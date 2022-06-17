В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко

08:28 17.06.2022

Виктор ПИРОЖЕНКО | 17.06.2022 |



Особое место при подготовке тайваньского кризиса США отводят Индии и Японии



По мере осмысления Вашингтоном политических и военных слабостей "украинской схемы" сдерживания России, американское руководство пытается ее подправить и применить против КНР на случай тайваньского военного кризиса.



Провал попыток США реанимировать в марте – мае приднестровский и нагорно-карабахский кризис с целью разжечь вдоль границ России несколько региональных конфликтов и осложнить ей проведение СВО, показал, что без должной подготовки сделать это невозможно. Очевидно, что поиск Вашингтоном путей внедрения подобных сценариев будет идти тем активнее, чем безнадежнее будет положение киевского режима.



Этот просчет США уже сейчас пытаются исправить при подготовке тайваньского кризиса. Вашингтон пробует создать вдоль сухопутных и морских границ КНР точки напряжения, которые в случае военной операции Китая по воссоединению с островом будут оттягивать на себя внимание Пекина и его военные ресурсы. Здесь особое место администрация Байдена отводит Индии и Японии.



США явно задались целью торпедировать китайско-индийский военный диалог по двусторонним пограничным проблемам с тем, чтобы спровоцировать между КНР и Индией открытое вооруженное противостояние. Симптоматичны попытки США дискредитировать переговоры между Индией и Китаем по урегулированию ладакхского кризиса.



Во время недавнего четырехдневного визита в Индию командующий Тихоокеанской армией США генерал Чарльз Флинн на встречах с военным руководством Индии всячески пугал индийцев развитием военной приграничной инфраструктуры КНР и призывал активно противодействовать этому. Флинн выступил за укрепление оперативной связи между армиями США и Индии в Индо-Тихоокеанском регионе в целом и призвал не сосредотачиваться только на взаимодействии военно-морских сил. Особое значение в контексте "повышения оперативной совместимости, сплоченности и готовности" он придал предстоящим в октябре американо-индийским военным учениям "Юдх Абхьяс" в индийском Ладакхе в условиях высокогорья.



Администрация Байдена рассчитывает пошатнуть индийскую позицию "стратегической автономии" и в нужное время использовать Индию для создания нескольких очагов вооруженного противостояния на китайско-индийской границе. Например, в ситуации неблагоприятного для администрации Тайваня исхода боевых действий с НОАК.



В последнее время усилилась военная разведывательная активность англосаксов и их союзников в западной части Тихого океана. Военные самолеты НОАК в начале июня имели дело с разведкой и провокационными действиями самолетов наблюдения из Канады и Австралии в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.



Командование Южного театра военных действий НОАК вынуждено было направить морские и воздушные силы, чтобы идентифицировать австралийский противолодочный самолет P-8A и предостеречь от приближения к воздушному пространству вокруг островов Сиша (Парасельские острова), о принадлежности которых идет спор между КНР и Вьетнамом. О частичных или полных претензиях на эти территории заявляют также Бруней, Малайзия и Филиппины.



Всего с 24 февраля по 11 марта австралийские военные самолеты шесть раз посещали Восточно-Китайское море к северу от острова Тайвань для проведения ближней разведки; канадские военные самолеты несколько раз приближались к военным самолетам НОАК с апреля по 26 мая во время так называемых миссий по выполнению резолюций СБ ООН в Восточно-Китайском море.



Пекинский военный эксперт Вэй Дунсу считает, что целью таких авиарейдов вдоль границ КНР может быть сбор Австралией и Канадой разведданных в интересах Минобороны США о деталях военных развертываний и учений НОАК. Соответствующие данные, очевидно, передаются тайваньскому командованию, а также используются американцами для определения того, какие вооружения и боевую технику лучше поставить на Тайвань.



Реагируя на недавний инцидент, министр обороны и исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Ричард Марлс заявил, что действия Китая не удержат Австралию "от участия в деятельности, на которую мы имеем право по международному праву", и сообщил, что австралийская сторона "сделала представления китайскому правительству".



Еще один союзник США – Япония – также взвинчивает напряженность в отношениях с КНР по тайваньскому вопросу. Из сообщений японских СМИ стало известно, что Токио планирует отправить в ближайшее время высокопоставленного представителя Минобороны Японии на Тайвань для увеличения возможностей сбора информации. Вслед за этим 7 июня состоялся телефонный разговор между влиятельным китайским дипломатом Ян Цзечи и главой национальной безопасности Японии Такео Акибе. Ян Цзечи изложил Акибе позицию Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга и китайской принадлежности островов Дяоюйдао (японское название – Сенкаку).



Китайские эксперты считают, что Китай должен решительно отреагировать на первую пока попытку Токио установить военные контакты с тайваньской администрацией. Иначе за пробными военными контактами с Тайванем может последовать отправка японских военнослужащих и развертывание полноценного военного присутствия Японии на острове.



Подтверждение этой информации (пока она не подтверждена) будет означать, что США и Япония готовят военные действия в этом регионе. По мнению китайских военных экспертов, российско-украинский кризис учит, что, "даже если страны НАТО не отправляют войска на Украину, это не мешает им обмениваться разведданными, и такие шаги оказывают значительное влияние на поле боя".



Вмешательство США и их союзников в дискуссионные вопросы двусторонних китайско-японских отношений на стороне Японии играет ту же роль, что и суета американцев вблизи китайско-индийской границы в Ладакхе. Она создает предпосылки для потенциального вооруженного конфликта между Японией и КНР, к которому США подтолкнут Токио, чтобы осложнить НОАК проведение операции по воссоединению острова с материком.



Довершает этот очередной виток роста напряженности вокруг Тайваня намерение США продать острову в июле военно-морское оборудование на сумму 120 млн. долл.



Вместе с тем США не справляются с задачей одновременной военной помощи Украине и острову Тайвань. Приоритет отдан Киеву как воюющей стороне. В мае управление обороны Тайваня объявило, что первая сделка по продаже оружия Тайваню на сумму 750 миллионов долларов, включая 40 155-мм самоходных гаубиц M109A6, одобренная администрацией Байдена в 2021 году, будет полностью отменена. Среди причин называется неспособность военной промышленности США производить гаубицы быстро и в нужном количестве.



На этом фоне глава администрации Тайваня Цай Инь Вэнь упорно игнорирует тот факт, что США отвели Тайваню роль расходного материала в противодействии Китаю. 11 июня она выступила с видеообращением на тему "Тайвань: незаменимый партнер Глобального альянса за демократию" на Копенгагенском саммите демократии и заявила, что, несмотря на усиливающиеся угрозы, Тайвань, как и Украина, не поддастся давлению и будет защищаться.



И, видимо, чтобы застраховаться от неожиданностей со стороны Вашингтона (афганский прецедент заставил американских союзников кое в чем сомневаться), Цай Инь Вэнь настойчиво подчеркнула незаменимость Тайваня в создании безопасной глобальной цепочки поставок в высокотехнологичном секторе.