, около 220 тысяч, большинство из них проживает в Карачаево-Черкессии. Родственных карачаевцам балкарцев, основная часть которых живет в Кабардино-Балкарии, меньше примерно вдвое: около 110 тысяч. Кроме того, в Дагестане проживает порядка 130 тысяч азербайджанцев (шестой по численности народ республики) и около половины из 80 тысяч ногайцев.



Показательно, что некоторые турецкие СМИ называют КБР, КЧР и Дагестан "автономными тюркскими республиками, не являющимися независимыми", что лишь отчасти соответствует действительности (балкарцы составляют ВСЕГО 12% жителей Кабардино-Балкарии, кумыки, азербайджанцы и ногайцы – порядка четверти всех дагестанцев, карачаевцы и ногайцы – около 45% проживающих в Карачаево-Черкессии).



Несмотря на определенную общность языка и происхождения, тюркские народы Северного Кавказа не представляют собой единого целого. Все они с разной степенью успешности решают стоящие перед ними насущные социально-экономические и общественно-политические задачи, но это не предполагает ни идейного, ни тем более организационного объединения.



Северокавказские тюрки, как и представители других народов региона, ездят (если могут себе позволить) в Турцию с туристическими или деловыми (в первую очередь торговыми) целями. После сворачивания деятельности различных международных, в том числе турецких, неправительственных, благотворительных и культурных организаций (в некоторых случаях эти определения стоило бы взять в кавычки) визуальное турецкое присутствие в регионе значительно сократилось. Количество "Пальмир" и "Шейхов" среди местных заведений быстрого питания сейчас никак не меньше, чем "Стамбулов", а вот парни в красных футболках с турецкой звездой и полумесяцем, в отличие от ситуации двадцатилетней давности, щеголяют значительно реже.



Турецкое присутствие в регионе наиболее заметно в экономической и культурной сферах. Рассмотрим это на примере Дагестана. Турция является одним из крупных торговых партнеров республики (в прошлом году она заняла четвертое место – 17,7 из 214 миллионов долларов общего внешнеторгового оборота; на первом месте Иран с 44 миллионами долларов).



Планы без малого десятилетней давности были еще масштабнее. "Дагестан – это стратегическая площадка для турок, – говорил в 2014 г. руководитель Дагестанского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Анварбек Кадиев. – Это и Каспийское море, и выход на Казахстан, Туркменистан, Китай и другие страны. Экономика Турции не так давно была в таком же состоянии, как в Дагестане. Ее спасло развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в Турецкой Республике хорошо развивается туризм, агропромышленный комплекс, текстильное производство. Дагестану не мешало бы перенять опыт у турецких коллег в этом направлении". Надо сказать, за прошедшие годы республика сделала немало успешных шагов в указанных направлениях, но это вряд ли можно приписать сотрудничеству с Турцией: во всяком случае, туризм в Дагестане развивается явно с опорой на собственные силы.



Более показательны дагестано-турецкие связи в культурной сфере. "Сегодня Турция уделяет огромное внимание сохранению и развитию кумыкской культуры и литературы, – пишет поэт, прозаик и публицист Багаутдин Узунаев в газете "Литературная Россия". – В течение последних нескольких лет в Турции были проведены масштабные культурные мероприятия, посвященные юбилеям классиков кумыкской литературы и искусства, наших газет и журналов, ярких событий кумыкской истории и действительности. Издаются красочные календари с указанием юбилейных дат классиков кумыкской литературы". Мероприятия проходили на высоком организационно-идейном уровне: "Гостей чествовали губернаторы вилайетов, мэры городов, представители политических и культурных элит".



Среди множества примеров упоминается издание на турецком языке книги кумыкского поэта Бадрутдина Магомедова "Оборванное стремя", посвященной часто бывавшему в Дагестане венгерскому тюркологу Иштвану Конгуру. "Вопрос по изданию взяла на себя Международная культуртрегерская турецкая организация "Тюрксой" (TURKSOY – Международная организация тюркской культуры; среди ее "наблюдателей" нет ни одной северокавказской республики. – А.И.), – констатирует автор материала. – Добавим, что большинство "кумыкских" мероприятий в Турции были организованы и проведены этой организацией. Не скупились турецкие культурные власти и на награды для кумыкских деятелей культуры и искусства: ни одно из них не обходилось без вручения дипломов, грамот, медалей и сувениров. Таким образом, сегодня можно сказать, что тот давний лозунг "Кумыки выбирают Стамбул" (название ранней статьи того же автора. – А.И.) оказался "пророческим": Турция проявляет большое внимание к кумыкам, к кумыкской культуре, не скупится на финансирование событий с кумыкской повесткой".



