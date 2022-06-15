Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер

21:36 17.06.2022

Жан-Луи Трентиньян скончался на 92 году жизни. О смерти артиста сообщила его супруга, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, актер скончался от старости у себя дома в регионе Гар в окружении близких людей.



Широкому зрителю он известен по фильму "Мужчина и женщина", где исполнил главную мужскую роль автогонщика вместе с Анук Эме, а также по кинокартинам "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".



Трентиньян является призером двух крупнейших мировых кинофестивалей – Каннского и Берлинского.



Елена Беляева