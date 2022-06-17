 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.06.2022
22:31  Путин объявил национализацию олигархов: переждать не выйдет
21:29  В Белоруссии будет своя партия власти - ОО "Белая Русь"
21:12  Ушел к Бандере командир батальона "Карпатская сечь" Куцина
21:06  В Баку умер одиозный политик Бурбулис - один из могильщиков СССР
16:02  Петербургский кардебалет Токаева. История мазеп ничему не учит, - А.Курманов
14:54  Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведет к расстрелам "азовцев" на месте русскими бойцами
14:42  WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы

14:32  РосПевица Женя Отрадная эмигрировала... в Киргизию
13:09  Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание, - Глеб Простаков
12:42  Токаев ведет переговоры в Иране
09:23  США в бешенстве: дружба России и Китая только укрепляется, - Петр Акопов
08:37  Студенты возвращаются из США "агитаторами" революций
08:33  ДонбассФронт. В Метелкино сдался в плен батальон (остатки) укр-нацистов "Айдар"
00:11  Чем нынешний глобальный экономический кризис отличается от других, - Эдвард Олден
00:07  The Economist: США пытаются сдержать Китай и Россию. Силенок маловато
Суббота, 18.06.2022
23:05  Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
23:01  Зкс-Кырдепутат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш
20:58  К.Затулин обещает Токаеву разобраться с Казахстаном, как с Украиной
19:16  Как США продвигают свой СПГ в ЕС против России и самой Европы
19:13  Казахстанец Никита Абдрахманов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике
19:09  Конкурс "Мисс СНГ" прошел в Ереване: победила Диана Перханова из Казахстана
15:02  Будущее России - независимость, самодостаточность, изоляция, - М.Ошеров
12:38  Токаев отказался от российского ордена Александра Невского
12:27  Бишкек. В СИЗО ГКНБ повесился бывший замглавы "Айыл Банка" Бакыт Асанбаев
12:16  Без Стратегии экономического развития мы войну с коллективным Западом не выиграем, - В.Катасонов
12:15  Европа испытывает недостаток российского газа из-за жары
12:13  Целостность территории и самоопределение народов: Токаев против Казахстана, - М.Демурин
12:12  Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен, - А.Надеждин
09:06  Глобальное ковидобесие – игнорируемая гуманитарная катастрофа, - С.Замлелова
08:46  Очередной представитель племени "бугу" Адылбек Касымалиев - новый 1-й вице-премьер Кыргызстана
07:47  Северодонецк освобожден, Николаеву приготовиться. После битвы за Донбасс настанет очередь Юго-Запада Украины
07:29  Пять сценариев территориального будущего Украины, - Алексей Токарев
00:01  Китай спустил на воду третий авианосец: впечатляющие кадры "Фуцзяня"
Пятница, 17.06.2022
22:44  Путин раскрыл свой боевой план: спецоперацию перевели в параллельную реальность, - М.Ростовский
21:36  Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер
21:29  В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса
21:22  Виды Тайваня на ядерное оружие. Пекин не даст мятежному острову обзавестись атомной бомбой
15:46  Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
14:50  Минобороны РФ обвиняет: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
14:16  Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
14:03  Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
14:00  Франция осталась без российского газа
13:05  Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин
10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
08:28  В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко
08:21  Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:10  Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова
08:07  Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Баку умер одиозный политик Бурбулис - один из могильщиков СССР
21:06 19.06.2022

Кандидат на пост вице-президента, "серый кардинал" при Ельцине. Умер Геннадий Бурбулис
В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Александр Ахтырко

На 77-м году жизни скончался Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в начале 1990-х. Именно он, как утверждают СМИ, убедил первого президента РФ Бориса Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной командой Егора Гайдара. Бурбулис умер в столице Азербайджана, куда он приехал для участия в международном форуме. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
В Баку в воскресенье умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Одному из ближайших соратников первого президента РФ Бориса Ельцина было 76 лет.

"В объединенном государстве все будут жить за счет России". Кто сожалеет о распаде СССР
62% - 63% россиян сожалеют о распаде СССР. Хотели бы его воссоздания 52%, но возможным такой...
25 декабря 21:56
По данным источника издания Turan, Бурбулис скончался днем 19 июня в одном из отелей Баку.

Известно, что он прибыл в столицу Азербайджана для участия в IX Глобальном Бакинском форуме. 17 июня, за два дня до смерти, Бурбулис выступил на заседании на тему "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция", передает РБК.

Как пишет портал Haqqin.az, на полях форума журналисты спросили бывшего первого вице-премьера России, как он относится к "попыткам современной России возродить СССР".

"Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно", - ответил Бурбулис.

Путь в политику
Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске (Свердловская область). Его дед - Казимир Антонович Бурбулис - переехал на Урал из Литвы в 1915 году.

После окончания школы будущий политик начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря на Хромпиковом заводе, а затем - на Первоуральском новотрубном заводе.

С 1964 года был на военной службе в ракетных войсках. В 1973-м окончил философский факультет Уральского государственного университета. В течение последующих 10 лет он преподавал диалектический материализм и марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте. Был доцентом и кандидатом философских наук.

В 1983-1989 годах - заведующий кафедрой общественных наук, замдиректора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске.

Бурбулис был членом КПСС (1971-1990). В начале "перестройки" с одобрения горкома КПСС организовал в Свердловске политический клуб "Дискуссионная трибуна", заседания которого проходили в 1987-1990 годах.

Как вошел в окружение Ельцина
В 1989-м избран народным депутатом СССР. В 1989-1990 годах возглавлял подкомитет комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.

Вскоре сблизился со своим земляком Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение.

С января по июль 1990 года был полномочным представителем Председателя Верховного Совета РСФСР. На выборах президента РСФСР возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина. Также рассматривался в качестве кандидата на пост вице-президента России, но эту должность в итоге занял Александр Руцкой.

В 1991-1992 годах Бурбулис занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России.

Скончался бывший госсекретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
Бывший госсекретарь РСФСР и соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни, сообщает...
19 июня 19:47
Он участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Государственной думы I и II созывов (1993-1999), вице-губернатором Новгородской области (2000-2001), а затем - членом Совета Федерации от этого же региона (2001-2007).

В начале 90-х Бурбулис играл одну из ключевых ролей в выработке политики российского руководства, активно участвовал в развернувшейся в то время борьбе за власть с руководством СССР. Утверждается, что в этот период он играл при Ельцине роль "серого кардинала", определяя принятие многих важнейших решений.

Как отмечают СМИ, именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой ученых под руководством Егора Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как "команда Гайдара", что и было сделано.

Источник - Газета.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655661960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума
- Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств
- При Мажилисе заработает Общественная палата
- Развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев
- О курултае и национальной идее
- Ерлан Кошанов встретился с молодыми парламентариями ТюркПА
- Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Перспективы развития водной отрасли Казахстана обсудили на Парламентских слушаниях в Мажилисе
- Национальный курултай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  