 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.06.2022
13:09  Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание, - Глеб Простаков
12:42  Токаев ведет переговоры в Иране
09:23  США в бешенстве: дружба России и Китая только укрепляется, - Петр Акопов
08:37  Студенты возвращаются из США "агитаторами" революций
08:33  ДонбассФронт. В Метелкино сдался в плен батальон (остатки) укр-нацистов "Айдар"
00:11  Чем нынешний глобальный экономический кризис отличается от других, - Эдвард Олден
00:07  The Economist: США пытаются сдержать Китай и Россию. Силенок маловато

Суббота, 18.06.2022
23:05  Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
23:01  Зкс-Кырдепутат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш
20:58  К.Затулин обещает Токаеву разобраться с Казахстаном, как с Украиной
19:16  Как США продвигают свой СПГ в ЕС против России и самой Европы
19:13  Казахстанец Никита Абдрахманов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике
19:09  Конкурс "Мисс СНГ" прошел в Ереване: победила Диана Перханова из Казахстана
15:02  Будущее России - независимость, самодостаточность, изоляция, - М.Ошеров
12:38  Токаев отказался от российского ордена Александра Невского
12:27  Бишкек. В СИЗО ГКНБ повесился бывший замглавы "Айыл Банка" Бакыт Асанбаев
12:16  Без Стратегии экономического развития мы войну с коллективным Западом не выиграем, - В.Катасонов
12:15  Европа испытывает недостаток российского газа из-за жары
12:13  Целостность территории и самоопределение народов: Токаев против Казахстана, - М.Демурин
12:12  Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен, - А.Надеждин
09:06  Глобальное ковидобесие – игнорируемая гуманитарная катастрофа, - С.Замлелова
08:46  Очередной представитель племени "бугу" Адылбек Касымалиев - новый 1-й вице-премьер Кыргызстана
07:47  Северодонецк освобожден, Николаеву приготовиться. После битвы за Донбасс настанет очередь Юго-Запада Украины
07:29  Пять сценариев территориального будущего Украины, - Алексей Токарев
00:01  Китай спустил на воду третий авианосец: впечатляющие кадры "Фуцзяня"
Пятница, 17.06.2022
22:44  Путин раскрыл свой боевой план: спецоперацию перевели в параллельную реальность, - М.Ростовский
21:36  Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер
21:29  В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса
21:22  Виды Тайваня на ядерное оружие. Пекин не даст мятежному острову обзавестись атомной бомбой
15:46  Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
14:50  Минобороны РФ обвиняет: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
14:16  Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
14:03  Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
14:00  Франция осталась без российского газа
13:05  Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин
10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
08:28  В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко
08:21  Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:10  Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова
08:07  Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
00:26  Китай совершил прыжок в квантовое будущее. Инженеры КНР научат человечество "думать" в миллиарды раз быстрее
00:21  Папа Римский рвется в Казахстан для встречи с главой РПЦ, - Милена Фаустова
00:18  Казахский поэт Олжас Сулейменов стал офицером ордена Почетного легиона Франции
Четверг, 16.06.2022
21:18  Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко
21:15  Токаев уже в Питере на форуме у Путина
21:12  Старый нацик поэт, писатель, графоман Шаханов стал "Героем труда" Казахстана
18:52  Балхашская АЭС, спрятанная в "зеленой повестке"
15:09  В Узбекистане меняется система приема студентов в магистратуру
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание, - Глеб Простаков
13:09 19.06.2022

Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание
Глеб Простаков
бизнес-аналитик 18 июня 2022,
Новость о резком сокращении поставок топлива в Германию по действующему газопроводу "Северный поток" не на шутку встревожила и Берлин, и Брюссель. Формальная причина – срыв концерном Siemens сроков ремонтов турбин газоперекачивающих агрегатов (ГПА), в связи с чем Газпром получил предписание Ростехнадзора о временном запрете их работы. Таким образом, с начала июня были остановлены два из четырех ГПА, а суточная перекачка сократилась на 60%. Цена газовых фьючерсов на этом фоне подскочила почти двукратно с начала месяца, доходя до значений в $1500 за тыс. кубометров.

И хотя германский министр экономики Роберт Хабек поспешил заявить о том, что сокращение поставок – не что иное, как попытка России расшатать рынок и поднять цены, немногим позже Siemens подтвердила, что действительно испытывает проблемы с выполнением своих обязательств, ссылаясь на санкции Канады, где на заводе в Монреале и ремонтируются турбины. Но проблема, кажется, носит отнюдь не технический, а политический или, скорее даже, геополитический характер.

