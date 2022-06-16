 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.06.2022
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин
10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
08:28  В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко
08:21  Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:10  Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова

08:07  Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
00:26  Китай совершил прыжок в квантовое будущее. Инженеры КНР научат человечество "думать" в миллиарды раз быстрее
00:21  Папа Римский рвется в Казахстан для встречи с главой РПЦ, - Милена Фаустова
00:18  Казахский поэт Олжас Сулейменов стал офицером ордена Почетного легиона Франции
Четверг, 16.06.2022
21:18  Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко
21:15  Токаев уже в Питере на форуме у Путина
21:12  Старый нацик поэт, писатель, графоман Шаханов стал "Героем труда" Казахстана
18:52  Балхашская АЭС, спрятанная в "зеленой повестке"
15:09  В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
15:06  Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики
14:57  Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов
14:50  Италия шагает вправо. На муниципальных выборах победу одержала партия, которую открыто называют "профашистской"
12:50  ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан, - Модест Колеров
11:32  Улытауская область станет самым привлекательным регионом Казахстана – Токаев
11:22  Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России
11:18  США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:17  Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:15  Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
09:24  Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих
09:17  В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47
09:09  Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии
07:58  Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия
07:53  Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян
07:47  США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:37  Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:08  "Украинизация" Казахстана идет семимильными нацистскими шагами , - Айнур Курманов
06:41  Токаев об "январистах": Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит
00:14  Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
15:24  Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным
15:04  Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:03  Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина
14:28  Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана
14:24  Чжоу Ибо: Отсчеет до краха США уже включен...
14:22  Украина: Афган ничему не научил АмерВласти, - Wall Street Journal
13:31  Российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции, - Хироко Табути
13:24  Информационная война и "большой телевизор", - В.Днепров
12:23  Обнародован состав Национального курултая Казахстана
12:07  В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет, - Д.Седов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:21 17.06.2022

16.06.2022

Противоречия с Пакистаном и Китаем вынуждают Дели реформировать армию

Скоро облик индийских вооруженных сил изменится. Фото Reuters
В Индии начинается военная реформа. Cрок службы для большинства контрактников – сержантов в местной армии теперь составит не более четырех лет. Раньше они могли служить до 17 лет и получить военную пенсию. Министр обороны Раджнат Сингх объяснил необходимость перемен тем, что молодежь быстрее освоит новые технологии. Индия уступает только США и КНР по расходам на оборону. Но большая часть их уходит на зарплату и пенсии. Изменения позволят сократить затраты. По словам эксперта, цель реформы также в пересмотре системы, унаследованной от Британии, и усилить контроль правительства над генералами.

Как передает Reuters, армия Индии перестраивает правила набора сержантского состава, чтобы на передовых рубежах служили более крепкие физически молодые люди. Сроки контрактов станут короче.

Индия вынуждена держать большие силы на границе с Пакистаном. В то же время она вовлечена в противостояние в Гималаях с Китаем. Поэтому индийская армия по численности одна из самых больших в мире. В ней служит около 1,38 млн человек. В 2021 году расходы на армию составили 76,6 млрд долл. Только США и Китай затратили больше.

Для младших чинов срок службы обычно составлял 17 лет. Теперь он в основном составит не более четырех лет. Новая система, которая называется на хинди Агнипат – огненный путь, позволит уменьшить средний возраст контрактника в сухопутных войсках с 32 до 26 лет. "В дальнейшем это, конечно, приведет к уменьшению расходов бюджета", – утверждает полковник в отставке Вивек Чадха, научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа в Дели.

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "В принципе эту реформу премьер-министр Индии Нарендра Моди давно задумал. Еще в декабре 2019 года был создан штаб обороны. Ведь по системе, унаследованной от Британии, существовали три отдельных штаба – штаб сухопутных войск, ВМС, ВВС. Моди объединил это в единый штаб, можно сказать, впервые в истории создал Генеральный штаб и поставил во главе лояльного ему генерала. Раньше военные и гражданские чиновники действовали как бы отдельно друг от друга. С 1962 года между военными и гражданскими действовал негласный пакт, который предполагал, что гражданская администрация по возможности не вмешивается в дела вооруженных сил; в свою очередь, военные не влезают в политику.

Это помогло Индии избежать того, что случилось в Пакистане, когда военные начинают брать в свои руки власть и становятся параллельной структурой власти. Но в Индии, поскольку в Минобороны работали гражданские чиновники, политическая верхушка полностью контролировала армию, за исключением военных дел. Генералы занимались только войной, а гражданские – снабжением армии, оборонными контрактами. Поэтому отношения между гражданскими и военными оставались очень проблемными. Моди консолидировал руководство армии".

Раз Моди уверен, что армия ему лояльна, она начинает играть все большую роль во внешней политике. Есть мнение, что премьер пытается политизировать армию, насытить ее своими сторонниками, молодежью, которая поддерживает его партию Бхаратия Джаната парти (БДП), подчеркнул эксперт. Это не означает, что будут рекрутировать больше индусов. Фактически будет размываться структура, когда армия была отдельным институтом внутри государства. А мусульман в армии мало. Там подавляющее большинство служащих – индусы, заключил Куприянов.

Этот момент приобретает определенное значение в силу того, что в Калькутте и некоторых других городах прошли демонстрации мусульман, возмущенных репликами на ТВ двух деятелей БДП, касающихся ислама. БДП отстранила от работы обоих функционеров. МИД Индии подчеркнул, что страна уважает все религии. Тем не менее эмоции не утихли. А ряд стран – важных торговых партнеров Индии, включая Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Иран, выразили дипломатические протесты против высказываний двух партийных чиновников.

Как передает агентство АР, в штате Уттар-Прадеш, самом крупном по населению штате страны, главный министр Йоги Адитьянатх, индусский монах, ставший политиком, приказал снести жилища, незаконно возведенные на казенной земле участниками бунтов и протестов. Это напряжение не уменьшило.

В разговоре с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Индия –поликонфессиональное и полиэтническое государство, где должны сосуществовать представители различных религий, этносов. В преамбуле Конституции сказано, что Индия – светская республика. Тем не менее противоречия на религиозной почве вспыхивают. Это тревожно. Тем более что на настроения протестующих могли повлиять внешние силы".

Отвечая на вопрос, виновата ли БДП в обострении обстановки, эксперт сказала: "В поликонфессиональном государстве на выборах победила партия, отражающая интересы индуистского большинства населения. БДП существует давно, и избиратели оказали ей поддержку. Это факт".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655443260


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  