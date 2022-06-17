В Белоруссии будет своя партия власти - ОО "Белая Русь"

21:29 19.06.2022

Общественное объединение "Белая Русь" провело съезд и заявило об амбициях

Дмитрий Тараторин



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В Минске в выходные прошел съезд общественного объединения "Белая Русь". Делегаты выразили полную поддержку курсу Александра Лукашенко. И, учитывая его недавние заявления о начале в стране процесса партстроительства, именно эта структура будет претендовать на роль главной и направляющей силы. Между тем политологи и социологи фиксируют, что общество расколото и группы противников и сторонников власти практически равновелики.

В Минске прошел IV съезд республиканского общественного объединения "Белая Русь". Эта структура, созданная в 2007 году, изначально позиционировала себя как пропрезидентская организация. И в субботу на ее съезде прозвучали заявления, которые явно демонстрируют нацеленность лидеров объединения на превращение "Белой Руси" в партию власти.



Характерно, что перед делегатами с напутственным словом выступил глава администрации президента Игорь Сергеенко. "Первое: выстроить системную работу на местах, дойти до каждой первичной организации. Здесь еще у нас не хватает четкой организации. Второе: "Белая Русь" должна быть площадкой общественно-политического диалога – то, что уже у нас получается. Следует проводить активную работу по формированию общественного мнения, давать оценку происходящему, предлагать пути развития страны. Важно, чтобы члены организации шли в коллективы, не боялись оппонентов, открыто высказывали свою точку зрения, иначе эту нишу займут другие", – подчеркнул Сергеенко.



Очевидно, что организация активных сторонников Лукашенко в условиях обострения в стране идеологической борьбы приобретает еще большее значение и влияние. "Белая Русь" обрела на съезде нового главу. На смену 67-летнему бывшему актеру, телеведущему и крупному государственному медиаменеджеру Геннадию Давыдько пришел полный сил (ровно на 20 лет моложе) ректор Полоцкого университета Олег Романов.



Новый председатель провозгласил, что курс объединения неизменен: "Белая Русь" реализовывает идеологию, на которой она базировалась на протяжении всего своего существования. Это поддержка политического курса президента Беларуси, государственной идеологии, реализация социально значимых проектов и инициатив – все то, что объединяет страну и позволяет ей уверенно развиваться".



На вопрос журналистов, станет ли "Белая Русь" политической партией, Романов ответил: "Президент на недавнем семинаре-совещании сказал, что партийному строительству быть. Поэтому, если на то будет воля политического руководства страны, а у ее граждан – потребность в создании политической партии, которая будет продолжать смыслы и ценности деятельности общественного объединения "Белая Русь", мы готовы к реализации этой задачи". Романов подчеркнул, что организация никак не стремится стать новой КПСС, однако готова использовать ее позитивный опыт.



Высказывания Лукашенко, на которые ссылался Романов, прозвучали несколькими днями ранее на республиканском семинаре-совещании. Президент, в частности, заявил: "Правильно здесь было сказано о партийном строительстве. Вы знаете мою осторожность в этом плане. Как человек бывалый знаю, что такое партия, знаю ошибки партийного строительства и партии, поэтому очень аккуратно к этому подхожу, и не хотелось бы повторить опыт других стран: вот власть создала партию, и народ, естественно, понятно как к ней относится".



Тем не менее он подчеркнул: "Я хочу, чтобы это движение снизу вызревало. И мы многое для этого сделали. Поэтому в ближайшее время мы предпримем и на уровне парламента, и на уровне практических действий ряд шагов, очень существенных. И партийному строительству в стране быть".



Разумеется, "вызревшая снизу" "Белая Русь" немедленно откликнулась на инициативу Лукашенко. Прежняя осторожность президента в сфере партстроительства вполне объяснима. Его позиционирование себя в качестве Батьки предполагало внепартийную общенародную поддержку. Однако после событий 2020 года рассчитывать на нее даже в теории уже не приходится. Соответственно необходимо работать на удержание под контролем арифметического большинства.



Исследование британского аналитического центра Chatham House свидетельствует, что активная часть белорусского общества расколота практически пополам. Результаты этого опроса прокомментировал на днях на интернет-ресурсе "Маланка медиа" политолог Игорь Тышкевич: "Это опрос городского населения. Он не охватывает 22,5% сельского населения. Это наименее протестующий электорат. Соответственно результаты могут быть немного смещены в сторону окружения Лукашенко. Но даже то, что есть, свидетельствует о сегментации общества". Социология показывает, что в обществе 25% демократов и 21% твердых сторонников Лукашенко. Но есть еще 27%, которые обозначены исследователями как "авторитарные". Эксперт объясняет: "В Chatham House авторитарными называют тех, кто в основном повторяет провластные нарративы, но не так хорошо относится к Лукашенко". Очевидно, именно на эту группу и призвана воздействовать "Белая Русь". "Демократы" для Лукашенко потеряны, но обеспечить себе электоральное большинство он способен.