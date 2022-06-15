 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.06.2022
15:46  Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
14:50  Минобороны РФ обвиняет: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
14:16  Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
14:03  Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
14:00  Франция осталась без российского газа
13:05  Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин

10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
08:28  В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко
08:21  Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:10  Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова
08:07  Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
00:26  Китай совершил прыжок в квантовое будущее. Инженеры КНР научат человечество "думать" в миллиарды раз быстрее
00:21  Папа Римский рвется в Казахстан для встречи с главой РПЦ, - Милена Фаустова
00:18  Казахский поэт Олжас Сулейменов стал офицером ордена Почетного легиона Франции
Четверг, 16.06.2022
21:18  Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко
21:15  Токаев уже в Питере на форуме у Путина
21:12  Старый нацик поэт, писатель, графоман Шаханов стал "Героем труда" Казахстана
18:52  Балхашская АЭС, спрятанная в "зеленой повестке"
15:09  В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
15:06  Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики
14:57  Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов
14:50  Италия шагает вправо. На муниципальных выборах победу одержала партия, которую открыто называют "профашистской"
12:50  ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан, - Модест Колеров
11:32  Улытауская область станет самым привлекательным регионом Казахстана – Токаев
11:22  Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России
11:18  США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:17  Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:15  Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
09:24  Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих
09:17  В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47
09:09  Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии
07:58  Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия
07:53  Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян
07:47  США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:37  Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:08  "Украинизация" Казахстана идет семимильными нацистскими шагами , - Айнур Курманов
06:41  Токаев об "январистах": Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит
00:14  Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
15:24  Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным
15:04  Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:03  Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина
14:28  Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторийСтраны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
15:46 17.06.2022

Айнур Курманов

В четверг 16 июня в Бишкеке состоялся митинг против строительства очередной седьмой по счету американской военно-биологической лаборатории BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов в соседнем Казахстане, которая непосредственно угрожает гражданам Киргизии, так как возводится на границе и недалеко от столицы горной республики.

Протестующие собрались в количестве 50 человек в сквере имени Горького в Бишкеке и развернули многочисленные транспаранты.

В четверг 16 июня в Бишкеке состоялся митинг против строительства очередной седьмой по счету...

На них были следующие лозунги:

"Биолаборатории в Казахстане – риск для всей Центральной Азии!", "Казахи наши братья, а не подопытные кролики для биолабораторий США!", "Выживших от Covid-19 хотят добить другими вирусами!", "Нет биолабораториям США вблизи границ Кыргызстана!" и множество других.

При этом на мероприятии присутствовали ив выступили лидер партии "ЭрК" Турсунбай Бакир уулу, известный киргизский политолог Бакыт Бакетаев и лидер Компартии Киргизии Клара Ажыбекова. Все выступающие активно протестовали против существующих в Казахстане лабораторий, работающих по программам Пентагона.

"Это место находится в 80 километрах от Бишкека. В считанные минуты инфекция может дойти сюда. Это чрезвычайно опасно для жителей обеих стран", – сказал Турсунбай Бакир уулу.

По мнению политолога Бакыта Бакетаева, "в данной биолаборатории 4-го уровня будут собраны все болезни мира".

В итоге митингующие выступили с требованием, чтобы правительство Казахстана прекратило строительство. До этого звучали призывы организовать 80-километровый марш и дойти до строящегося объекта на территории Казахстана, находящегося недалеко от границы в Кордайском районе Жамбылской области.

Озабоченность двумя днями ранее выразил и глава фракции в Госдуме партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов, который призвал установить контроль над исследовательскими центрами в Казахстане, работающими по программам Пентагона и НАТО.

Речь идет в первую очередь той самой лаборатории BSL-4 четвертой степени защиты с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира.

"В Казахстане сейчас говорят, что будущая лаборатория нужна исключительно для научных целей и будет финансироваться государством, а посольство США заверяет, что Вашингтон не имеет отношения к данному проекту.

Вот и замечательно! Раз там нет никаких секретов, раз там все ради науки, пусть наши специалисты получат доступ к этим работам. Сегодня, когда очевидно, что США готовят против нашей страны биологическую войну, мы не имеем права реагировать иначе", – заявил Миронов.

Негодование киргизских общественников и депутатов российской Госдумы разделяют и многочисленные эксперты, которые провели в Киргизии конференцию "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.

Очень важное отличие от других мероприятий заключается в том, что на этот раз журналисты, политики, политологи и лидеры общественных движений подняли тему наличия американских военно-биологических лабораторий в странах ЕАЭС, а именно в Армении и Казахстане.

И на данной конференции выступили представители данных республик, в том числе и автор данных строк.

