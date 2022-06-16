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Петербургский кардебалет Токаева. История мазеп ничему не учит, - А.Курманов
16:02 19.06.2022

Демарш президента Казахстана: Донбасс – не признавать, России – не кланяться

Айнур Курманов

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев дважды удивил публику. Сначала, несмотря на резкое охлаждение отношений России и Запада, он прибыл на Петербургский экономический форум.

Но в своем выступлении на форуме и в интервью российскому ТВ Токаев объявил: власти Казахстана не будут признавать ЛДНР и не намерены нарушать антироссийские санкции Запада. Более того, не считают себя обязанными Кремлю за спасение во время недавних беспорядков.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев дважды удивил публику. Сначала, несмотря на резкое охлаждение отношений России...

У многих и ранее вызывало удивление строгое следование Токаевым линии на поддержание прежней неолиберальной модели экономики, что означает зависимость от Запада и саботирование на деле процесса интеграции в рамках ЕАЭС, а также неудержимое желание усидеть даже не на двух, а на трех стульях сразу.

Теперь же в первую очередь бросилось в глаза в его интервью журналисту ВГТРК Андрею Кондрашову от 15 июня. Там была озвучена позиция по поводу санкций, введенных США и ЕС в отношении России. Очевидно, что с самого начала руководство Казахстана признало данные ограничения, наложенные на союзника, и присоединилось к общему западному фронту по изоляции Москвы.

"Санкции, есть санкции. Мы не должны их нарушать. Убежден, Россия справится с нынешними трудностями. Россия – большая страна, с большой экономикой. Опыт прошлого показывает, мы получаем уведомления, что в случае нарушения санкций последует так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей страны", – откровенно заметил президент РК.

До этого в таком же ключе, только еще более откровенно, высказался в конце марта первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью европейскому изданию во время его визита с делегацией в Брюссель.

Он указывал тогда, что делегация приехала для того, чтобы:

"…продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом обхода санкций в отношении России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС, которые будут применены к Казахстану. И третье – обсудить пути расширения нашего сотрудничества с ЕС".

Тимур Сулейменов с делегацией в Брюсселе 30 марта

Данную позицию потом подтвердил и министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, проводивший по заданию Нурсултана Назарбаева многие годы курс на сближение с США и ЕС.

"У Казахстана особые отношения с Россией, дружеские с Украиной, война болью отзывается в сердцах казахстанцев. Казахстан всегда выступает против санкций как метода международного давления, только если эти санкции не приняты ООН, но, чтобы самим не заработать вторичные санкции, мы не будем помогать обходить их", – сказал глава казахстанского МИДа.

министр иностранных дел РК Мухтар ТлеубердиВстреча Тлеуберди и Блинкена

Проявлением поддержки санкций стала и блокировка остатков на счетах трех филиалов российских банков в Казахстане на сумму более 21 миллиона долларов. Незначительная сумма, но это символический жест, направленный как раз Вашингтону и Брюсселю с целью показать лояльность и покорность казахстанской элиты.

В этом же ракурсе надо рассматривать и отказ казахстанского правительства от предложенных Москвой инвестиций в рублях в предприятия государственного фонда "Самрук-Казына", свидетельствующее о том, что заявленная приватизация активов стратегических компаний РК пройдет без участия российских компаний.

Наоборот, в отношении же американских, британских и европейских инвесторов – сохраняется самые благоприятные условия. Так, неделю назад в рамках Совета иностранных инвесторов при президенте РК состоялись отдельные встречи Токаева с руководителями компаний Chevron, Exxon Mobil, Cameco, Condor Petroleum, в которых он подтвердил прежние кабальные соглашения о разделе продукции и контракты по недропользованию и предоставил дополнительные льготы.

То есть система внешнего управления, когда диктуют условия казахстанскому правительству западные корпорации, контролирующие две трети добывающего сектора и три четверти нефтегазового сектора, сохранилась неизменной.

И поэтому нечего удивляться, когда в упомянутом выше интервью российскому ТВ Касым-Жомарт Токаев выразил откровенную неблагодарность в отношении Кремля – он фактически отверг главную роль России в спасении собственного трона во время известных январских событий.

"Впервые за 30 лет ОДКБ проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности. Нельзя политизировать эту ситуацию, высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу", – отметил Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Тут очевидно, что господин президент РК не просто лицемерит, а нагло врет, так как всем прекрасно понятно, что без решения Москвы никакой спецоперации ОДКБ не было бы и в помине, а львиную долю введенного контингента составляли именно российские войска. Да, и если бы не Кремль, то участь Касым-Жомарта Кемеловича была бы незавидной, так как все казахстанские силовые ведомства были под контролем членов семьи Назарбаева.

Ведь понятно, что путч провалился только тому, что руководство России однозначно политически и военным способом поддержало Токаева. Сейчас же он пытается это дезавуировать и показать, что ничем не обязан Владимиру Путину, а, соответственно, общий проституированный курс на сближение с Западом и "евроинтеграцию" через объединение с Турцией продолжится с удвоенной энергией.

Через призму этого становится абсолютно понятно и поведение Токаева на форуме в Санкт-Петербурге, где он повторял неолиберальные мантры о "зеленой экономике", внедренные Западом в сознание своих приказчиков в РК. Естественно, что он наотрез отказался и признавать ЛДНР, назвав из "квазигосударственными образованиями".

"Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос модератора, главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Тут, конечно, Касым-Жомарт Токаев слукавил, так как благодаря праву наций на самоопределение появились многие из этих 193 государств, в том числе и независимый Казахстан в результате распада СССР. Но он действует в рамках линии, которая была озвучена еще в Анкаре 10 мая этого года, где глава РК вместе с Эрдоганом заявил о поддержке территориальной целостности и неделимости Украины. То есть, руководство Казахстана тем самым высказалось и против спецоперации по демилитаризации и денацификации.

При этом многие ругали Назарбаева за проведение "многовекторной политики", но на самом деле данную концепцию проституированного виляния лишь приписали как заслугу Елбасы, но ее разработчиком на самом деле был неоднократно побывавший в кресле министра иностранных дел Касым-Жомарт Токаев. Поэтому он и не может изменить своему собственному курсу, который на данный момент можно назвать настоящим и откровенным предательством России.

Именно в связи с эти восемь лет Нур-Султан (Целиноград) не признавал и Крым. И дальше больше – размещал на территории страны американские военно-биологические лаборатории, "учебные центры" НАТО и Пентагона, подписывал соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном и Анкарой, проводил ежегодные учения с войсками НАТО "Степной Орел" и держал курс на построение мононационального государства с тотальной декоммунизацией и дерусификацией.

В связи с этим подобные по сути враждебные высказывания Касым-Жомарта Токаева не должны никого удивлять, так как правящая казахстанская элита, заботящаяся о своих вывезенных активах на сумму в 300 миллиардов долларов, не думает и не видит себя в союзе с Россией. Поэтому угроза повторения январских событий с созданием англичанами и американцами "южного фронта" в мягком подбрюшье РФ вовсе не миновала, а остается актуальной и сейчас.

Источник - politnavigator.net
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