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|Зкс-Кырдепутат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш
23:01 18.06.2022
Бывший депутат Азамат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш
Бывший депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев 18 июня женит сына.
Семейное торжество проходит в ресторане близ Бишкека.
Молодоженов - Данияра и Салиму - приехали поздравить голливудский актер Стивен Сигал, певица Ингрид, а также российский шоумен Валдис Пельш.