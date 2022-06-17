 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.06.2022
22:31  Путин объявил национализацию олигархов: переждать не выйдет
21:29  В Белоруссии будет своя партия власти - ОО "Белая Русь"
21:12  Ушел к Бандере командир батальона "Карпатская сечь" Куцина
21:06  В Баку умер одиозный политик Бурбулис - один из могильщиков СССР
16:02  Петербургский кардебалет Токаева. История мазеп ничему не учит, - А.Курманов
14:54  Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведет к расстрелам "азовцев" на месте русскими бойцами
14:42  WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы

14:32  РосПевица Женя Отрадная эмигрировала... в Киргизию
13:09  Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание, - Глеб Простаков
12:42  Токаев ведет переговоры в Иране
09:23  США в бешенстве: дружба России и Китая только укрепляется, - Петр Акопов
08:37  Студенты возвращаются из США "агитаторами" революций
08:33  ДонбассФронт. В Метелкино сдался в плен батальон (остатки) укр-нацистов "Айдар"
00:11  Чем нынешний глобальный экономический кризис отличается от других, - Эдвард Олден
00:07  The Economist: США пытаются сдержать Китай и Россию. Силенок маловато
Суббота, 18.06.2022
23:05  Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
23:01  Зкс-Кырдепутат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш
20:58  К.Затулин обещает Токаеву разобраться с Казахстаном, как с Украиной
19:16  Как США продвигают свой СПГ в ЕС против России и самой Европы
19:13  Казахстанец Никита Абдрахманов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике
19:09  Конкурс "Мисс СНГ" прошел в Ереване: победила Диана Перханова из Казахстана
15:02  Будущее России - независимость, самодостаточность, изоляция, - М.Ошеров
12:38  Токаев отказался от российского ордена Александра Невского
12:27  Бишкек. В СИЗО ГКНБ повесился бывший замглавы "Айыл Банка" Бакыт Асанбаев
12:16  Без Стратегии экономического развития мы войну с коллективным Западом не выиграем, - В.Катасонов
12:15  Европа испытывает недостаток российского газа из-за жары
12:13  Целостность территории и самоопределение народов: Токаев против Казахстана, - М.Демурин
12:12  Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен, - А.Надеждин
09:06  Глобальное ковидобесие – игнорируемая гуманитарная катастрофа, - С.Замлелова
08:46  Очередной представитель племени "бугу" Адылбек Касымалиев - новый 1-й вице-премьер Кыргызстана
07:47  Северодонецк освобожден, Николаеву приготовиться. После битвы за Донбасс настанет очередь Юго-Запада Украины
07:29  Пять сценариев территориального будущего Украины, - Алексей Токарев
00:01  Китай спустил на воду третий авианосец: впечатляющие кадры "Фуцзяня"
Пятница, 17.06.2022
22:44  Путин раскрыл свой боевой план: спецоперацию перевели в параллельную реальность, - М.Ростовский
21:36  Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер
21:29  В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса
21:22  Виды Тайваня на ядерное оружие. Пекин не даст мятежному острову обзавестись атомной бомбой
15:46  Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
14:50  Минобороны РФ обвиняет: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
14:16  Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
14:03  Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
14:00  Франция осталась без российского газа
13:05  Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин
10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
08:28  В США осмысливают слабости "украинской схемы" сдерживания России, - В.Пироженко
08:21  Индия омолаживает вооруженные силы, - Владимир Скосырев
08:10  Современный Дагестан: вместе с Россией или в Турцию? - Алина Инсанова
08:07  Вторжение Китая на Тайвань сильнее ударит по мировым цепочкам поставок, чем война на Украине, - Reuters
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ушел к Бандере командир батальона "Карпатская сечь" Куцина
21:12 19.06.2022

Экс-депутат Рады сообщила об уничтожении командира батальона "Карпатская сечь" Куцина
Виолетта Ханенева

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила о ликвидации командира добровольческого батальона "Карпатская сечь" Олега Куцина. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA News.

По ее словам, Куцин был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Как рассказал лидер украинской партии "Свобода" Олег Тягнибок, командир "Карпатской сечи" был убит на Изюмском направлении.

В марте сообщалось об уничтожении идеолога отдельного отряда специального назначения "Азов" (организация запрещена в России) Николая Кравченко с позывным "Крук" (в переводе с украинского "Ворон") в ходе спецоперации вооруженных сил России на Украине в Мариуполе. Он принимал участие в создании харьковской националистической группировки "Патриоты Украины", члены которой участвовали в противостоянии в Харькове в 2014 году и вооруженных нападениях на местных жителей.

Позднее Кравченко принимал участие в боевых действиях в Донбассе, где исполнял роль главного идеолога подразделения "Азов" и связанных с ним националистических группировок.

Источник - Газета.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655662320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума
- Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств
- При Мажилисе заработает Общественная палата
- Развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев
- О курултае и национальной идее
- Ерлан Кошанов встретился с молодыми парламентариями ТюркПА
- Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Перспективы развития водной отрасли Казахстана обсудили на Парламентских слушаниях в Мажилисе
- Национальный курултай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  