The Economist: США пытаются сдержать Китай и Россию. Силенок маловато

00:07 19.06.2022 The Economist

Великобритания



Как Америка пытается противостоять Китаю, одновременно сдерживая Россию



Министр обороны США Ллойд Остин отправился в мировое турне с целью укрепления связей со странами-партнерами в области безопасности, пишет The Economist. Однако автор сомневается, что у Америки хватит воли, чтобы сохранить доминирующие позиции.



Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ – с безупречной выправкой и в идеально сидящей на нем зеленой военной форме – поприветствовал аудиторию, прежде чем начать свою гневную тираду. "Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты прекратили очернять и сдерживать Китай. Перестаньте вмешиваться во внутренние дела Китая. Если вы хотите конфронтации, мы будем сражаться до конца". Его гнев был направлен в сторону неуклюжей фигуры Ллойда Остина (Lloyd Austin), бывшего генерала, а ныне министра обороны Соединенных Штатов.



Немногим ранее Остин предупредил ту же самую аудиторию о том, что Китай становится "все более агрессивным" – что он занимается милитаризацией спорных островов в Южно-Китайском море и открыто проверяет систему обороны Тайваня на прочность. "Мы будем летать, плавать и проводить свои операции везде, где позволяет международное право", – подчеркнул Остин. Америка продолжит продавать оружие Тайваню, "сохраняя при том наш собственный потенциал для противостояния любому применению силы и другим формам принуждения".



Этот обмен обвинениями вызвал тревогу у многих из тех, кто 10–12 июня присутствовал на азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" – ежегодной встрече министров, генералов и экспертов в области безопасности, которая проводится Международным институтом стратегических исследований в Сингапуре. "У меня сильное чувство, что Украина сегодня может перерасти в Восточную Азию завтра", – пожаловался премьер-министр Японии Кисида Фумио (Kishida Fumio). Тот факт, что генералы Вэй и Остин встретились, чтобы обсудить "защитные механизмы" – правила взаимодействия в море и в воздухе, а также прямые линии связи, – внушал надежду. Однако их встреча стала свидетельством того, насколько быстро углубляется соперничество между их странами.



Остин считает Индо-Тихоокеанский регион, от Гавайев до Мальдив, "самым сердцем военно-политической стратегии Америки". Именно там Соединенные Штаты развернули большую часть своих сил. Однако может ли Америка уверенно противостоять набирающему мощь Китаю, одновременно стараясь отразить военные действия России на Украине? Да, утверждает Остин. "Мы способны это сделать благодаря крупной сети альянсов и партнерств, которая охватывает весь мир". Умение Америки привлекать друзей – это фактор, позволяющий увеличить военный потенциал, что особенно важно сейчас, когда угрозы нарастают.



Поездка с Остином в Азию и Европу позволила нам увидеть военную мощь Америки и то, как Соединенные Штаты пытаются использовать "силу партнерских отношений". Остин отправился в свое турне на самолете E4-B – так называемом "самолете судного дня", на борту которого американские лидеры могут даже вести ядерную войну. Его сопровождал военно-транспортный самолет C-17. Каждые несколько часов самолет Остина дозаправлялся в воздухе – недалеко от берегов Аляски, Японии, Аравийского полуострова и Италии. В ходе своего турне Остин встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в американско-канадском ядерном бункере в Колорадо, примерно с 20 министрами в Сингапуре, с премьер-министром Таиланда в Бангкоке и с министрами обороны 29 стран НАТО в Брюсселе.



Однако не все союзники равны. В Европе Америка может опираться на НАТО, члены которой обязаны защищать друг друга в соответствии со Статьей 5 устава этой организации. Между тем Китай обвиняет Америку в том, что та пытается создать аналог НАТО в Азии, – Остин отверг это утверждение. "Мы не стремимся к новой холодной войне, к созданию азиатской НАТО или к тому, чтобы Азия раскололась на враждующие блоки", – подчеркнул он. Америка предпочитает работать в условиях сети соглашений по безопасности.



