Путин раскрыл свой боевой план: спецоперацию перевели в параллельную реальность, - М.Ростовский

22:44 17.06.2022

На смену "революционному моменту" в российской политике пришла подчеркнутая будничность



С чисто формальной точки зрения на вечер этой пятницы Владимир Путин так и не выполнил такой обязательный пункт российской политической программы, как оглашение ежегодного президентского послания Федеральному собранию. Но то ли сейчас время, чтобы придираться к формальностям? Если не то, ВВП может смело заносить пункт "послание парламенту" в графу выполненных дел.



На смену "революционному моменту" в российской политике пришла подчеркнутая будничность



Конечно, официально 17 июня имело место всего лишь выступление президента РФ на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Но, как мы уже договорились чуть раньше, к дьяволу все формальности. В последний рабочий день этой недели Путин выступил с наиболее всеобъемлющим изложением своих взглядов на ситуацию в стране и в мире с момента начала специальной военной операции на Украине. И вот что особенно бросилось в глаза: самой этой операции в системе взглядов президента РФ отведена важная, но все же далеко не доминирующая роль.



Мир уже никогда не будет прежним. В нем произошли (или, вернее, стартовали) изменения для описания которых даже слово "революция" кажется чересчур бледным и невыразительным термином - после 24 февраля такая постановка вопроса казалась аксиомой.



Но, как следует из выступления Путина на Питерском форуме, сейчас эта аксиома "понижена" до ранга теоремы, которая к тому же подвергается мощному испытанию на прочность.



Для тех, кто подобно мне, был в школе не в особых ладах с математикой: аксиома - это нечто самоочевидное, не требующее доказательств. А вот теорема - то, что таких доказательств, напротив, очень даже требует.



К чему весь этот математический экскурс? К тому, что программная речь ВВП по сути представляла из себя один большой и растянутый во времени политический сигнал: поменьше эмоций и разговоров о "революционном моменте", побольше деловой атмосферы и чувства будничности.



Естественно, Путин при этом вовсе не пытался делать вид, что российской специальной операции на Украине нет в природе. В ходе ответов на вопросы после своего выступления хозяин Кремля говорил о ней много и в деталях. Смысл президентского сигнала состоял в том, что российское государство способно стабильно функционировать в двух тесно связанных, но не накладывающихся на друг друга сферах.



В одной сфере российская армия спокойно и без спешки решает боевые задачи в рамках специальной операции. В другой сфере российское "коллективное правительство" (симбиоз собственно правительства, большого бизнеса, науки, промышленности, ВПК и так далее) решает рутинные задачи по структурной перестройке экономики.



"Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей...



Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом – все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги" - на "психологическое воздействие" со стороны Запада Путин отреагировал собственным встречным психологическим воздействием. Воздействием, призванным вселить уверенность в российское общество: в мире, конечно, сейчас происходят невиданные катаклизмы. Но паниковать не надо. Все идет так, как оно и должно идти.



Информационная война состоит прежде всего в схватке различных представлений о реальности. Западное представление: Россия "нарушила правила" и в наказание будет обнесена неприступным "санитарным кордоном", внутри которого она будет рушиться и загнивать.



Путинское представление: загнивать и разрушаться будет сам Запад, который всерьез поверил в свою роль "наместника бога на земле".



ВВП, например, заявил: "Все это ведет к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить и об этом, потому что они-то все время на нас пальцем тыкают, а проблем у них самих достаточно...



Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу".



Конечно, как показывает пример сменщика и предшественника ВВП в президентском кресле Дмитрия Медведева, заявить можно абсолютно все, что угодно. Но вот в чем, с моей личной и глубоко субъективной точки зрения, состоит принципиальная разница между риторикой этих двух политиков.



В "духоподъемных" заявлениях третьего президента РФ чувствуется элемент наигранности и искусственности. Лично мне (простите за повтор, но он здесь необходим) после их прочтения каждый раз становится еще более страшно и тревожно. В заявлениях второго и четвертого президента России, на мой взгляд, сквозит искренняя вера. Путин не притворяется, не играет роль. Он, как мне кажется, искренне не понимает: как можно не видеть то, что видит он?



Россию "выключили" из мировой экономики и теперь в мире мощный кризис? Как гласит популярная в недавнем прошлом шутка, "не смешите мои Искандеры".



Вот как все обстоит в том "мире, который видит Путин": "Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой "большой семерки", включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов.



Причем эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии коронавируса еще в 2020 году, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги. Спрашивается: при чем здесь наша военная операция в Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения".



Короче, Россия не создает, а решает мировые проблемы. А в самой России все будет тип-топ - так выглядит ситуация с "высоты кремлевских башен". Посмотрим, как она будет выглядеть ко времени следующего питерского экономического форума.



Мих.Ростовский