Так, о ситуации с биолабораториями в Армении рассказал руководитель армянского информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. Он сообщил, что на сегодня в стране действуют, как минимум, 12 биолабораторий, финансируемых структурой Пентагона – американским агентством по уменьшению угроз (DTRA).

"Долгое время представители армянского правительства пытались убедить всех, что американских биолабораторий в Армении нет. Что это теории заговора и тому подобное.

Однако на днях армянское правительство все же признало, что все эти годы Армения и США сотрудничали в сфере биологических исследований – 2 июня на заседании правительства был одобрен представленный МЧС проект о внесении изменений в армяно-американское соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия", – отметил Айвазян.

Он пояснил, что, согласно п.5, ст.4 соглашения, подписанного между МЧС Армении и Пентагоном еще в 2010 году, армянская сторона обязалась передавать Министерству обороны США эпидемиологические данные, а также образцы опасных патогенов, которые хранились в республике в профилактических и других мирных целях.

"И сегодня в связи с тем, что после обнаружения разработок биологического оружия на Украине Россия активно поднимает эти вопросы, наше правительство решило принять поправки к соглашению, которые запрещают передавать патогены американской стороне. На мой взгляд, этот документ мало повлияет на ситуацию, поскольку за 12 лет США уже получили все имевшиеся в Армении материалы", – подчеркнул эксперт.

При этом армянский эксперт, который к тому же является и координатором Антинацинацистского фронта Армении, проводившего акции протеста против американских объектов, в республике высказался даже за национализацию лабораторий США, чтобы они после прекращения работы по программам Пентагона стали чисто государственными учреждениями.

"Я считаю, что нам нужно не ликвидировать американские объекты, а брать их под национальный контроль, деятельность в таких лабораториях должна осуществляться совместно с союзниками по таким интеграционным объединениям, как ЕАЭС и ОДКБ", – отметил Айвазян.

Правда такое можно осуществить только в случае если правящая элита и правительство будут иметь соответствующую политическую волю и не маскировать данные объекты под "государственные учреждения", как это активно делается чиновниками Казахстана. Тогда как они продолжают активно работать по программам Пентагона и НАТО.

Лично мое мнение свелось к том, что данные объекты надо рассматривать как военные, принадлежащие враждебным государствам, из которых может быть исходить прямая угроза и возможность применения биологического оружия.

"Такие лаборатории одновременно угрожают и Москве, и Пекину. На самом деле их можно рассматривать в качестве военных баз США, которые в случае обострения конфликта между геополитическими центрами мира, могут использованы для атаки на Россию и Китай. Естественно при этом сама Центральная Азия станет ареной постоянной нестабильности, массовой гибели местного населения и животных.

Я считаю, что сегодня территория Казахстана уже стала полигоном для разработки и испытания новых видов биологического вооружения и плацдармом для агрессии в отношении соседей, являющихся потенциальными противниками для Вашингтона. Это по-настоящему стратегическая проблема", – указал автор в своем собственном докладе.

И надо прямо сказать, что американские военные биологи появились в Казахстане в обозе американских и британских нефтедобывающих корпораций. И решать эту проблему можно только комплексно, в том числе политическими методами и с участием России и Китая, против которых и направлена деятельность данных лабораторий.

Интересно подошли к данной теме организаторы конференции. Так, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков посчитал, что именно с лабораторий, находящихся на территории Казахстана в Киргизию могут пройти и новые разновидности ковида.

Тем более что Нур-Султан очень длительное время не мог справиться с пандемией на своей территории. Тем более, что многие эксперты сейчас склоняются к мысли об искусственном происхождении данного вируса.

"Косвенно об этом может говорить ситуация в соседней республике, которая, несмотря на наличие шести таких объектов, открыла свои границы только пару недель назад, поскольку раньше не удавалось до конца стабилизировать эпидемиологическую ситуацию", – отметил эксперт.

Лаборатории были и остаются, по его мнению, инструментом воздействия на соседние республики, являющиеся членами ЕАЭС и ОДКБ, так как они несут прямую угрозу. Не исключено, что таким образом осуществляется шантаж правящих элит со стороны американцев.

По этой причине Центр экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" и Международная ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа" КР выступили с инициативой по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС и подготовке соответствующей резолюции, предлагая присоединиться к ней другим общественным организациям Кыргызстана, а также стран Евразийского экономического союза.

Подобная инициатива должна получить однозначную поддержку общественности и политических кругов, стоящих на антизападных позициях, так как данным лабораториям не место на территории Армении и Казахстана. Если мы не хотим получить в своем тылу бактериологический Армагеддон, то должны на примере вскрывшихся фактов на Украине, приложить все усилия к их немедленной ликвидации.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655469960


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  