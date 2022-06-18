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Целостность территории и самоопределение народов: Токаев против Казахстана, - М.Демурин
12:13 18.06.2022

18 июня 2022 |

В случае с Украиной, за "территориальную целостность" которой ратует президент Казахстана, мы наблюдаем отделение части территории от большого целого ради разрушения, угнетения нетитульных народов и поиска доминирующего хозяина. А в случае с Казахстаном?
МИХАИЛ ДЕМУРИН, 18 июня 2022, 00:37 - REGNUM Заявив на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме об отказе властей Казахстана признавать суверенитет ДНР и ЛНР, президент этой страны Токаев сделал упор на стабилизирующей роли принципа уважения территориальной целостности государств. Одновременно он подчеркнул дестабилизирующую роль ведущего к "хаосу" принципа уважения права народов на самоопределение. Мол, внеся эти два принципа на равных основаниях в документы ООН, основатели организации чего-то "не учли"…

В вопросе о кажущемся противоречии этих двух основополагающих принципов международного права президент Казахстана наводит тень на плетень. А может быть, Токаев действительно плохо знает документы и не понимает этой диалектики? В Декларации о принципах международного права ясно прописано, что принцип ненарушения территориальной целостности или политического единства действует в отношении государств, "соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов". Сергей Лавров говорил об этом в марте на сессии Совета по правам человека ООН. Он тогда подчеркнул, что правительство Украины после государственного переворота 2014 года не представляет весь народ этой страны в ее формальных границах и, соответственно, принцип уважения территориальной целостности в данном случае неприменим. Токаеву это хорошо известно, но он продолжает талдычить о том, что самоопределение народов ведет к хаосу.

Скажу больше. Другой ооновский документ, Международный пакт о гражданских и политических правах, требует от участвующих в нем государств уважать право народов на самоопределение и поощрять его осуществление. Понятно, что воля к самоопределению при этом должна быть оформлена не кучкой людей, как это было в Косово, а так, как в Крыму и на Донбассе, - общенародным волеизъявлением.

Добавлю к этому еще одно соображение. Если речь идет о сохранении территориальной целостности, то для чего она сохраняется? Для того чтобы основной этнос в полиэтнических государствах получил для себя привилегии в ущерб другим этносам? Или для того чтобы на всей своей территории представляющее все проживающие в стране этносы правительство обеспечивало равноправные условия для благополучной жизни всех? И, наоборот: для чего тот или иной народ встает на путь осуществления своего права на самоопределение? Для того чтобы построить действительно самостоятельную страну или для того чтобы, с одной стороны, самому возвыситься над иными этносами, жить за их счет, угнетая их, и, с другой, определить себя в подчинение некой мировой политической силе с целью исторического реванша и экономического иждивенчества?

В случае с Украиной, за "территориальную целостность" которой продолжает ратовать Токаев, отказываясь признавать ДНР и ЛНР, мы наблюдали и наблюдаем осуществление именно варианта отделения от большого целого ради разрушения, угнетения нетитульных народов, поиска доминирующего хозяина. А вот как все-таки тут обстоит дело в случае с Казахстаном?

18 июня 2022
Михаил Демурин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655543580


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