Глобальное ковидобесие – игнорируемая гуманитарная катастрофа, - С.Замлелова

09:06 18.06.2022 Светлана ЗАМЛЕЛОВА | 18.06.2022

16 июня 2021 г. стало началом обязательной вакцинации в России. И уже с 22 июня (в этой дате есть некая символика) в столице запретили обслуживать непривитых граждан в заведениях общепита. Заведения, к слову, тут же опустели. Правда, вскоре выяснилось, что в Москве эпидемиологическая обстановка настолько нормализовалась, что даже непривитые москвичи и гости столицы не представляют опасности. И кафе снова ожили. Однако обязательную вакцинацию не отменили, и еще примерно полгода в стране держался режим апартеида.



Только с началом специальной военной операции (СВО) на Украине ковид перестал быть угрозой существования народа и государства. Одновременно стали выздоравливать и жители других стран. Кое-где даже отменили маски и тесты. Кстати, там, где не было никаких ограничительных мер, меньше всего заболевших и умерших. Яркий пример – штаты Флорида и Техас. Флорида первой отказалась бороться с ковидом. Итог – самые низкие показатели заболеваемости и смертности в США. Следующим стал Техас. Стоило губернатору отменить в марте 2021 г. обязательное ношение масок, как тут же его обвинили в безответственности и предрекли рост заболеваемости. Но ничего подобного не случилось.



Однако энтузиасты ковидобесия не исчезли. И даже обнародование данных о последствиях вакцинации не заставляет их отказываться от принуждения к уколам. Недавно в Сети был опубликован документ Еврокомиссии о "стратегии вакцинации" на осень. Притом что в Евросоюзе привито около 85% взрослого населения, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на продолжении вакцинации и ревакцинации.



В мае недавно созданный специальный комитет Европейского парламента по пандемии Covid-19 провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения Стеллой Кириакидес. Задачи комитета все те же: борьба с ковидом, а точнее – с непривитыми от ковида. По мнению Кириакидес, в ЕС остается около 100 миллионов непривитых, которых во что бы то ни стало следует убедить привиться. Ради чего в ЕС начнется борьба с дезинформацией (а по сути, с правдой) о вакцинах. Кроме того, комитету необходимо подготовиться к новой пандемии, ожидаемой уже зимой.



Пока что в Европе к осени планируется усилить давление на невакцинированных, а заодно запустить вакцинацию детей.



Между тем информации о последствиях вакцинации поступает все больше. Одним из источников такой информации стал американский сайт The Gateway Pundit. Википедия отзывается о нем как об ультраправой блог-платформе, известной "своими конспирологическими теориями о демократах, искажением фактов и информационными вбросами". Конспирологические теории и искажение фактов? Где мы это уже слышали? Ах, да! В тех же выражениях Государственный департамент США отозвался, например, о российском сайте "Фонд стратегической культуры". А если добавить, что "нападки на демократов" означают нападки на президента Байдена, продвигающего вакцинацию всей Земли, то можно считать The Gateway Pundit родником правды.



Итак, The Gateway Pundit со ссылкой на The Epoch Times сообщил, что исследования в Турции и во Франции установили связь между неизлечимым дегенеративным заболеванием мозга, называемым болезнью Крейтцфельдта-Якоба и прививками от ковида. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба встречается редко, не лечится и приводит к летальному исходу. У вакцинированных болезнь прогрессирует нетипично быстро, так что французские ученые уже заявили, что экспериментальные мРНК-вакцины поспособствовали созданию нового, более агрессивного типа болезни Крейтцфельдта-Якоба. Обычно болезнь развивается в течение десяти лет. Привитые погибают от той же болезни за пять месяцев.



3 июня с. г. VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) опубликовала новые данные о последствиях вакцинации. Не будем забывать, что еще в отчете Agency for Healthcare Research and Quality (Агентство медицинских исследований и качества) от 2010 года говорилось, что системой VAERS учитывается меньше 1% несчастных случаев после вакцинации. Как бы то ни было, в начале июня VAERS поведала о 1 287 595 сообщений о побочных эффектах во всех возрастных группах после вакцинации против ковида в период с 14 декабря 2020 года по 27 мая 2022 года. Среди этих 1,2 миллиона 28 532 случая смерти, а 235 041 человек получил серьезные травмы. Из 13 150 смертей в США, зарегистрированных на 27 мая, 16% произошли в течение 24 часов после вакцинации, 20% – в течение 48 часов после вакцинации. Кроме того, VAERS подтверждает 14 777 сердечных приступов, 41 696 случаев миокардита, 41 666 случаев тяжелой аллергической реакции, 13 997 случаев опоясывающего лишая.



К слову, 9 июня в Берлине должна была состояться встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Но встреча не состоялась, поскольку Столтенберг был вынужден остаться дома из-за опоясывающего лишая. Между тем известно, что трижды (!) уколотый Столтенберг в мае с. г. переболел ковидом. Еще один несчастный – главный инфекционист США Энтони Фаучи, сделавший, по его словам, уже четыре прививки, тоже заболел ковидом. Это именно Фаучи не так давно заверял, что вакцины очень-очень эффективны и защищают от разных штаммов. О восьмикратно вакцинированном В.В. Жириновском, призывавшем штрафовать или даже арестовывать невакцинированных, уже все сказано.



Даже отечественные вакцинаторы нарушили обет молчания и рассказали о побочных эффектах вакцин. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что 0,08% людей, привившихся российскими вакцинами от коронавируса, сообщили о нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях к препаратам. "Мы собирали практически информацию о каждой нежелательной реакции каждого случая применения вакцины и тоже можем сказать – это минимальное количество [таких случаев]. Менее 0,08% от всех вакцинированных было заявлено о нежелательных реакциях, которые на сегодняшний день не заявлены в инструкциях по применению", – сообщила она.



