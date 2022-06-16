Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен, - А.Надеждин

12:12 18.06.2022

АЛЕКСАНДР НАДЕЖДИН



Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен



"Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне"



Русофобия опустила Запад на свое темное дно! Именно – Запад: Азия, Африка и Латинская Америка, не подверженные болезни русофобии, с волнением наблюдают за тем, как бы конфликт между Западом и Россией не завершился в пользу Запада.



Я вспоминаю книгу европейского интеллектуала Ги Меттана "Запад – Россия: тысячелетняя война" с замечательным по заостренности подзаголовком: "Почему мы так любим ненавидеть Россию?"



Для европейских университетов, для научной мысли Запада тема русофобии – запретная тема. Ги Меттан пишет: "Я вполне отдаю себе отчет в том, что коснулся запретной темы, которую старательно обходят европейские университеты. Те авторы, которых я цитирую в этой книге, говорили мне, что были вынуждены прервать свои изыскания, потому что их лишили финансирования". Запрет на тему существует не только на уровне "коллективного бессознательного", но и на официально-бюрократическом.



Книга Ги Меттана, вызванная к жизни украинским кризисом 2014 года, увидела свет в русском переводе в 2016 году, но прочитана еще не вполне и не всеми, кому бы надо. Летом 2022 года Ги Меттан в одном из интервью сказал: "Я изучил феномен русофобии на Западе, но даже меня удивила ее нынешняя глубина. Я не мог себе такого представить… Возможно, ковидный кризис как-то повлиял на этот всплеск. Необычен он тем, что это фактический расизм…"



…В этой книге можно прочитать, как в мае 2014 года, в швейцарской школе, в демократическом государстве на работу не взяли русскую – учительницу русского языка, проживающую в Швейцарии. Формула отказа: "Принципы не позволяют нанимать учителей из стран, которые разжигают гражданские войны". Директор школы: "Такая уж штука санкции, они распространяются и на невинных". Все это и позволило Западу подняться до нынешнего уровня русофобии.



В интервью 2022 года Ги Меттан продолжает: "Тоже самое происходило в 1930-е годы с евреями в Германии. Точно такую ксенофобию, расизм сейчас мы видим в отношении русских – в школах, на улицах, в ресторанах. Это поразительно. Публика верит любой пропаганде о происходящем на Украине. Сила пропаганды так велика, а русофобская идеология проникла так глубоко, что мы получили такой результат. Люди перестали мыслить рационально. Людей словно отформатировали. Их убедили, что Украина чуть ли не идеальная демократия с западным мышлением…"



Ги Меттан разбирает (и это увлекательное чтение!) моменты зарождения и развития русофобии у французов, англичан, немцев, американцев. США позже других были инфицированы (автор указывает 1945 год), но превзошли в русофобии Старый Свет, осуществив динамический синтез предшественников. "У Франции Штаты позаимствовали философию и принципы: свободу, демократию и права человека. У англичан – цели: владычество на море и выход на основные континентальные рынки, а также стратегию: военное превосходство благодаря бюджету армии, который превосходит оборонные расходы всех остальных стран мира, и контроль средств связи путем перманентной мобилизации ресурсов "мягкой силы". От немцев же США унаследовали великолепный инструментарий – разработанную нацистами технику массовой пропаганды и идеологический мотив борьбы с могучим противником – советским большевизмом".



Для русских людей, которые воспитывались в духе интернационализма, оказалось неожиданным, что "нас не все любят" и даже "нас все не любят". Отрезвление в этом вопросе до сих пор не наступило. Многим еще кажется, что глубинная правда об истинной России откроется и предвзятость Запада будет разрушена, миф-фикция о страшном русском медведе будет развеян. Нет! Никогда миф о страшном медведе, которого на цепи ведет ужасный русский царь (Иван III, Иван Грозный, Петр Первый, Сталин, Путин…) не будет ими развеян добровольно. Их цель – стереть с лица земли Москву, как стерли с лица земли Византию.



Книга Ги Меттана показывает почему и как "любые шаги, предпринимаемые Россией, интерпретируются как потенциальная угроза Западу. Любое, даже самое ничтожное событие мгновенно находит свое место в антироссийской системе ценностей. Любые слова Путина… малейшие колебания рубля, неудачный запуск ракеты… нахмуренные брови российского представителя на заседании Совета Безопасности, какой-нибудь безобидный твит симпатизирующего Западу диссидента – все немедленно подвергается самому пристальному анализу, переформатируется, раздувается и мифологизируется, дабы занять определенное место в широкой панораме" русских ужасов и угроз.



Русофобию внутрироссийскую Ги Меттан не рассматривает. Но мы помним: те, которым после начала СВО вдруг стало "стыдно, что они русские" и кто уехал, чтобы поливать грязью Родину, имеют длинную родословную. Их предшественники вздыхали в Европе, кипя сердцем: "Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья" (В. Печерин, 1830-е). Замечательно, что братья Гонкур в дневнике, говоря о Тургеневе, назвали его "милый варвар". Иван Бунин, прочитав это, вскипел: "Какая французская тупость, какое самомнение!" И обобщает: "Но разве это не общая оценка Европой русских?" Действительно, на что уж Тургенев "европеец", как ни "кувыркался" перед прогрессивной молодежью и даже стал профессором Оксфорда, которого назвали "великим и учителем все Мопассаны и Ж.Санды. А поди ж ты...". Варвар.



Подхваченная теми, кому "стыдно", волна русофобии рано или поздно обрушивается и на их затылки, что мы сейчас наблюдаем. Многие уехали и раскрылись. И это хорошо. Но многие остались и ждут.



Время "интеллигентных" метаний кончено. Либо ты, все поняв, с исторической Россией, либо ты ждешь ее уничтоженья.



Мошеннически многое можно вбить в головы, так была создана мистификация, будто жители Украины – не русские. В результате наблюдаем высшее достижение мировой русофобии: русские убивают русских.



Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен. Народ Украины, хочется верить, будет вынут из отравляющего силового поля русофобии.



Но ведь не всегда, скажете вы, и не весь Запад ненавидит русских? Конечно! К русским начинают проникаться симпатией тогда, когда победные знамена России становятся видны всей Европе – как в Полтаве в 1709 году, в Париже в 1814-м, в Берлине в 1945-м.



У русских нет выбора. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне.