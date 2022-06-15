Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий

15:46 17.06.2022 Айнур Курманов



В четверг 16 июня в Бишкеке состоялся митинг против строительства очередной седьмой по счету американской военно-биологической лаборатории BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов в соседнем Казахстане, которая непосредственно угрожает гражданам Киргизии, так как возводится на границе и недалеко от столицы горной республики.



Протестующие собрались в количестве 50 человек в сквере имени Горького в Бишкеке и развернули многочисленные транспаранты.



В четверг 16 июня в Бишкеке состоялся митинг против строительства очередной седьмой по счету...



На них были следующие лозунги:



"Биолаборатории в Казахстане – риск для всей Центральной Азии!", "Казахи наши братья, а не подопытные кролики для биолабораторий США!", "Выживших от Covid-19 хотят добить другими вирусами!", "Нет биолабораториям США вблизи границ Кыргызстана!" и множество других.



При этом на мероприятии присутствовали ив выступили лидер партии "ЭрК" Турсунбай Бакир уулу, известный киргизский политолог Бакыт Бакетаев и лидер Компартии Киргизии Клара Ажыбекова. Все выступающие активно протестовали против существующих в Казахстане лабораторий, работающих по программам Пентагона.



"Это место находится в 80 километрах от Бишкека. В считанные минуты инфекция может дойти сюда. Это чрезвычайно опасно для жителей обеих стран", – сказал Турсунбай Бакир уулу.



По мнению политолога Бакыта Бакетаева, "в данной биолаборатории 4-го уровня будут собраны все болезни мира".



В итоге митингующие выступили с требованием, чтобы правительство Казахстана прекратило строительство. До этого звучали призывы организовать 80-километровый марш и дойти до строящегося объекта на территории Казахстана, находящегося недалеко от границы в Кордайском районе Жамбылской области.



Озабоченность двумя днями ранее выразил и глава фракции в Госдуме партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов, который призвал установить контроль над исследовательскими центрами в Казахстане, работающими по программам Пентагона и НАТО.



Речь идет в первую очередь той самой лаборатории BSL-4 четвертой степени защиты с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира.



"В Казахстане сейчас говорят, что будущая лаборатория нужна исключительно для научных целей и будет финансироваться государством, а посольство США заверяет, что Вашингтон не имеет отношения к данному проекту.



Вот и замечательно! Раз там нет никаких секретов, раз там все ради науки, пусть наши специалисты получат доступ к этим работам. Сегодня, когда очевидно, что США готовят против нашей страны биологическую войну, мы не имеем права реагировать иначе", – заявил Миронов.



Негодование киргизских общественников и депутатов российской Госдумы разделяют и многочисленные эксперты, которые провели в Киргизии конференцию "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.



Очень важное отличие от других мероприятий заключается в том, что на этот раз журналисты, политики, политологи и лидеры общественных движений подняли тему наличия американских военно-биологических лабораторий в странах ЕАЭС, а именно в Армении и Казахстане.



И на данной конференции выступили представители данных республик, в том числе и автор данных строк.



Так, о ситуации с биолабораториями в Армении рассказал руководитель армянского информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. Он сообщил, что на сегодня в стране действуют, как минимум, 12 биолабораторий, финансируемых структурой Пентагона – американским агентством по уменьшению угроз (DTRA).



"Долгое время представители армянского правительства пытались убедить всех, что американских биолабораторий в Армении нет. Что это теории заговора и тому подобное.



Однако на днях армянское правительство все же признало, что все эти годы Армения и США сотрудничали в сфере биологических исследований – 2 июня на заседании правительства был одобрен представленный МЧС проект о внесении изменений в армяно-американское соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия", – отметил Айвазян.



Он пояснил, что, согласно п.5, ст.4 соглашения, подписанного между МЧС Армении и Пентагоном еще в 2010 году, армянская сторона обязалась передавать Министерству обороны США эпидемиологические данные, а также образцы опасных патогенов, которые хранились в республике в профилактических и других мирных целях.



