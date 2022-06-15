Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев

14:03 17.06.2022 17 июня 2022, Александр Тимохин



Китай спустил на воду свой уже третий авианосец. Это поистине колоссальное достижение, особенно с учетом того, в каком состоянии находилась эта страна всего лишь сорок лет назад. Как ВМС Китая удалось совершить этот прорыв и какую роль в нем сыграли корабли, созданные в СССР?



Утром в пятницу произошло важнейшее событие в военном строительстве Китая – страна спустила на воду свой третий авианосец. Корабль получил имя "Фуцзянь" в честь одной из провинций страны. Перед нами технологическое достижение значительного размера, и тем интереснее вспомнить, какой путь прошел Китай для того, чтобы оно стало возможным.



Китайские военные окончательно поняли выгоды от авианосцев тогда же, когда и их советские коллеги – в начале 1970-х годов. Вот только если СССР ударился в разработку авианосцев сразу (проекты 1160, 1153, а потом воплотившийся в металле 11435), то у Китая такой возможности в принципе не было.



Надо понимать положение китайцев тогда. Отношений с США еще не было, а отношений с СССР уже не было. Брать продукты современной технологии было негде. Это сейчас китайцы могут разработать и произвести сами массу разных вещей, а тогда...



Тогда жители южных деревень Китая не могли позволить себе иметь обувь. Она была слишком дорогой. Носки были подешевле, на пару носок можно было заработать месяцев за шесть, максимум за девять. Но без обуви в них не было смысла, и китайские крестьяне с юга среди горожан, которые могли себе позволить ботинки и кеды, носили кличку "черноногие". Сказать, что Китай был беден – значит, не сказать вообще ничего, это просто невозможно себе представить в наши дни.



С техникой было то же самое. Китайцы имели копии советских истребителей 1950-х годов, но они были вооружены только пушками. Сделать надежную ракету "воздух – воздух" китайцы тогда не могли.



Но у них была вера в будущее, несокрушимая убежденность в том, что однажды этот разрыв в возможностях с Западом и СССР будет преодолен, и готовность работать для этого. А пока было решено изучить вопрос.



Авианосные амбиции



В мае 1982 года Австралия вывела из боевого состава ВМС свой, как потом выяснилось, последний авианосец – "Мельбурн". Австралийцы демонтировали с корабля то оборудование, которое они хотели засекретить, и не глядя продали его на разделку как металлолом Китайской объединенной судостроительной корпорации.



Китайцы немало удивились тому, какое огромное количество оборудования австралийцы посчитали несекретным. В 1985 году "Мельбурн" встал на прикол в китайском порту. Его разделали на металл только в 2002-м. Китайцы скопировали оттуда все, что могли: подъемники, катапульты, массу вспомогательного оборудования, которое на Западе не считалось чем-то особенным, но Китаю было неизвестно. Опыт китайцы получили просто гигантский. Китай пытался купить у Австралии даже чертежи корабля, но получил отказ.



В 1990-х годах Китай попытался выкупить конструкторскую документацию на испанские проекты легких авианосцев. Не вышло, но испанцы, построившие к тому времени два маленьких эскортных авианосца для себя и для Таиланда, а также имевшие опыт проектирования кораблей побольше, в 1995-1996 годах проконсультировали китайских инженеров по некоторым вопросам.



В том же 1995 году китайцы купили советский авианесущий крейсер "Минск", в котором от авианосца было очень много. Его внимательно изучили перед тем, как отдать в эксплуатацию коммерсантам.



В 1996-м Китай выкупил в России первый советский авианесущий крейсер "Киев", который тоже изучали, а в 1997-м китайцы попытались купить выводимый из боевого состава ВМС Франции "Клемансо". Это не вышло, но тогда они уже успели собрать огромный массив информации об устройстве авианесущих кораблей разных конструкторских школ. Российские инженеры, например, столько информации не имели никогда.



