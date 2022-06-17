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Путин объявил национализацию олигархов: переждать не выйдет
22:31 19.06.2022

Новости недели вызывали тревогу и надежду

Самая тревожная в перспективе новость пришла под конец недели: Литва заявила, что ограничит российский транзит грузов в российскую же Калининградскую область. Остается только гадать: то ли в Прибалтике вообще не слышали, что говорил Путин на Петербургском форуме, то ли слышали, но решили - "сгорел сарай, гори и хата", то ли их за океаном в очередь сразу за Украиной поставили. А слушать и слышать Путина, как показывает история, стоит.

В самом начале недели украинская сторона обстреляла Донецк. Столь массированного обстрела не было несколько лет. Там нет наших военных, но по городу, по жилым кварталам, рынку, роддому, школе было выпущено, по разным оценкам, от 300 до 620 снарядов. Погибли мирные люди, 11-летний ребенок.

Даже ООН в кои-то веки выразила озабоченность обстрелом мирного Донецка. Но только не наша либеральная оппозиция. В телеграм-каналах навскидку выбрали 20 самых медийных либералов - от соратников берлинского пациента до политологов, журналистов и певцов. Ноль от них реакции. Ни слезинки, ни вздоха. Потому что жертвы среди мирного населения вызывают у них бурную реакцию только тогда, когда в этом можно обвинить армию России. А когда "воины света" убивают русских - это так и надо. Не жаль. Это и есть самая настоящая русофобия.

Из-под тлетворного влияния на неделе вытащили Наталью Поклонскую. На днях стало известно ее новое-старое место работы. Теперь Поклонская будет советником Генпрокурора России. Символично. Россия, по недоразумению оставшаяся в 2014 году Украиной, возвращается домой, и Поклонская - символ Крымской весны - возвращается после блуждания по коридорам власти в родную гавань. Опять наденет мундир. Жаль только, художников жанра аниме вдохновлять уже не сможет. Из всех соцсетей и вообще из публичного пространства Наталья уходит. Это очень логичное решение: уж больно рьяно из Поклонской пытались лепить антигосударственный проект. И вся эта история на самом деле про кадровую политику. Про то, что если человек патриот, да и просто хороший человек, то это вовсе не значит, что ему можно доверять любое дело, даже то дело, в котором он ни бум-бум.

Путин на неделе встретился с главой Счетной палаты Кудриным. Кудрин рассказал президенту об эффективности госпрограмм. По результатам проверок выяснилось, что успешно работают программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа "Доступная среда". А вот среди программ, которые, как выразился Кудрин, как раз в обратную сторону, - программа развития космической деятельности. Практически одновременно страху на читателей начали нагонять украинские медиаресурсы: мол российские спецслужбы массово скупают через подставных лиц за границей спутниковые снимки Украины, в том числе Киева, топливных баз и транспортных узлов, чтобы точнее бомбить. Хотите верьте, хотите нет. Просто вспомните, по каким спутниковым снимкам опровергали историю в Буче и были ли предъявлены российские снимки. Какой из этого вывод? Вы же не думаете, что либерал Кудрин сговорился с украинскими СМИ, чтобы навести тень на патриотов?

Порочность принципа "нельзя расстраивать начальство" очень ярко высветила спецоперация. На неделе вице-премьер Борисов констатировал: "Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому". Нет, действительно, вся линейка беспилотников у России есть. Вопрос, как оказалось, именно с серьезным внедрением. Но ведь кто-то же писал начальству победные реляции?

Вот, например, олигархи. Да, конечно, не самый удачный пример, поскольку их не жалко, но зато пример показательный. Путин не один раз говорил: вкладывайте деньги в Россию, не тащите на Запад, все отберут. Не слушали, не верили. Экая блажь - в дремучую Россию деньги вкладывать. И что? Где яхты, самолеты, дворцы, горы денег? Путин и в этот раз на ПМЭФ повторил: "Дома лучше. Кто не услышал этот посыл, потерял сотни миллионов долларов. Наша страна обладает гигантским потенциалом. Не наступайте на старые грабли, инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание новых рабочих мест. Поддерживайте школы, университеты, культуру и спорт". А потом фактически объявил национализацию элит: "Хотел бы обратиться к крупным предпринимателям и управленцам: успех, чувство достоинства и самоуважение приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих семей и детей со своей Родиной". Но самое главное - вот это: "Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно переждать, что все будет как и прежде. Не будет". Путин поставил элиты перед выбором - определяйтесь сейчас, с кем вы. Варианта отсидеться и потом продолжить паразитировать на стране не существует. И, похоже, процесс "естественного очищения" будет ускорен очищением искусственным - западные СМИ, кстати, уже пишут о серьезных кадровых решениях в российском управленческом звене.

А вот что в выступлении Путина, похоже, пропустил мимо ушей коллективный Запад оптом и Литва в частности: "Советский Союз - это историческая Россия". Он, конечно, подчеркнул, что "мы с уважением относились к процессам суверенизации", но... В договоре с Литвой напрямую связаны вопросы транзита в Калининградскую область и признание Россией границ Литвы. Нет транзита - нет признания границ (Вильнюс, например, становится русским городом). Но Литва - член НАТО. И вот тут начинаются вопросы, на которые пока нет ответа. Тревожно в перспективе, да.

Дм.Попов

Источник - МК
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