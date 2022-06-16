Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине

23:05 18.06.2022

﻿Глава Чечни Кадыров обвинил ОДКБ в отсутствии единой позиции по событиям на Украине



ГРОЗНЫЙ, 18 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.



"Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? […] Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.



