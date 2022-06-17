В Баку умер одиозный политик Бурбулис - один из могильщиков СССР

21:06 19.06.2022

Кандидат на пост вице-президента, "серый кардинал" при Ельцине. Умер Геннадий Бурбулис

В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Александр Ахтырко



На 77-м году жизни скончался Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в начале 1990-х. Именно он, как утверждают СМИ, убедил первого президента РФ Бориса Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной командой Егора Гайдара. Бурбулис умер в столице Азербайджана, куда он приехал для участия в международном форуме. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

В Баку в воскресенье умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Одному из ближайших соратников первого президента РФ Бориса Ельцина было 76 лет.



"В объединенном государстве все будут жить за счет России". Кто сожалеет о распаде СССР

62% - 63% россиян сожалеют о распаде СССР. Хотели бы его воссоздания 52%, но возможным такой...

25 декабря 21:56

По данным источника издания Turan, Бурбулис скончался днем 19 июня в одном из отелей Баку.



Известно, что он прибыл в столицу Азербайджана для участия в IX Глобальном Бакинском форуме. 17 июня, за два дня до смерти, Бурбулис выступил на заседании на тему "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция", передает РБК.



Как пишет портал Haqqin.az, на полях форума журналисты спросили бывшего первого вице-премьера России, как он относится к "попыткам современной России возродить СССР".



"Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно", - ответил Бурбулис.



Путь в политику

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске (Свердловская область). Его дед - Казимир Антонович Бурбулис - переехал на Урал из Литвы в 1915 году.



После окончания школы будущий политик начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря на Хромпиковом заводе, а затем - на Первоуральском новотрубном заводе.



С 1964 года был на военной службе в ракетных войсках. В 1973-м окончил философский факультет Уральского государственного университета. В течение последующих 10 лет он преподавал диалектический материализм и марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте. Был доцентом и кандидатом философских наук.



В 1983-1989 годах - заведующий кафедрой общественных наук, замдиректора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске.



Бурбулис был членом КПСС (1971-1990). В начале "перестройки" с одобрения горкома КПСС организовал в Свердловске политический клуб "Дискуссионная трибуна", заседания которого проходили в 1987-1990 годах.



Как вошел в окружение Ельцина

В 1989-м избран народным депутатом СССР. В 1989-1990 годах возглавлял подкомитет комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.



Вскоре сблизился со своим земляком Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение.



С января по июль 1990 года был полномочным представителем Председателя Верховного Совета РСФСР. На выборах президента РСФСР возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина. Также рассматривался в качестве кандидата на пост вице-президента России, но эту должность в итоге занял Александр Руцкой.



В 1991-1992 годах Бурбулис занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России.



Скончался бывший госсекретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

Бывший госсекретарь РСФСР и соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни, сообщает...

19 июня 19:47

Он участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Государственной думы I и II созывов (1993-1999), вице-губернатором Новгородской области (2000-2001), а затем - членом Совета Федерации от этого же региона (2001-2007).



В начале 90-х Бурбулис играл одну из ключевых ролей в выработке политики российского руководства, активно участвовал в развернувшейся в то время борьбе за власть с руководством СССР. Утверждается, что в этот период он играл при Ельцине роль "серого кардинала", определяя принятие многих важнейших решений.



Как отмечают СМИ, именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой ученых под руководством Егора Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как "команда Гайдара", что и было сделано.