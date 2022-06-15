Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ

14:16 17.06.2022

Перспективы развития валютной интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили участники Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Zakon.kz с места событий.



Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что странам – участницам ЕАЭС уже давно нужна собственная международно-финансовая система, которая была бы защищена от санкционного давления, арестов активов и замораживания счетов.



Сегодня наша финансовая система уязвима от внешних санкций. И для того, чтобы снять эту уязвимость и обеспечить гарантированность платежно-расчетных взаимоотношений, нам необходимо создавать свою собственную инфраструктуру. В ЕАЭС мы формируем общее биржевое пространство. Наверное, сегодня мы имеем достаточную зрелость взаимосвязанности наших экономик для того, чтобы переходить к своим системам ценообразования на биржевые товары.

Сергей Глазьев



Эксперт отметил, что страны, входящие в ЕАЭС, уже фактически перешли на расчеты в нацвалютах. На сегодняшний день этот показатель равен 80%, но уже к следующему году он может достигнуть 100%.



Но расчеты в нацвалютах должны сопровождаться и ценообразованием в нацвалютах. Здесь очень важно иметь общий валютно-расчетный инструмент, международную расчетную валюту, которая могла бы базироваться на корзине национальных валют стран-участниц и корзине биржевых товаров.

Сергей Глазьев



По его словам, единая валюта была бы устойчива, удобна для расчетов и прозрачна. Так, каждая страна могла бы иметь свой сегмент для работы в таком валютном инструменте, используя банковские технологии и блокчейн.



В панельной сессии "ЕАЭС-АСЕАН" также принимал участие заместитель генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Сатвиндер Сингх. Он заявил, что деловое сообщество стран организации также готово посодействовать укреплению торгово-экономического сотрудничества.



Сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН процветает и развивается весьма успешно. Объем нашей взаимной торговли составил 21,3 млрд долларов. Среди наших главных торговых партнеров – Россия, Казахстан, Таджикистан, – подчеркнул Сатвиндер Сингх.



Он добавил, что сообщество АСЕАН также готово оказать помощь Евразийскому региону в диверсификации цепочки поставок.



Напомним, в Санкт-Петербурге проходит XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.



Ожидается, что 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании форума, а также проведет ряд двусторонних встреч.



Тамила Языкова