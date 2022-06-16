 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосПевица Женя Отрадная эмигрировала... в Киргизию
14:32 19.06.2022

Руслан ХАРИЗОВ

Удивлена традициями. Певица Евгения Отрадная о трех месяцах жизни в Кыргызстане

Известная российская певица Евгения Отрадная уже четвертый месяц живет в Кыргызстане. В страну она приехала с детьми и супругом. Артистка известна многим по музыкальному произведению "Уходи" 2007 года.

В интервью 24.kg Евгения рассказала о том, чем она занимается в Кыргызстане, своих впечатлениях и новых знакомствах.



- Когда вы впервые приехали в Кыргызстан? Какие были чувства?

- Первый раз была здесь еще ребенком. Это было в начале 1990-х. Где-то под Бишкеком служил летчиком мой дядя, а мы с мамой и маленьким братом приехали к ним погостить летом. Помню купание в прохладной речке и большую вазу желтой черешни. Я родилась и выросла на Северном Урале, в городе Краснотурьинске, поэтому природа Средней Азии, виды гор, вкус овощей и фруктов были для меня новыми яркими впечатлениями, запомнившимися на всю жизнь.

Еще помню ни с чем не сравнимую жару, когда мы ходили по квартире, завернутые в мокрые простыни. Теперь с опаской жду наступления жары - интересно, как себя буду чувствовать при 40 градусах.

Когда стала известной певицей, приезжала в Кыргызстан с гастролями. Выступала на Иссык-Куле, любовалась озером и горами.

- Чем вы занимаетесь в Кыргызстане сегодня?

- Мы приехали сюда в начале марта 2022-го. С Кыргызстаном нас связывает дружба с семьей режиссера Айбека Дайырбекова. Мне посчастливилось поучаствовать в озвучивании его фильма-мюзикла "Дарак ыры" на русский язык. Моим голосом говорит главная героиня Бегимай. Весь звук для фильма делал мой муж Евгений Горяинов. Он известный звукорежиссер игрового и документального кино. Сейчас он и Айбек работают над следующим фильмом.

Мне очень понравились песни из мюзикла, одну из них я спела на русском языке, она называется "Сокол и голубка". Видеоклип можно посмотреть на моем канале на YouTube, в нем собраны самые красочные кадры фильма.



За три месяца, проведенных в Кыргызстане, познакомилась со многими эстрадными исполнителями, а с одним из них, Съездбеком Искеналиевым, даже записала дуэт. Работаю над новыми песнями, хожу на радио и телевидение, меня приглашают выступать на разных форумах и кинофестивалях, а также на частные мероприятия.

- Надолго здесь?

- Пока мы решили остаться на год, а дальше посмотрим. Мой супруг уже читает лекции в Доме кино и сотрудничает с международной организацией Internews.

Планирую преподавать историю искусства и историю кино в Кыргызском государственном университете культуры и искусства имени Бюбюсары Бейшеналиевой по приглашению Асель Турдалиевой, которая является деканом заочного отделения.



- По каким местам Кыргызстана удалось поездить? Что запомнилось больше всего?

- Сейчас гастролирую вместе со Съездбеком Искеналиевым и участвую в концертах, посвященных 20-летию его творчества. Мы были на его малой родине в городе Кочкоре и Нарыне. Летом планируются новые концерты в других городах. Выступаем большой компанией, Съездбек позвал многих друзей. Я познакомилась с Асель Турдалиевой, Гульнур Сатылгановой, Замиром Арыкбаевым, Акбаром Суюнбаевым, Ильясом Андашем, Нурланом Алдаяровым.

Конечно, очень рада, что попала в такую звездную компанию. Приятно удивилась, что все эти именитые артисты просты в общении, добродушны и гостеприимны. Мне доставляет большое удовольствие общаться и работать с ними.

- Расскажите самую забавную историю, которая произошла с вами в Кыргызстане?

- Меня не перестают удивлять местные традиции и обычаи. Здесь очень серьезно относятся к приему гостей, особенно к первой встрече. Когда мы с мужем и детьми приехали к Съездбеку Искеналиеву в дом, чтобы поработать над нашей совместной песней, войдя в зал, мы увидели огромный стол, который ломился от всевозможных блюд и напитков.

Этого мы никак не ожидали, были шокированы, что нас встречают как послов, а оказалось, здесь так принято.

Смешной случай был на гастролях, когда нас, всех артистов, встречали родственники Съездбека. Целый день ехали по красивой дороге мимо гор и озер, были в соляной шахте, и порядком утомились от поездки. Когда приехали, за столом во время еды все общались и говорили тосты. Все говорили, конечно, на кыргызском и я не понимала, о чем речь. Вдруг хозяин дома говорит: "А теперь, Женя, вы скажите тост". Наверное, у меня было очень смешное выражение лица, потому что все засмеялись, посмотрев на меня. Я не знала, о чем говорили тосты до меня, но не растерялась и пожелала Съездбеку много лет успешного творчества.

- Какие дальнейшие планы?

- Планирую совмещать преподавание в университете с моей музыкальной карьерой, так что зовите меня на ваши мероприятия, и я принесу с собой праздник.

Источник - 24.kg
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