Среди крупных мероприятий такого рода следует упомянуть девятнадцатую из серии конференций "Пионеры тюркского мира", посвященную известному кумыкскому поэту Ирчи (Йырчи) Казаку в связи со 190-летием со дня его рождения, прошедшую в сентябре 2020 г. TURKSOY организует подобные форумы "с целью популяризации имен выдающихся деятелей тюркских народов, оставивших глубокий след в культуре и искусстве тюркского мира". Как заявил на открытии конференции тогдашний генеральный секретарь TURKSOY Дюсен Касеинов, организация "пристально следит за сохранением культурного наследия тюркских народов и общин, проживающих в других странах". Он отметил, что одним из таких народов с богатой культурой являются кумыкские тюрки, живущие на Кавказе.



Касеинов указал, что Ирчи Казак – "великая личность, о которой мы вспоминаем с уважением и чувством глубокой благодарности, оставила большое литературное наследие для кумыкской, кавказской и мировой словесности. Йырчи Казак, настоящее имя которого – Казак Татархан, создал стихи на богатом литературном языке на различные темы, связанные с моралью, советами, любовью, философией, борьбой за права и справедливость, а также важными историческими событиями. Йырчи Казак, писавший свои произведения на кумыкском языке, был известен и любим в народе как поэт, который не преклонился перед несправедливостью (многие его стихи критикуют тогдашнее социально-политическое устройство общества, призывают к мухаджирству – переселению в Турцию и т. д.). По этой причине считаю, что на каждом из нас лежит определенная ответственность за популяризацию и сохранение для будущих поколений данного бесценного наследия". Мероприятие продолжилось выступлениями ученых и исследователей из Дагестана и Турции о жизни и деятельности Ирчи Казака, а также художественной декламацией его произведений.



Конференции и форумы, проходящие с подобным размахом, не могут не производить впечатления, особенно на контрасте: в России ничего подобного не происходит.



"Мы понимаем, что Москве – не до кумыков, Москва занята более глобальными вопросами, она перестраивает мир на правильный, русский лад. Если ей это удастся, то, возможно, от этого выиграют и кумыки, – рассуждает Багаутдин Узунаев. – А пока большинство "кумыкских" культурных событий происходит в Турции. Тут она как бы приходит Москве на помощь, беря все заботы и хлопоты о кумыкской культуре на себя. Более того, тюркские культуры, встречаясь на турецкой земле, знакомятся друг с другом, сдружаются, и эта дружба продолжается уже на Российской земле, в тюркских регионах: в Уфе, в Казани, Астрахани и др. Что также льет воду на мельницу укрепления славяно-тюркского мира и единства. Поэтому мы, кумыки, очень рады потеплению турецко-российских отношений, рады дружеским отношениям, сложившимся между Путиным и Эрдоганом, и очень надеемся, что эти события не временные, а вечные – и будут крепнуть день ото дня".



Появление в 2018 году в Агач-ауле памятника турецким интервентам вызвало значительный общественный резонанс



Другая сторона этой медали – появление в социальных сетях наивно-протурецких настроений, обсуждаемых достаточно широкими кругами национальной общественности. Так, до сих пор пользуется относительной популярностью политически нелепая статья азербайджанского журналиста Бахрама Батыева под названием "Возвращение Дагестана в Туран близко!". Вышедшая практически десятилетие назад, недавно она была представлена и в видеоформате.



"Последние события в геополитике Ближнего Востока и Восточной Европы дают Тюркскому миру надежду на усиление своего влияния и возвращение территорий, оккупированных у него Россией, – мечтал в статье, написанной после воссоединения Крыма с Россией, журналист Батыев. – На Кавказе, вокруг него произошли и происходят процессы, которые наконец смогут дать нам возможность вернуть Дагестан в лоно тюркского мира, в качестве его полноценного члена в виде независимого государства. Для этого нужны 5-7 лет активной работы, и вскоре Дагестан, как и Татарстан, Башкортостан, Якутия и другие тюркские регионы России станут независимыми самодостаточными странами – членами тюркского мира, членами будущего великого Турана". Ядром этого "государства", по мысли Бахрама Батыева, должны стать кумыки, а "всячески помогать становлению в качестве независимого кумыкского государства в рамках современной Республики Дагестан" готово "развитое тюркское государство – Азербайджан".



Время доказало абсурдность надежд азербайджанского пантураниста: и пять, и семь обозначенных им лет давно прошли, но ни о каком Туране говорить не приходится (правда, другие его прогнозы, в частности, об азербайджанском блицкриге в Карабахе, были реализованы).



