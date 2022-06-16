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|Токаев ведет переговоры в Иране
12:42 19.06.2022
Токаев провел встречу с президентом Ирана Раиси
В Тегеране запланированы переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание ряда двусторонних документов, сообщает Zakon.kz.
Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском комплексе "Саадабад", сообщает Акорда.
Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси проследовали во дворец "Джумхурия", где представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии состоялась встреча в узком формате. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить с официальным визитом Иран.
Хочу выразить признательность за радушный прием и гостеприимство. Я с большим удовлетворением принял ваше приглашение. В качестве президента я впервые нахожусь в Иране. Этот визит имеет важное значение. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. Казахи говорят: "Право соседа – право Всевышнего" ("Көрші ақысы – тәңір хақысы"). Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран – наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер.
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной дате – 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами.
Он полагает, что за это время усилились взаимосвязи и более окрепла дружба между нашими странами.
С каждым днем динамично развиваются наши всесторонние контакты. Это результат политического диалога, основанного на взаимном доверии. Действуют межправительственные, парламентские и деловые советы. Несмотря на существующие барьеры, существенно расширяется торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель – не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев
Глава государства акцентировал внимание, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение.
Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Эта мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечения большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество.
Президент Ибрахим Раиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие его приглашения посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран.
Наша с вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать вас в Тегеране. Уверен, что ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.
В Тегеране запланированы переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Верховным лидером Али Хаменеи.
Данияр Кунафин