"И сегодня в связи с тем, что после обнаружения разработок биологического оружия на Украине Россия активно поднимает эти вопросы, наше правительство решило принять поправки к соглашению, которые запрещают передавать патогены американской стороне. На мой взгляд, этот документ мало повлияет на ситуацию, поскольку за 12 лет США уже получили все имевшиеся в Армении материалы", – подчеркнул эксперт.



При этом армянский эксперт, который к тому же является и координатором Антинацинацистского фронта Армении, проводившего акции протеста против американских объектов, в республике высказался даже за национализацию лабораторий США, чтобы они после прекращения работы по программам Пентагона стали чисто государственными учреждениями.



"Я считаю, что нам нужно не ликвидировать американские объекты, а брать их под национальный контроль, деятельность в таких лабораториях должна осуществляться совместно с союзниками по таким интеграционным объединениям, как ЕАЭС и ОДКБ", – отметил Айвазян.



Правда такое можно осуществить только в случае если правящая элита и правительство будут иметь соответствующую политическую волю и не маскировать данные объекты под "государственные учреждения", как это активно делается чиновниками Казахстана. Тогда как они продолжают активно работать по программам Пентагона и НАТО.



Лично мое мнение свелось к том, что данные объекты надо рассматривать как военные, принадлежащие враждебным государствам, из которых может быть исходить прямая угроза и возможность применения биологического оружия.



"Такие лаборатории одновременно угрожают и Москве, и Пекину. На самом деле их можно рассматривать в качестве военных баз США, которые в случае обострения конфликта между геополитическими центрами мира, могут использованы для атаки на Россию и Китай. Естественно при этом сама Центральная Азия станет ареной постоянной нестабильности, массовой гибели местного населения и животных.



Я считаю, что сегодня территория Казахстана уже стала полигоном для разработки и испытания новых видов биологического вооружения и плацдармом для агрессии в отношении соседей, являющихся потенциальными противниками для Вашингтона. Это по-настоящему стратегическая проблема", – указал автор в своем собственном докладе.



И надо прямо сказать, что американские военные биологи появились в Казахстане в обозе американских и британских нефтедобывающих корпораций. И решать эту проблему можно только комплексно, в том числе политическими методами и с участием России и Китая, против которых и направлена деятельность данных лабораторий.



Интересно подошли к данной теме организаторы конференции. Так, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков посчитал, что именно с лабораторий, находящихся на территории Казахстана в Киргизию могут пройти и новые разновидности ковида.



Тем более что Нур-Султан очень длительное время не мог справиться с пандемией на своей территории. Тем более, что многие эксперты сейчас склоняются к мысли об искусственном происхождении данного вируса.



"Косвенно об этом может говорить ситуация в соседней республике, которая, несмотря на наличие шести таких объектов, открыла свои границы только пару недель назад, поскольку раньше не удавалось до конца стабилизировать эпидемиологическую ситуацию", – отметил эксперт.



Лаборатории были и остаются, по его мнению, инструментом воздействия на соседние республики, являющиеся членами ЕАЭС и ОДКБ, так как они несут прямую угрозу. Не исключено, что таким образом осуществляется шантаж правящих элит со стороны американцев.



По этой причине Центр экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" и Международная ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа" КР выступили с инициативой по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС и подготовке соответствующей резолюции, предлагая присоединиться к ней другим общественным организациям Кыргызстана, а также стран Евразийского экономического союза.



Подобная инициатива должна получить однозначную поддержку общественности и политических кругов, стоящих на антизападных позициях, так как данным лабораториям не место на территории Армении и Казахстана. Если мы не хотим получить в своем тылу бактериологический Армагеддон, то должны на примере вскрывшихся фактов на Украине, приложить все усилия к их немедленной ликвидации. Источник - politnavigator.net

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