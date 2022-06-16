К.Затулин обещает Токаеву разобраться с Казахстаном, как с Украиной

20:58 18.06.2022

Турчак раскритиковал слова Затулина о позиции Токаева по ДНР и ЛНРМОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал слова однопартийца, зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о заявлениях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании республик Донбасса, отметив, что между Россией и Казахстаном "не было и нет" никаких территориальных вопросов, а реакция на слова Токаева является прерогативой президента России и МИД РФ.



Источник: © РИА НовостиРанее Затулин заявил в СМИ, что на фоне отказа Казахстана признать независимость ДНР и ЛНР Казахстану могут ответить мерами "как с Украиной".



"Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных "территориальных вопросов" с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет. Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.



Турчак также отметил, что тема за границами компетенции депутата, а принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ.



"Что касается Константина Федоровича, то ему стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР. Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе", - заключил Турчак.