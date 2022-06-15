 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Франция осталась без российского газа
14:00 17.06.2022

Во Франции объявили об отсутствии поставок российского газа
17 июня 2022,Елизавета Булкина

Франция не получает российский трубопроводный газ с 15 июня, сообщает France Press со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.

"Оператор французской газотранспортной сети GRTgaz объявил в пятницу, что он больше не получает российский газ по газопроводу с 15 июня из-за прерывания физического потока между Францией и Германией", – передает сообщение РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет.

15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.

Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для "Северного потока" на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок.

Позже сообщалось, что власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране.

Источник - взгляд
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