Первый. "Ляонин"



Годом позже китайцы вытянули свой лотерейный билет – стоявший в Николаеве под украинским контролем советский "Варяг", достроенный на 68%. Это была победа – Украина продала этот корабль частной компании из Макао, якобы на металлолом. Вот только вместе с "металлоломом" туда очень много чего ушло, даже находившийся на территории Украины корабельный истребитель Су-33, что очень помогло китайцам. Одна только масса чертежей и документов по кораблю составила сорок тонн, китайцы везли их потом на восьми грузовиках.



Турция не пропускала корабль через Босфор в течение целого года, и понадобилось вмешательство китайского правительства, чтобы он прошел проливы, до этого его год (!) таскали кругами по Черному морю. Именно на этом этапе вскрылось, что за покупкой стоит не предприниматель, который хотел превратить корабль в плавучий развлекательный центр, как "Минск", а китайское государство.



Потом его не пропустили через Суэц, и корабль потащили в обход Африки. На военно-морскую верфь в Даляне корабль прибыл только весной 2002 года, а потом стоял там некоторое время, пока китайские переводчики и инженеры разбирались с сорока тоннами чертежей и спецификаций.



В 2005 году корабль перевели в сухой док. Китайская авианосная программа началась. Это был масштабный проект. Китаю нужно было не только восстановить корабль, но и разработать для него ряд систем, которых до этого Китай не производил, весьма сложных. Так, у китайцев была задержка с поставкой аэрофинишеров. Параллельно нужно было, используя купленный Су-33 и имевшийся опыт по копированию Су-27, создать палубный самолет.



25 сентября 2012 года корабль был принят в боевой состав под именем "Ляонин", в честь одноименной провинции, после трудных, аварийных и поэтому опасных испытаний. В ноябре корабль получил "крещение" – 4 ноября 2012 года китайская "Летающая акула" J-15 (истребитель разработанный с использованием Су-33) выполнила касание палубы. А через два месяца после приема в боевой состав, 25 ноября, была выполнена первая посадка на аэрофинишер. Китайская палубная авиация стала реальностью.



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"Ляонин" использовался и используется в значительной степени как учебный корабль. На нем китайцы отрабатывали и организацию движения самолетов по палубе, массовые вылеты, тактические приемы, на нем обучали и обучают пилотов. На нем они поняли то, к чему американцы пришли много лет назад ценой немалых потерь: пилота-палубника надо учить сразу как палубника, чтобы у него нарабатывались правильные рефлексы и другие чисто "авианосные" вещи, которых у базовой (береговой) авиации нет.



Первые две полных авиагруппы морской авиации ВМС НОАК обучились на "Ляонине". Этот корабль стал "партой", за которой вырос весь китайский авианосный "бизнес": инженеры и конструкторы, летчики, моряки, кораблестроители, военные теоретики. Простой пример: нынешний командир авианосца контр-адмирал Лю Чжэ имеет степень доктора военных наук в области стратегии, опыт службы офицером в штабах и на ракетных кораблях разных классов, служил командиром фрегата – и только потом попал на авианосец. Такой отбор там был у всех, кто не начал службу в авианосном флоте "с нуля". И это было только начало.



Второй. "Шаньдун"



"Ляонин" не был построен в Китае, он был там достроен, требовалось сделать первый шаг. Первым шагом китайцы решили сделать копию "Ляонина", но теперь свою полностью. В 2013 году на той же верфи в Даляне, где до этого изучали и восстанавливали "Варяг-Ляонин", начали формировать задел для постройки первого полностью китайского авианосца, а в 2015 году произвели его закладку.



Стройка шла в китайских темпах. Через год уже был сформирован корпус и установлен трамплин, в 2017 году корабль был уже спущен на воду. Весной 2018 года начались испытания, а 17 декабря 2019 года корабль был принят в боевой состав. К этому моменту, благодаря "Ляонину", у китайцев были и летчики, и самолеты, и понимание того, что такое авианосец, уставы корабельной службы, кадры для корабельных частей и подразделений, береговая инфраструктура.



Корабль получил имя "Шаньдун". Его нельзя считать копией "Ляонина". У него надстройка-остров меньше, а спонсоны больше, это обеспечило летчиков большей по площади палубой и упростило палубные работы с самолетами. Ангар увеличен. Изменен угол схода с трамлина в сторону уменьшения, что снизило перегрузки при взлете и в целом его упростило.