Нужно понимать, что до сих пор "Северный поток" оставался единственным полноценно работающим маршрутом доставки российского газа в ЕС. В первой половине мая Киев сообщил, что не станет принимать газ через газораспределительную станцию "Сохрановка", находящуюся на неподконтрольной Украине территории Луганской области, в связи с чем поставки топлива по маршруту были сокращены почти на треть. Чуть позже уже Москва объявила, что не станет поставлять газ по польскому участку трубы "Ямал – Европа" из-за введения санкций против польской компании, им владеющей. А теперь сбой дал и "Северный поток".

Стали ли проблемы Siemens реальной причиной резкого снижения поставок газа или выступили лишь поводом, по большому счету не столь важно. Газовая война, сколь долго ее ни оттягивали, уже началась. А ведь даже вводя шестой пакет санкций, лидеры европейских государств подчеркивали, что российский газ не рассматривается в качестве потенциального объекта санкций, посылая недвусмысленные сигналы Москве о собственных "красных линиях" в санкционной политике. Просто потому, что российский газ, в отличие от той же нефти, попросту нечем заменить. На Россию приходится до 40% потребляемого в ЕС газа. И в отличие от нефти, большая часть которой доставляется по морю, газ преимущественно идет по трубам, а развитой инфраструктуры по приемке СПГ в Европе просто нет, как нет и свободного газового ресурса в мире в необходимых объемах.

ЕС является приоритетным рынком и для Газпрома, который отправлял туда до 70% всего экспортного ресурса. Но, похоже, что в этом противостоянии уверенней себя чувствует именно Россия. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Газпром остался "не в обиде" из-за снижения поставок в ЕС на десятки процентов, ведь в то же время цены на ресурс выросли в разы. А постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" вообще может быть полностью остановлена, "когда все турбины газоперекачивающих агрегатов уедут на ремонт в Канаду".

Конечно, и сетования ЕС на злой умысел России, и бравада российских чиновников в полной мере не отражают сложившейся реальной картины. А выглядит она следующим образом. В Брюсселе действительно взяли долгосрочный курс на полный отказ от российских энергоносителей, включая газ. Сделано это, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, может быть уже в 2027 году. Ставка – на поиск новых поставщиков, разворачивание инфраструктуры по приемке СПГ, зеленую энергетику и экономию. При этом, что важно, европейская стратегия REPowerEU предполагает сокращение закупок российского газа в три раза уже с начала 2023 года. Сумеет ли ЕС добиться ожидаемого эффекта – за счет анонсированных поставок газа из Израиля и других стран, либо за счет пресловутого "прикрути" и более редких походов в баню и душ, о чем всерьез говорят еврочиновники – сказать сложно.

Но в России, судя по всему, решили не испытывать судьбу, справедливо полагая, что раз газ стал геополитическим оружием, то бить нужно здесь и сейчас. Тем более, что введя санкции, ЕС, США и страны-сателлиты дали все основания для ответных мер.

На эту тему
В Канаде заявили о переговорах с Германией по турбинам для "Северного потока"
Новак исключил переход России на оплату экспорта нефти в рублях
Чижов заявил о критически низкой точке отношения между Россией и ЕС

Европейские газовые хранилища демонстрируют рекордно низкие запасы. В Германии они заполнены сейчас лишь на 56%. И, если в мае они наполнялись рекордными темпами, то решение о прекращении поставок через трубу "Ямал – Европа" и значительное снижение прокачки газа через "Северный поток" и Украину делают ускоренное наполнение хранилищ невозможным. Срыв подготовки к отопительному сезону грозит катастрофой германской экономике. Критическое снижение поставок станет проблемой и для России – в среднесрочной перспективе газ будет просто некуда девать. Для полноценного газового поворота на Восток – будь то строительство "Силы Сибири – 2" и новых терминалов по сжижению газа на Дальнем Востоке – потребуется по меньшей мере пять лет. Собственные газовые хранилища России рано или поздно также будут заполнены, после чего придется снижать добычу.

И в этом смысле газовая война – это реальная война на выживание, в которой значительный ущерб будет нанесен обеим сторонам. Но если для России сокращение поставок газа чревато снижением экспортной выручки и, вероятно, необходимостью частичной консервации добычи, то грядущая зима для Евросоюза может иметь более грозные последствия. Ведь когда на чаше весов оказываются деньги и критически важный ресурс, перевешивает последний. Повсеместная остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и, как следствие, внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом. Ставки по-настоящему велики, но при этом все же – разновелики.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655633340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 июня 2022 года №933
- В Сенате рассмотрели отчеты об исполнении бюджета за 2021 год
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Выступление Председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на пленарном заседании Сената Парламента по Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Об иностранных специалистах в нацкомпаниях высказался Ашимбаев
- Премьер-Министр РК призвал страны Центральной Азии укреплять и расширять торговые отношения
- Е. Тугжанов обсудил пилотный проект по внедрению приемных профессиональных семей
- Сунул ГРЕКО руку в клепто
- Е. Тугжанов принял участие в горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  