Зкс-Кырдепутат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш

23:01 18.06.2022

Бывший депутат Азамат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш



Бывший депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев 18 июня женит сына.



Семейное торжество проходит в ресторане близ Бишкека.



Молодоженов - Данияра и Салиму - приехали поздравить голливудский актер Стивен Сигал, певица Ингрид, а также российский шоумен Валдис Пельш.



