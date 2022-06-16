Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

12:38 18.06.2022

Токаев отказался от ордена "Манас" I степени, который ему хотели вручить в Кыргызстане



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение до завершения президентских полномочий не принимать ни отечественных, ни зарубежных наград, сообщает пресс-служба Акорды.



Так Акорда прокомментировала отказ Токаева принять орден Александра Невского, которым накануне его предложила наградить российская сторона. Токаев накануне принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме.



По этой же причине, как отмечает Акорда, во время недавнего визита в Бишкек Касым-Жомарт Токаев отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" I степени.



Официальный визит президента Казахстана Токаева в Кыргызстан

состоялся 26 мая 2022 года.



---------------------



Пресс-секретарь Путина опроверг информацию об отказе Токаева от ордена Александра Невского



Токаев отказался от ордена Александра Невского Предыстория: Токаев отказался от ордена "Манас" I степени, который ему хотели вручить в Кыргызстане



CentralAsia (KZ) - Информация об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Подъем".



По его словам, награждение и не планировалось. "Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения.



Об отказе Токаева от ордена Александра Невского ранее сообщили казахские СМИ и политолог Ербол Едилов. По их данным, президент Казахстана решил до окончания срока своих полномочий не принимать отечественных и зарубежных наград.



Отмечалось, что аналогичный случай произошел во время визита президента Казахстана в Бишкек - Токаев отказался от высшей госнаграды Кыргызстана "Манас" первой степени.



https://centralasia.media/news:1787900?from=kgnews&place=newstopic