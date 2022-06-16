|Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
23:05 18.06.2022
Глава Чечни Кадыров обвинил ОДКБ в отсутствии единой позиции по событиям на Украине
ГРОЗНЫЙ, 18 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
"Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? […] Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он призвал руководителей бывшего СССР объединиться и сказать свое слово.
"Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, все молчите - боитесь санкций. [...] Мы умеем воевать. Мы сегодня - завтра - послезавтра покажем вам хорошие результаты в Донецкой и Луганской республиках. И дальше пойдем. [...] Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны", - подчеркнул Кадыров.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика, по всей видимости, не признает ДНР и ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.