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|Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер
21:36 17.06.2022
Жан-Луи Трентиньян скончался на 92 году жизни. О смерти артиста сообщила его супруга, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, актер скончался от старости у себя дома в регионе Гар в окружении близких людей.
Широкому зрителю он известен по фильму "Мужчина и женщина", где исполнил главную мужскую роль автогонщика вместе с Анук Эме, а также по кинокартинам "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".
Трентиньян является призером двух крупнейших мировых кинофестивалей – Каннского и Берлинского.
Елена Беляева