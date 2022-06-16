Бишкек. В СИЗО ГКНБ повесился бывший замглавы "Айыл Банка" Бакыт Асанбаев

12:27 18.06.2022

ГКНБ сообщил о смерти бывшего заместителя председателя правления "Айыл Банка", который содержался в СИЗО ГКНБ.



Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, 18 июня примерно в 00:55 в камере СИЗО повесился бывший начальник управления администрирования кредитов ОАО "Айыл Банк" А.Б.Р. Сотрудники следственного изолятора и сокамерники пытались оказать ему первую помощь, а также была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.



•По предварительным данным, речь идет об Асанбаеве Бакыте Рысбековиче.

С 30 апреля А.Б.Р. находился под арестом в СИЗО ГКНБ по делу о коррупции.



По данным ГКНБ, он содержался в сан-блоке, где вместе с ним находилось еще 3 обвиняемых, которые содержались в двух камерах по два человека. В ГКНБ отметили, что двери в камерах всегда были открытыми, так как санузлы были общими, а коридор камер блокировался отдельной решеткой.



В момент случившегося остальные обвиняемые совершали намаз в другой камере, поэтому не смогли своевременно воспрепятствовать суициду.



"За период нахождения в СИЗО ГКНБ со стороны А.Б.Р. жалоб на состояние здоровья, каких-либо претензий на условия содержания не поступало, адвокат беспрепятственно посещал обвиняемого, а также в соответствии с требованиями УПК ему предоставлялись свидания с близкими родственниками. Кроме этого, за период содержания А.Б.Р. под стражей в СИЗО ГКНБ каких-либо предпосылок и склонности к совершению суицида, отклонении в поведении не отмечались", - говорится в сообщении.



Назначена судебно-медицинская экспертиза.