Правда, в этой сбивчивой речи хотелось бы кое-что прояснить. Первое: в конце 2021 – начале 2022 гг. власти уверяли, что в нашей стране не ведется статистика побочных эффектов от вакцин. Значит, стоило отказаться от обязательной вакцинации, как появилась статистика? Второе: почему мы обязаны верить на слово гражданке Самойловой? Третье: где опубликованы собранные ею материалы о нежелательных реакциях? Так, чтобы было видно: 1250 человек сделали прививки, 1250 человек наблюдались, у одного из них нежелательная реакция. Четвертое: 0,08% – это реакции, не заявленные в инструкциях. А что же было в инструкциях? Процитируем "Временные методические рекомендации. Порядок проведения вакцинации взрослого населения против covid-19": "Для вакцин, к побочным проявлениям после иммунизации относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально, а также следующие осложнения: абсцесс, флегмона в месте введения. Анафилактический шок/анафилактоидная реакция. Коллапс / коллаптоидная реакция. Генерализованная сыпь, полиморфная экссудативная эритема, отек Квинке, синдром Лайелла, др. формы тяжелых аллергических реакций. Энцефалическая реакция (энцефалопатия). Синдром Гийена-Барре. Судороги/судорожный синдром. Острый миокардит, острый нефрит, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, гипопластическая анемия, системные заболевания соединительной ткани, хронический артрит. Внезапная смерть, другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививками…"



Так как насчет заявленных реакций?



И наконец, пятое: каждый день центральные СМИ сообщают о заболевших ковидом. Так, например, 16 июня 2022 г. в России зафиксировано 3326 заболевших. То есть примерно 0,002% от общей численности населения. Но если для Аллы Самойловой 0,08% – это "минимальное количество", то как быть с 0,002%, что еще меньше? Стоит вообще об этом говорить?



Зачем россиян ежедневно оповещают о мизерном числе заболевших болезнью с низкой летальностью?



И говорят, самое интересное впереди. Во-первых, грядет массовая вакцинация детей. В то время как среди привитых детей также были зафиксированы смертельные случаи. Во-вторых, осенью ситуация действительно может стать тяжелой. Но не из-за очередной волны непонятно чего. А потому что осенью с обычном появлением гриппа и прочих аналогичных вирусов возможен рост смертельных случаев среди вакцинированных, поскольку их иммунная система серьезно пострадала.



Кроме того, все больше поступает сообщений о росте онкологических заболеваний среди привитых. Немецкий профессор Сухарит Бхакди, врач-микробиолог и инфекционист-эпидемиолог, до 2012 г. бывший руководителем института Медицинской микробиологии и гигиены в университете Майнца, с самого начала "пандемии" выступал против как ограничительных мер, так и вакцинации. Он не раз предупреждал, что предложенные вакцины способны вызывать самые опасные заболевания – рак, туберкулез.



Патологоанатом доктор Райан Коул заявляет, что "этот укол был ошибкой. Мы развернули его на человечестве в качестве эксперимента. Нам сказали, что он одобрен, безопасен и эффективен, но они солгали человечеству. Проблема в том, что это платформа для ядерной бомбы. Это липидная наночастица плюс модифицированная мРНК, которую вы не можете отключить. Это ядерная бомба, и мы не знаем долгосрочной безопасности и результатов". Коул подтверждает резкое увеличение опасных заболеваний, таких как агрессивный рак, болезни сердца, инсульты, аутоиммунные болезни. Он причинах он говорит так: "Мы повреждаем иммунную систему. Почему сейчас так много людей заболевают другими болезнями? Потому что их иммунная система подавлена…"



Специалист по интенсивной терапии и легочным заболеваниям доктор Пьер Кори говорит, что в его клинике наблюдается взрывной рост числа людей, обращающихся за лечением болезней и травм, вызванных вакциной. Смерти и травмы от вакцин Кори называет "игнорируемой гуманитарной катастрофой".



Наконец, стоит сослаться на статью "Роль экзосом в ложноположительных ПЦР-тестах на ковид-19: неспецифичность SARS-CoV-2-Обнаружение РНК in vivo объясняет искусственные постпандемические пики" Игоря Хмелинского, Питера Сталлинга и Лесли В. Вудкока, появившуюся еще в ноябре 2021 г. Авторы статьи опровергают существование вируса, вызывающего ковид. В статье утверждается, что SARS-CoV-2 не только не был выделен, но и был неправильно рассчитан. Изначально у пациентов с обычным ОРВИ были взяты образцы, на их основании смоделированы экзосомы с помощью компьютерной программы. Полученную картинку выдали за новый вирус. А дальше "все тесты (и вакцины) были изготовлены с использованием генетической информации, опубликованной первооткрывателями SARS-CoV-2 в соответствующих базах данных".



Но несмотря на все заявления, на всю статистику, на все данные и даже на некоторое послабление вакцинобесие в мире продолжается. И, по всей видимости, к осени следует ожидать очередного обострения с попыткой продавить ревакцинацию от ковида, вакцинацию от обезьяньей оспы и вожделенные глобалистами повсеместные паспорта с отметками о вакцинации. Неужели только война способна остановить это безумие?.. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655532360





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927

- Кадровые перестановки

- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице

- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%

- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность

- О назначениях и отставках в Администрации президента

- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384

- Как улучшить работу маслихатов?