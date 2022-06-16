Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев

08:21 17.06.2022

16.06.2022



Противоречия с Пакистаном и Китаем вынуждают Дели реформировать армию



Скоро облик индийских вооруженных сил изменится. Фото Reuters

В Индии начинается военная реформа. Cрок службы для большинства контрактников – сержантов в местной армии теперь составит не более четырех лет. Раньше они могли служить до 17 лет и получить военную пенсию. Министр обороны Раджнат Сингх объяснил необходимость перемен тем, что молодежь быстрее освоит новые технологии. Индия уступает только США и КНР по расходам на оборону. Но большая часть их уходит на зарплату и пенсии. Изменения позволят сократить затраты. По словам эксперта, цель реформы также в пересмотре системы, унаследованной от Британии, и усилить контроль правительства над генералами.



Как передает Reuters, армия Индии перестраивает правила набора сержантского состава, чтобы на передовых рубежах служили более крепкие физически молодые люди. Сроки контрактов станут короче.



Индия вынуждена держать большие силы на границе с Пакистаном. В то же время она вовлечена в противостояние в Гималаях с Китаем. Поэтому индийская армия по численности одна из самых больших в мире. В ней служит около 1,38 млн человек. В 2021 году расходы на армию составили 76,6 млрд долл. Только США и Китай затратили больше.



Для младших чинов срок службы обычно составлял 17 лет. Теперь он в основном составит не более четырех лет. Новая система, которая называется на хинди Агнипат – огненный путь, позволит уменьшить средний возраст контрактника в сухопутных войсках с 32 до 26 лет. "В дальнейшем это, конечно, приведет к уменьшению расходов бюджета", – утверждает полковник в отставке Вивек Чадха, научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа в Дели.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "В принципе эту реформу премьер-министр Индии Нарендра Моди давно задумал. Еще в декабре 2019 года был создан штаб обороны. Ведь по системе, унаследованной от Британии, существовали три отдельных штаба – штаб сухопутных войск, ВМС, ВВС. Моди объединил это в единый штаб, можно сказать, впервые в истории создал Генеральный штаб и поставил во главе лояльного ему генерала. Раньше военные и гражданские чиновники действовали как бы отдельно друг от друга. С 1962 года между военными и гражданскими действовал негласный пакт, который предполагал, что гражданская администрация по возможности не вмешивается в дела вооруженных сил; в свою очередь, военные не влезают в политику.



Это помогло Индии избежать того, что случилось в Пакистане, когда военные начинают брать в свои руки власть и становятся параллельной структурой власти. Но в Индии, поскольку в Минобороны работали гражданские чиновники, политическая верхушка полностью контролировала армию, за исключением военных дел. Генералы занимались только войной, а гражданские – снабжением армии, оборонными контрактами. Поэтому отношения между гражданскими и военными оставались очень проблемными. Моди консолидировал руководство армии".



Раз Моди уверен, что армия ему лояльна, она начинает играть все большую роль во внешней политике. Есть мнение, что премьер пытается политизировать армию, насытить ее своими сторонниками, молодежью, которая поддерживает его партию Бхаратия Джаната парти (БДП), подчеркнул эксперт. Это не означает, что будут рекрутировать больше индусов. Фактически будет размываться структура, когда армия была отдельным институтом внутри государства. А мусульман в армии мало. Там подавляющее большинство служащих – индусы, заключил Куприянов.



Этот момент приобретает определенное значение в силу того, что в Калькутте и некоторых других городах прошли демонстрации мусульман, возмущенных репликами на ТВ двух деятелей БДП, касающихся ислама. БДП отстранила от работы обоих функционеров. МИД Индии подчеркнул, что страна уважает все религии. Тем не менее эмоции не утихли. А ряд стран – важных торговых партнеров Индии, включая Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Иран, выразили дипломатические протесты против высказываний двух партийных чиновников.



Как передает агентство АР, в штате Уттар-Прадеш, самом крупном по населению штате страны, главный министр Йоги Адитьянатх, индусский монах, ставший политиком, приказал снести жилища, незаконно возведенные на казенной земле участниками бунтов и протестов. Это напряжение не уменьшило.



В разговоре с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Индия –поликонфессиональное и полиэтническое государство, где должны сосуществовать представители различных религий, этносов. В преамбуле Конституции сказано, что Индия – светская республика. Тем не менее противоречия на религиозной почве вспыхивают. Это тревожно. Тем более что на настроения протестующих могли повлиять внешние силы".



Отвечая на вопрос, виновата ли БДП в обострении обстановки, эксперт сказала: "В поликонфессиональном государстве на выборах победила партия, отражающая интересы индуистского большинства населения. БДП существует давно, и избиратели оказали ей поддержку. Это факт".