Америка считает, что только Китай может бросить вызов ее господству в мире. Однако сейчас значительную часть внимания Соединенных Штатов и миллиарды долларов на себя перетягивает Россия, поскольку Вашингтон старается помочь Украине и укрепить НАТО. Несмотря на богатство Европы, как сказал Эрик Эдельман (Eric Edelman), бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, "без Соединенных Штатов, которые способны их организовать, европейцы не смогут себя защитить".



Чиновники оборонных ведомств объясняют приоритетность Украины в данный момент тем, что, если России удастся захватить территории чужого государства с помощью силы, это подстегнет других автократов к тому, чтобы поступить так же (к примеру, с Тайванем). По мнению многих экспертов в области внешней политики, если конфликт на Украине завершится поражением России, это укрепит позиции Запада в его противостоянии Китаю.



"Украина переживает поворотный момент на поле боя", – сказал Остин, объявив о новом пакете помощи Киеву в размере 1 миллиарда долларов, который будет включать в себя еще больше артиллерийских орудий и ракет дальнего действия (хотя их все равно намного меньше, чем просит Украина). Остин перестал говорить о том, чтобы помочь Украине "победить". Теперь цель стала более размытой и менее амбициозной: теперь Америка предоставляет Киеву "средства, чтобы сдерживать [противника] и защищать" себя.



Американские чиновники хвастаются, что военная спецоперация Путина укрепляет НАТО: Швеция и Финляндия выразили желание вступить в альянс. Однако не все так хорошо. Турция блокирует их вступление. И между союзниками есть масса разногласий касательно того, как конфликт на Украине должен завершиться.



Веерная структура



Саммит НАТО в Мадриде, запланированный на 29–30 июня, будет посвящен в первую очередь угрозе со стороны России, однако ситуация в Азии тоже станет темой для обсуждения. Вероятнее всего, на саммит также приедут лидеры Японии, Южной Кореи и Австралии. Это пока еще не та "лига демократий", о которой многие мечтали. Но, как сказал один японский чиновник, "основной месседж заключается в том, что безопасность в Европе и Азии невозможно разделить".



Несмотря на опровержения Остина, многие в Америке видят массу преимуществ в создании в Азии альянса, похожего на НАТО (одна подобная организация – Организация Договора Юго-Восточной Азии, включавшая восемь членов, – была распущена в 1977 году). Пока Америка действует в рамках того, что можно назвать "организацией не-договора" – веерной системы двусторонних оборонных соглашений с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом, у которых нет никаких обязательств друг перед другом. Япония – самая богатая страна из перечисленных – связана своими традициями пацифизма. Тайвань, являющийся наиболее взрывоопасным очагом, не имеет формальных дипломатических отношений с большинством стран и не участвует в многочисленных военных учениях Америки в регионе. "Стратегическая двойственность" мешает Соединенным Штатам четко сказать, станут ли они вмешиваться, чтобы остановить вторжение Китая.



Из-за нехватки более слаженной структуры Америка выстраивает быстро расширяющуюся систему специальных соглашений – "сетевую архитектуру безопасности", как выразился один чиновник. Альянс "Пять глаз" (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия) обмениваются разведданными, альянс AUKUS (США, Австралия и Великобритания) разрабатывают атомные подводные лодки и другое вооружение, а QUAD (США, Австралия, Индия и Япония) обсуждает самые разные вопросы, от вакцин до безопасности в море.



В Сингапуре Остин уговорил Японию и Южную Корею провести трехсторонние учения по противоракетной обороне, чему способствовали ракетные испытания Северной Кореи. В беседах с представителями Японии и Австралии он настаивал на проведении более масштабных военных учений и сотрудничестве в области оборонных технологий. Результат, по словам Танви Мадана (Tanvi Madan) из Брукингского института, оказался необычным: "Это уже не веерная структура. И это не НАТО. Это настоящая паутина".



