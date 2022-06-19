Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведет к расстрелам "азовцев" на месте русскими бойцами

14:54 19.06.2022

Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведет к расстрелам "азовцев" на месте русскими бойцами – эксперт

19.06.2022 Михаил Рябов.



Молчание российских официальных лиц по поводу условий обмена нацистки Тайры (Юлии Паевской) из "Азова" приведет к тому, что в дальнейшем бойцы русской армии будут на месте расстреливать украинских боевиков, отказываясь брать их в плен.



Об этом "ПолитНавигатору" заявил российский политолог Павел Никаноров.



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"Хуже всего в этом скандальном обмене то, что засекречены наши, вызволенные из лап СБУ.



Лидеры русского Телеграма пишут, что это "очень-очень важные наши парни". Хорошо, если это летчики или боевые разведчики высокого класса.



А если это договорняк по какому-то бизнесмену или чиновнику, которые еще не известно – достойны ли обмена с точки зрения общества?



Наши бойцы, захватывающие нацистов, рискуя своей жизнью, видя такие "странные обмены", могут теперь отказаться от пленения этой сволочи и начать уничтожать всех гадов на месте.



И общество их поймет. Потому что общество хочет за свою безраздельную поддержку СВО и денацификации – обратной реакции – уважения к себе", -заключил Никаноров.