Ушел к Бандере командир батальона "Карпатская сечь" Куцина

21:12 19.06.2022

Экс-депутат Рады сообщила об уничтожении командира батальона "Карпатская сечь" Куцина

Виолетта Ханенева



Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила о ликвидации командира добровольческого батальона "Карпатская сечь" Олега Куцина. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA News.



По ее словам, Куцин был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Как рассказал лидер украинской партии "Свобода" Олег Тягнибок, командир "Карпатской сечи" был убит на Изюмском направлении.



В марте сообщалось об уничтожении идеолога отдельного отряда специального назначения "Азов" (организация запрещена в России) Николая Кравченко с позывным "Крук" (в переводе с украинского "Ворон") в ходе спецоперации вооруженных сил России на Украине в Мариуполе. Он принимал участие в создании харьковской националистической группировки "Патриоты Украины", члены которой участвовали в противостоянии в Харькове в 2014 году и вооруженных нападениях на местных жителей.



Позднее Кравченко принимал участие в боевых действиях в Донбассе, где исполнял роль главного идеолога подразделения "Азов" и связанных с ним националистических группировок.