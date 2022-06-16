Казахстанец Никита Абдрахманов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике

19:13 18.06.2022

Штангист Никита Абдрахманов пополнил копилку казахстанской сборной еще одной медалью высшей пробы на мировом первенстве по тяжелой атлетике среди юношей в Мексике, сообщает Zakon.kz.



В весовой категории до 102 кг на высшую ступень пьедестала почета поднялся Никита Адрахманов, который по сумме двоеборья поднял 348 кг (157+191).







Серебряная медаль досталась представителю Узбекистана Кудратбеку Салимжонову, у которого 327 кг (156+171), а на третьем месте турецкий штангист Баки Кетмет с 259 кг (132+163).



Таким образом, Сборная Казахстана завоевала четвертое "золото" на юношеском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в мексиканском Леоне.



Напомним, ранее золотых медалей удостоились Денис Полубояринов (81 кг), Едыге Емберды (73 кг) и Ерасыл Саулебеков (67 кг).



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Куандык Шынасилов

Мексика