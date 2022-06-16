 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ДонбассФронт. В Метелкино сдался в плен батальон (остатки) укр-нацистов "Айдар"
08:33 19.06.2022

ТАСС: командование украинского нацбатальона "Айдар" сдалось в плен

Боевики националистического батальона "Айдар", включая его командование, добровольно сложили оружие и сдались в плен военнослужащим Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.

"Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино (поселок в окрестностях города Северодонецк – ред.). Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона", - приводит агентство слова своего источника.

Ранее об освобождении прилегающего к Северодонецку населенного пункта Метелкино сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его информации, в боях за этот поселок украинские военные формирования за минувшую неделю потеряли до 700 человек убитыми и ранеными.

Источник - московский комсомолец
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