Из инноваций появился самолет-постановщик помех J-15D на базе истребителя J-15, крайне необходимая вещь на войне. Для ударов по кораблям они тоже очень нужны, и факт появления такого самолета говорит о том, что задачей китайских авианосцев является не только защита кораблей от ударов с воздуха. Авиагруппа увеличена – если "Ляонин" нес 24 самолета и 12 вертолетов, то "Шаньдун" уже 32 самолета и 12 вертолетов.



В основе конструкция похожа на "Ляонин" и его предка "Кузнецова". Например, так же, как и на старых советских кораблях, у "Шаньдуна" котлотурбинная главная энергетическая установка. Это неэффективное решение, но китайцам нужно было просто "подойти к штанге" – попробовать построить корабль самим. Они попробовали, и Китай стал одной из двух на тот момент стран в мире, имеющих более одного авианосца, наряду с США. При этом Китай имел для них и авиацию, и пилотов, и корабли эскорта.



Третий. 003



Но планы китайцев шли намного дальше. Пока летчики и флотские офицеры осваивали "Шаньдун", на земле строились экспериментальные катапульты для запуска палубных самолетов. С них даже запускали специальным образом модернизированный J-15. Шла работа над корабельным истребителем нового поколения J-31.



И катапульта, и новый самолет предназначались для первого настоящего китайского авианосца – тяжелого катапультного 003 ("Фуцзянь"), который 17 июня 2022 года сошел на воду.



Это по-настоящему амбициозный проект. Крупный корабль водоизмещением 80000-85000 тонн будет иметь электромагнитные катапульты и электродвижение. Последнее значит, что на гребные винты будут работать электродвигатели, а турбины будут только генераторы крутить.



На этом корабле впервые появится полноценная авиагруппа. С истребителями, ударными самолетами, вертолетами и палубными самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) KJ-600. Численный состав авиагруппы неясен, но то, что авиации там будет больше, чем на "Шандуне", это однозначно.



Корабль начали строить примерно в 2015-м. Срок постройки получается не по-китайски большим. Видимо, на пути создания такого огромного и сложного корабля встали какие-то трудности. Но то, что Китай вытягивает такую амбициозную программу, как одновременное создание тяжелого ударного авианосца и всех необходимых для него самолетов, уже огромное достижение.



Путь вперед



Что дальше? Дальше достройка "Фуцзяня" с одновременной постройкой еще более тяжелого атомного 004. Доводка J-31 и KJ-600. Формирование авиагрупп и освоение кораблей во флоте.



Все ли пойдет у китайцев гладко? Нет. У них был огромный объем проблем с J-15, а J-31 пока "не получился". У "Шаньдуна" масса проблем в конструкции. Но китайцы доказали делом, что могут такие проблемы решать. И дело тут не столько в экономической мощи. Дело в людях, которые двигают вперед эту китайскую машину.



В день первой посадки J-15 на "Ляонин", в день, когда у китайцев появился первый летчик-палубник, на борту корабля умер главный конструктор этого самолета Ло Ян. У самолетов были гигантские проблемы, их надо было оперативно и на месте решать, и он решил, дотянул до той самой заветной посадки, встречал первый в истории китайский палубный истребитель в 20 метрах от точки касания палубы, а дальше не выдержал. Его детище сейчас в строю.



Почему у Китая, не имевшего еще сорок лет назад вообще ничего, получаются такие грандиозные проекты? Массы людей, готовых даже на самопожертвование, готовых выкладываться на 101% не за деньги или власть, а чтобы их страна шла вперед, любой ценой для них лично – вот что стало первопричиной китайского успеха. Люди на высших постах – ответственные патриоты, стремящиеся сделать свою родину лучше.



И отбор по интеллекту есть, и сменяемость кадров, и ответственность за результат. И стратегия, которая не меняется десятками лет. И последовательность в достижении когда-то давно поставленных рациональных целей, выстроенных вокруг прогресса для своей страны. И поэтому Китай спускает на воду тяжелый ударный авианосец, первый в своей истории. А всего – уже третий. Источник - взгляд

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