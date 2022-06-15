 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.06.2022
22:44  Путин раскрыл свой боевой план: спецоперацию перевели в параллельную реальность, - М.Ростовский
21:36  Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер
21:29  В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса
21:22  Виды Тайваня на ядерное оружие. Пекин не даст мятежному острову обзавестись атомной бомбой
15:46  Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
14:50  Минобороны РФ обвиняет: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
14:16  Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ

14:03  Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
14:00  Франция осталась без российского газа
13:05  Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин
10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
08:28  В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко
08:21  Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:10  Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова
08:07  Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
00:26  Китай совершил прыжок в квантовое будущее. Инженеры КНР научат человечество "думать" в миллиарды раз быстрее
00:21  Папа Римский рвется в Казахстан для встречи с главой РПЦ, - Милена Фаустова
00:18  Казахский поэт Олжас Сулейменов стал офицером ордена Почетного легиона Франции
Четверг, 16.06.2022
21:18  Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко
21:15  Токаев уже в Питере на форуме у Путина
21:12  Старый нацик поэт, писатель, графоман Шаханов стал "Героем труда" Казахстана
18:52  Балхашская АЭС, спрятанная в "зеленой повестке"
15:09  В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
15:06  Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики
14:57  Капитал из России бежит вместе с его хозяевами, - В.Катасонов
14:50  Италия шагает вправо. На муниципальных выборах победу одержала партия, которую открыто называют "профашистской"
12:50  ЕАЭС и ОДКБ как целое - умерли. И убил их Казахстан, - Модест Колеров
11:32  Улытауская область станет самым привлекательным регионом Казахстана – Токаев
11:22  Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России
11:18  США приготовились к уступкам Путину, - М.Ростовский
11:17  Бьет – значит любит? Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту, вызвало шок в других странах
11:15  Почему американцы ищут заявления министра иностранных дел России на арабских сайтах
09:24  Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих
09:17  В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47
09:09  Курманкул Зулушев возращен в кресло Генпрокурора Киргизии
07:58  Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия
07:53  Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян
07:47  США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:37  Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:08  "Украинизация" Казахстана идет семимильными нацистскими шагами , - Айнур Курманов
06:41  Токаев об "январистах": Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит
00:14  Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса
21:29 17.06.2022

В Луганской народной республике ответили на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвавшего ЛНР и ДНР квазигосударствами.

По словам главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, это была позиция, Казахстан как государство имеет на нее право, однако прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, передает РИА Новости.

"Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно", - подчеркнул Дейнего.

Ранее президент Токаев заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал президент Казахстана.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655490540


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  