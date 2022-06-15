Китай спустил на воду третий авианосец: впечатляющие кадры "Фуцзяня"

00:01 18.06.2022

В Шанхее состоялся торжественный спуск на воду самого большого и современного авианосца "Фуцзянь". Сообщается, что боевой корабль является первым разработанным авианосцем внутри страны. Кроме того, его водоизмещение составляет рекордных 80 тысяч тонн.



Авианосец оснащен инновационными электромагнитными катапультами, коих не было на предыдущих двух боевых кораблях Народно-освободительной армии. Всего на вооружении Китая состоят три авианосца: "Ляонин", "Шаньдун" и новоиспеченный "Фуцзянь", названный в честь одной из провинций страны.



Кадры авианосца смотрите в нашем репортаже.



Источник фотографий: кадры из видео Народно-освободительной армии Китая, Global Look Press.



https://www.mk.ru/photo/gallery/29019-559213.html