Эта паутина может оказаться недостаточно прочной, чтобы сдержать Китай. Многое зависит от Японии. Кисида пообещал "существенно" увеличить расходы на оборону, хотя он не стал говорить, что они в скором времени достигнут 2% ВВП, которые являются ориентиром в НАТО. Закон от 2015 года предоставляет больше возможностей для оказания помощи союзникам. Япония и Австралия подписали соглашение, позволяющее им размещать свои войска на территориях друг друга. Новая стратегия национальной безопасности, которая будет утверждена позднее в этом году, может продвинуть дело дальше.



Индия, крупнейшая демократия в мире, представляет собой трофей в кампании Америки по созданию более прочных союзов. Она все чаще вступает в споры с Пекином. Помощь Индии в обеспечении контроля над Малаккским проливом станет по-настоящему неоценимой в случае войны с Китаем. Альянс QUAD, уже начавший встречаться на уровне лидеров, стремится постепенно вовлечь Индию. Однако она пока настороженно относится к союзу и сохраняет близкие отношения с Россией, которая поставляет ей много оружия.



Еще один приз – это организация АСЕАН, представляющая собой клуб из десяти государств Юго-Восточной Азии. В нее входит несколько государств, старающихся сохранять нейтралитет, таких как Индонезия. "Мы не верим в альянсы, которые в конечном счете могут угрожать другим странам", – сказал министр обороны Индонезии Прабово Субианто (Prabowo Subianto). Индонезия проводит военные учения с Америкой, однако она не хочет огорчать "щедрый" к ней Китай.



Америка прибегает и к более мягким формам сотрудничества, таким как, к примеру, помощь азиатским правительствам в охране их вод, не в последнюю очередь от незаконного рыболовства, которым грешит Китай. В регион будет направлен американский катер береговой охраны. На саммите QUADв мае прозвучало обещание помочь странам Индо-Тихоокеанского региона улучшить "осведомленность о ситуации на море" путем обмена информацией о кораблях в водах региона. Как язвительно выразился один китайский военный источник, "наблюдение за рыболовными судами означает наблюдение и за военными кораблями".



Как насчет способности удерживать свои позиции?



Эшли Таунсенд (Ashley Townshend) из Фонда Карнеги утверждает, что Америка все еще прикладывает недостаточно усилий в Азии. Договор о взаимной обороне между ближайшими союзниками – Соединенными Штатами, Австралией и Японией – может вызвать враждебную реакцию со стороны стран Юго-Восточной Азии. По мнению Таунсенда, более приемлемым вариантом было бы создание объединенного военного командования, то есть вместо договора, подобного НАТО, нужно создать военную структуру, похожую на НАТО.



Большая игра в Азии идет полным ходом. И многие в Америке имеют лишь смутное представление о ней. На борту самолета E4-B постоянно вещали американские новостные каналы, которые практически не упоминали о мировом турне Остина и его дипломатической деятельности, направленной на укрепление обороны. Эти каналы неустанно демонстрировали кадры слушаний по делу о штурме Капитолия, репортажи об оружии и так далее. И это поднимает важный вопрос: хватит ли у Америки, настолько разобщенной внутри своих границ, воли, чтобы сохранить свои доминирующие позиции в мире? Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655586420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 июня 2022 года №933

- В Сенате рассмотрели отчеты об исполнении бюджета за 2021 год

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Выступление Председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на пленарном заседании Сената Парламента по Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год

- Об иностранных специалистах в нацкомпаниях высказался Ашимбаев

- Премьер-Министр РК призвал страны Центральной Азии укреплять и расширять торговые отношения

- Е. Тугжанов обсудил пилотный проект по внедрению приемных профессиональных семей

- Сунул ГРЕКО руку в клепто

- Е. Тугжанов принял участие в горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy