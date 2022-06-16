Северодонецк освобожден, Николаеву приготовиться. После битвы за Донбасс настанет очередь Юго-Запада Украины

07:47 18.06.2022 Владимир Карнозов



16/06/22



Киев рассчитывает, что поставки американских гаубиц М777 помогут изменить ход конфликта. Фото Reuters

С завершением операции по освобождению Мариуполя центр основных событий Специальной военной операции на Украине сместился на северо-запад Луганской народной республики. Развивая оперативный успех под Попасной, Российская армия и народная милиция ЛНР овладели городом Северодонецк и ведут бои за промышленную зону между ним и Лисичанском. Продвижение медленное, поскольку приходится преодолевать сопротивление группировки Вооруженных ил Украины (ВСУ) оценочной численностью порядка 70 тыс. солдат и офицеров. Командование ВСУ признает тяжелое положение на данном участке: группировка попала в полусокружение, пути материально-технического снабжения простреливаются вражеской артиллерией. Организовать контрнаступление здесь невозможно ввиду огромного превосходства российских войск в тяжелых вооружениях, заявил президент Владимир Зеленский.



По этой причине особое внимание президента Украины сейчас обращено на юг, где российские войска обороняются сравнительно малыми силами. Выступая перед гражданами страны с традиционным ежедневным обращением, 12 июня Зеленский, в частности, сказал: "Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское".



Это маленькое село не просто найти на картах – оно расположено в 10 км на юго-восток от Корабельного района г. Николаев. Однако ввиду бедственного положения ВСУ в Лисичанско-Северодонецкой агломерации главе киевского режима нужна любая, пусть самая малая, "перемога".



В конце мая – начале июня ВСУ предприняли несколько попыток перейти в контрнаступление на Херсон. В качестве основного направления выбран населенный пункт Давыдов Брод. Каждый раз операции здесь начинались с форсирования реки Ингулец. Однако место неудобно тем, что в районе переправы река делает U-образный изгиб, так что занятый плацдарм попадает в "огневой мешок" российской артиллерии.



Первый раз дело закончилось разгромом десанта 35-й отдельной бригады морской пехоты. Второй раз украинским "морпехам" удалось переправиться и 5 июня взять Давыдов Брод. Затем с плацдарма двинулись механизированные подразделения с 30 единицами бронетехники в направлении на Берислав, но в районе села Брускинское попали в засаду. Разрушив переправу через Ингулец, российская артиллерия отрезала путь к отступлению и вместе с авиацией нанесла огневое поражение батальонной тактической группе ВСУ. А 6–7 июня российские войска перешли в контрнаступление, захватив села к юго-западу от Давыдова Брода. Так попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Ингульца закончилась крупными потерями.



Вскоре произошло еще одно печальное для Киева событие. Вооруженные силы РФ к 10 июня заняли весь Кинбурнский полуостров (большей частью относится к Херсонской области), включая песчаную косу (принадлежит Николаевской области) в его северо-западной части. Таким образом, создан удобный плацдарм для дальнейшего наступления. География подсказывает: это продвижение не является самоцелью, а проводится как часть некой более масштабной операции. Кинбурн и портовый город Очаков, где строилась база НАТО, разрушенная ракетными ударами в самом начале СВО, разделяет каких-нибудь 5–6 км водной поверхности Днепро-Бугского лимана. Это позволяет украинским военным обстреливать косу из всех типов полевой артиллерии, а вместе с ней и большую часть одноименного полуострова, растянувшего с запада на восток на 45 км. Его ширина (с юга на север) редко превышает 4–5 км, что, несмотря на лесное покрытие, не обеспечивает надежного укрытия воинских частей и поле для маневра. Поэтому придется ограничиться размещением здесь сравнительно небольших сил.



