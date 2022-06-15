В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса

21:29 17.06.2022

В Луганской народной республике ответили на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвавшего ЛНР и ДНР квазигосударствами.



По словам главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, это была позиция, Казахстан как государство имеет на нее право, однако прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, передает РИА Новости.



"Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно", - подчеркнул Дейнего.



Ранее президент Токаев заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.



"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал президент Казахстана.