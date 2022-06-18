 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Будущее России - независимость, самодостаточность, изоляция, - М.Ошеров
15:02 18.06.2022

18.06.2022 -
"…бусы, Манхэттен, туземцы, карго-культ…"

"Если народ не хочет кормить свою армию, он будет кормить чужую", - говорил Наполеон Бонапарт.

С 1993 года Россия фактически находилась под прямым и косвенным внешним управлением, остатки которого сохраняются в некоторых сферах до сих пор.

Чем больше Центральный банк является независимым от собственного правительства, тем более он зависим от международных финансовых институтов. Следствием проводимой Центральным банком политики "карренси боард" стало отсутствие национальной эмиссии национальной валюты для инвестирования в собственную экономику, обескровленную за все эти 30 с лишним лет отсутствием средств на инвестиции, кредитование и развитие.

Еще одним следствием зависимой политики Центрального банка стал арест его валютных резервов во многих странах.
Несмотря на нынешние внешнеэкономические санкции, Россия пока достаточно успешно продолжает вести боевые действия в рамках специальной военной операции (СВО), ежедневно требующей огромное количество вооружений и боеприпасов.

Но в ряде гражданских отраслей, в частности в сфере гражданского автомобилестроения, из-за отсутствия иностранных комплектующих прекратили производство основные российские предприятия, которые ранее перешли от разработки и производства российских автомобилей к отверточной сборке иностранных автомобилей с невысоким уровнем производства собственно российских комплектующих.

Только сейчас принимаются меры к восстановлению собственного производства.
За 30 последних лет, начиная с незаконного антидемократического переворота 1993 года, российское руководство собственными руками фактически почти полностью уничтожило целые отрасли промышленности, в частности собственное российское производство станков, приборов и микросхем.

Уничтожение российской промышленности, в том числе оборонной промышленности, было одной из целей тех, кто проводил приватизацию и экономическую политику в 1990-х годах, тех, кто лишал госзаказа, а потом скупал за бесценок уникальные российские предприятия и производства.

В настоящее время в условиях внешних экономических и финансовых санкций мы видим поощряемое государством восстановление и развитие многих отраслей российской промышленности и российской экономики.

По многим отраслям прияты уже реализуются государственные программы. Выживание и развитие российской экономики и российской промышленности на принципах независимости и самодостаточности - ключ к успешному будущему России.
Иностранные экономические и финансовые санкции, примененные к России как мера наказания, не будут отменены в ближайшее время. Даже успешное проведение Россией СВО их не отменит.

Только в случае крайне критических для стран Европы и США экономического, энергетического, продовольственного, сырьевого и финансового кризисов эти санкции могут быть отменены полностью или частично. Отмена этих санкций будет означать для США и Европы тяжелое политическое поражение в противостоянии с Россией.

Это также означает, что России, гражданам России, российской элите нужно привыкать жить, строить, работать, управлять страной в условиях внешних экономических и финансовых санкций, в условиях, когда невозможно поехать в отпуск в Европу, отправить детей учиться в Европу или купить там квартиру или дом на старости лет.
Это означает, что дети чиновников и прочей части российской элиты должны будут учиться в российских вузах и работать в российских фирмах и на российское государство. Это означает, что российская элита должна стать заинтересованной в своем будущем в России, а не за рубежом, как до сих пор об этом и о некой обиде на Запад декларируют отдельные представители российской элиты.

Для успешного функционирования российского государства, российской экономики и российского общества понадобятся опора на собственные силы, стремление к полной самодостаточности и к полной независимости от США и Европы.

Я уверен, что российское общество, российские граждане и представители российской элиты смогут забыть отпуска и виллы в Европе, найдя альтернативу своим личным стремлениям во имя общего блага и общего дела.

Мих.Ошеров

Источник - rusvesna.su
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