Тем не менее этот узкий участок суши общей площадью около 216 кв. км имеет огромное значение как временный плацдарм, с которого можно провести амфибийную операцию, и как место расположения радиолокационных станций и другой сенсорной аппаратуры, сопряженной с ракетными и артиллерийскими системами. Это позволит нашим военным надежно контролировать судоходство не только в Днепро-Бугском лимане, но и северо-западной части Черного моря. Здесь идут корабли к Одессе и другим портовым городам юга Украины, пока еще остающимся под властью правительства в Киеве. Одесса отделена от западной оконечности Кинбурнской косы 60 км водной поверхности. Между тем максимальная дальность стрельбы подвижных береговых ракетных комплексов (ПБРК) "Бастион" и "Бал", стоящих на вооружении Черноморского флота, составляет 300 и 120 км соответственно. Поэтому сохранившиеся в составе Украинских военно-морских сил корабли и катера будут вынужденно "отстаиваться" на своей главной базе – в порту Одессы, опасаясь уничтожения сразу после выхода в море. В случае необходимости и "Бастион", и "Бал" могут вести стрельбу по радиоконтрастным целям на берегу и в глубине обороны противника, причем это их качество уже было реально продемонстрировано в ходе СВО. Напомним, что в ходе первого этапа спецоперации российская группировка, действующая со стороны Крыма, быстро продвигалась вглубь украинской территории и уже в марте практически полностью заняла Херсонскую область и треть Николаевской. Правда потом ради спрямления линии фронта наши войска отошли на рубеж между населенными пунктами Снигиревка – Большая Александровка – Любимовка – Золотая Балка. Но эти изменения происходили на севере, тогда как непосредственно между Николаевым и Херсоном обстановка остается стабильной в течение трех месяцев. Наши войска закрепились здесь сравнительно малыми силами, что дало возможность сосредоточить основные усилия на штурме Мариуполя.



Отдохнув и перегруппировавшись, ударные части снова готовы пойти в бой. Куда их пошлет командование, можно только догадываться. Однако в апреле-мае действующие и бывшие военачальники говорили, что одной из целей следующих этапов СВО станет освобождение Николаева и Одессы.



К настоящему времени сложились хорошие предпосылки для наступления в данном направлении. Во-первых, нанесено множество ракетно-бомбовых ударов по объектам на южном побережье, включая аэродромы, военные базы, склады с топливом и боеприпасами, а также предприятия, исполняющие оборонные заказы либо используемые в качестве укрытия живой силы и техники. В результате причинен большой материальный ущерб, боеспособность частей и соединений ВСУ заметно снизилась, а личный состав находится в подавленном состоянии. Во-вторых, восстановлено поврежденное полотно и вновь запущено железнодорожное сообщение из Крыма в Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. От города Джанкой на севере Крымского полуострова поезда могут идти на Вадим и далее, на Херсон, а через Новоалексеевку – на Мелитополь.



По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, в июне первые железнодорожные составы с зерном проследовали из Мелитополя в Крым. Это дает мощный импульс к восстановлению экономики Приазовья, а также серьезно наращивает объемы материально-технического снабжения южной группировки, которые ранее ограничивались пропускной способностью сети автомобильных дорог. Появилась возможность быстро осуществлять переброску войск и бесперебойно снабжать их боеприпасами, что крайне важно при ведении широкой наступательной операции. Размещение на Кинбурне российских ракетных комплексов значительно ухудшает ситуацию для украинских военных в районе Николаев-Очаков.



По всей видимости, украинское руководство все отчетливее понимает, к чему может привести огневое преимущество российских войск. Поэтому старается в короткий срок получить от Запада М777, M109A3, CAESAR, Krab и другие современные гаубицы калибра 155 мм. Следующий важный пункт – начавшееся в июне поступление американских противокорабельных ракет. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, "береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" заставляют вражеский флот держаться на расстоянии". Так ли хорош "Гарпун", поступивший на вооружение ВМС США 45 лет тому назад? Он вряд ли способен кардинальным образом изменить расклад сил на Черном море после неудачной попытки ВСУ отвоевать остров Змеиный, удерживаемый российскими военными с 25 февраля.



Между тем продолжается методичное уничтожение остатков украинского корабельного состава: в июне потоплен корвет "Винница" и нанесены повреждения десантному судну "Юрий Олефиренко". Тем самым дополнительно ослаблена николаевская группировка ВСУ, что еще больше сокращает ее шансы отстоять город.



Заметим, что "Винница" несколько лет назад была выведена из состава сил постоянной готовности и с тех пор стояла без движения у причальной стенки. ВСУ не имело достаточных средств содержать этот корабль проекта 1124П постройки в 1976 года. При водоизмещении около 1 тыс. т, "Винница" не несла управляемого ракетного оружия, главный калибр его артиллерии – 57 мм. "Юрий Олефиренко" построен в Польше по проекту 773. Водоизмещение – 1250 т, вооружение включает 18-ствольную реактивную установку залпового огня калибра 140мм. Действуя совместно, два корабля могли доставить неприятности российским войскам на Кинбурнском полуострове, когда те отбивали его у украинского спецназа из состава 73-го Центра морских спецопераций.



Однако события пошли по иному сценарию. Согласно сообщению информационных агентств, "в результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков". Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что судоходство в районе портов Херсонской области будет полностью восстановлено, скорее всего когда будут освобождена Николаевская область. А его заместитель Кирилл Стремоусов уверен, что Херсонщина "никогда не вернется" в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав "попиралось" киевской властью. Источник - ng.ru

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