 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 15.06.2022
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Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:30 17.06.2022

Ветеран внешней разведки застрелился из наградного пистолета

В Москве Следственный комитет проводит проверку по факту гибели генерал-майора Службы внешней разведки России (СВР) в отставке, писателя Льва Соцкова. По предварительным данным, 90-летний ветеран покончил с собой, использовав наградной пистолет. Родственникам он не раз говорил, что устал жить.

Следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы проводит доследственную проверку по факту вероятного самоубийства бывшего офицера внешней разведки КГБ, а затем и СВР Льва Соцкова. Ветеран с женой проживал на улице Новаторов. Сегодня навестить их приехала внучка. Когда супруга генерала открывала ей дверь, Лев Соцков зашел в ванную комнату, заперся там, после чего раздался выстрел. Вскрыв дверь, родные нашли тело генерала - смерть наступила от пулевого ранения в голову. Рядом лежал пистолет, которым Льва Соцкова наградили за службу в Монголии, и записка, где он просил никого не винить в происшедшем, объясняя заодно происхождение оружия, которым был отмечен в честь очередного юбилея российско-монгольской дружбы. Ранее ветеран, страдавший рядом тяжелых болезней, не раз говорил родным и близким, что "устал жить".

В органах внешней разведки Лев Соцков, родившийся в Ленинграде в 1932 году и окончивший МГИМО, прослужил более 40 лет. Известность он получил благодаря ряду книг о работе разведчиков. Одна из них была посвящена операции "Тарантелла", которую внешняя разведка СССР с 1930 по 1945 годы проводила против британских спецслужб и политиков.

Оружие, изъятое с места происшествия, направлено на экспертизу. Родных и близких ветерана опрашивают следователи СКР. Однако, по данным источника "Ъ" в следственных органах, учитывая обстоятельства происшедшего, в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства (ст. 110 УК), будет отказано.

Источник - maxpark.com
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