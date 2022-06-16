Конкурс "Мисс СНГ" прошел в Ереване: победила Диана Перханова из Казахстана

19:09 18.06.2022

В Ереване накануне завершился конкурс "Мисс СНГ - 2022".



Девушки вышли на подиум трижды - в купальниках, вечерних нарядах и национальных костюмах.



Победительницей конкурса стала участница из Казахстана Диана Перханова.



Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии.



На третьем месте - эстонская красавица Карина Низинкая.



