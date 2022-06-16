Студенты возвращаются из США "агитаторами" революций

08:37 19.06.2022

Николай Патрушев: студенты возвращаются из США "агитаторами" революций



Студенты, учившиеся в США, возвращаются на родину агитаторами, готовыми создавать почву для "цветных революций", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, передает "РИА Новости".



США намеренно поощряют краткосрочные образовательные поездки, чтобы с их помощью создавать из студентов агитаторов для проведения так называемых "демократических" преобразований, заявил он, призвав уделять больше внимания информационной сфере.



По информации Патрушева, за десять последних лет на постсоветском пространстве открылись около сотни негосударственных информационных агентств, которые спонсируют американские власти.



"И такое положение дел связано прежде всего с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве […]", - заключил секретарь Совбеза.



Евг.Расковалов