Попытки усиления азербайджанского влияния в Дагестане, в чем бы оно ни выражалось, воспринимаются в республике весьма болезненно и имеют большой конфликтогенный потенциал. Тем не менее изложенная Батыевым политическая программа по-прежнему находит отклик в иных сердцах. "По воле Аллаха равнина Дагестана и Чечни, Осетии, исконно кумыкские земли и весь кумыкский народ войдет в состав Турции, иншалла. Дай Аллах, когда-нибудь чтобы это случилось" (орфография и стилистика оригинала приведены в соответствие с нормами русского языка. – А.И.) – гласит один из недавних комментариев под видеоверсией статьи Батыева. "Кумыки были инициаторами сближения с Турцией. Аварцы и кумыки, которые в лидерах по численности (в Дагестане. – А.И.), точно считают Турцию братским народом", – вторит ему комментатор в паблике "Кумыкия жива" в социальной сети "ВКонтакте".



Ещ` недавно эмблема "Голоса Турции" была такой (сейчас эта картина переместилась на заглавное фото соответствующего паблика, а эмблему сделали современной, убрав лица)



"Я за Туран, так как это союз братских равноправных стран, а не диктатура одной страны. ИншаАллах, Туран создадут, и никакая Западная страна или Россия не смеют больше угрожать мусульманам всего мира", – мечтает некая пантюркистка с ником "Катя Иванова" в одном из многочисленных обсуждений популярного "ВКонтакте" паблика "Голос Турции". "О Туране рано говорить, пока Турция не войдет в десятку наиболее развитых стран и не заимеет ядерное оружие", – поправляет ее более конкретно мыслящий участник разговора. Заметим, что 33-тысячный "Голос Турции" является сейчас, пожалуй, самым крупным сообществом, пропагандирующим в среде российских тюрок (и далеко не только их) протурецкие и пантюркистские настроения, в режиме нон-стоп рассказывая о выдающихся политических и экономических успехах Анкары и спекулируя на теме общей "исторической вины" России перед тюрками, проблемах возвращения представителей диаспоры на историческую родину и т. п.



Пост из крупного (179 т. подписчиков!) паблика "Гачаг" (Абрек), постоянно подчеркивающего "единство", с одной стороны, тюркских народов, с другой - всех кавказских народов вообще, и активно продвигающего эти идеи в молодежной среде



Эти примеры не единичные случаи нездоровой протурецкой экзальтации. Не случайно официальное республиканское РИА "Дагестан" опубликовало в начале марта 2022 г. обращение главы Кайтагского района доктора политических наук Алима Темирбулатова. Призывая земляков к сплоченности на фоне событий на Украине, отмечая, что "всем нам, дагестанцам, сегодня, как никогда, важно быть вместе с народом всей нашей многонациональной и многоконфессиональной России и стойко отвечать на вызовы современности", предостерегая от веры в лживую пропаганду Запада, автор документа напоминает: "Если бы Дагестан не находился в составе такого сильного государства, как Россия, эти же негативные силы Запада, в том числе и некоторых исламских государств, раздирали бы республику на внутренние противоречия, и Дагестану некогда было бы думать об экономическом развитии. Так же, как Украину, нашу республику накачивали бы оружием и под фальшивыми лозунгами создавали бы горячую точку на юге России. A это, кроме как разрушений и кровопролития, ничего бы не дало".



Пример поста из мелкого (несколько сот подписчиков) паблика, декларирующего "единство тюркских народов Кавказа"



"Сегодня дагестанцам не нужно думать о том, как себя защищать от внешних сил самостоятельно, – продолжает Алим Темирбулатов. – Будучи в составе России, наша республика находится под защитой могучего государства. Нам нужно сконцентрировать всю свою энергию на мирный труд и экономическое развитие, a при возникновении таких ситуаций, как сегодня, вместе со всем многонациональным народом России поддерживать нашего Президента и армию, которая является самой сильной в мире. И думать, что нам, мусульманам, было бы лучше стать частью, к примеру, Турции, – категорически ошибочное заблуждение. Мы ни Турции, ни кому-либо еще не нужны. Им нужна только стратегическая территория для достижения своих геополитических целей. Это можно понять, видя отношение Турции к своему огромному населению – 25 миллионов курдов, проживающие на ее территории, до сих пор не имеют свою автономию. Поэтому никаких романтических и примитивных настроений на этот счет быть не должно".



Очевидно, что предупреждать о неуместности "романтических и примитивных" протурецких настроений приходится лишь в том случае, если они проявляются в общественном сознании. Понятны и методы борьбы с подобными идеологическими диверсиями: нужно не на словах, а на деле проявлять интерес и уважение к культурным, социальным, образовательным и иным особенностям всех народов России, вне зависимости от их численности, предлагая россиянам – не только северокавказцам – четкий и привлекательный образ будущего, в котором им отведено достойное место. Источник - фонд стратегической культуры

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